「誇張的預測通常都看錯！」 謝金河：趨勢不是一天造成的 看看就好、別太認真

【撰文・謝金河】

趨勢不是一天造成的！誇張的預測通常都看錯 休假這幾天，大賣空的作者出來向大家說抱歉，因為2023年一開年他就勸大家把手上股票都賣光，如今第一季過了，全球股市普遍大漲，他為自己看錯行情向大家鞠躬道歉。 其實這樣的例子，在我們身邊經常發生。最具代表性的是2019年吉姆．羅傑斯站出來說他此生再也看不到牛市，結果後面幾年正是金融市場最奔馳的年代。

富爸爸作者、末日博士、金磚四國名詞發明者 全都曾經看走眼

跟他有異曲同工的還有富爸爸羅伯特．淸崎及葛拉瀚。至於末日博士魯比尼每天都會出來喊世界末日到來，最近他又說美國及全球將面臨漫長及惡劣的衰退。中時新聞用他的看法，用了一個驚忡的標題：「全球難逃死刼」！

另一個是預測金磚四國成名的Jim O’Neil，他說日圓只要貶到150就會觸發新的亞洲金融風暴，去年日圓一度貶值到151.94，這個世界仍然好好的，沒有引發新的金融風暴。

前不久，在上海領不到錢的Mark Möbius則說美國FED要把利率升到9%才能對抗通膨！沒想到FED才升到5%，已經弄倒好幾家銀行。

OPEC減產 油價與烏俄戰事開打時仍差很多

最近又有兩個焦點，一是OPEC減產，很多人又跳出來告訴大家通膨將因高油價再度失控。

其實OPEC宣布減產，油價大約上漲至85美元左右，這跟俄羅斯入侵烏克蘭時的133美元仍有一大段距離。

這次通膨最主要核心在服務及薪資的上漲，景氣顯著降溫後，油價腰斬後減產，反彈合理，但不致造成重大災難。

人民幣取代美元成為主要儲備貨幣？還早呢

另一個是人民幣取代美元成為主要儲備貨幣，到目前為止，仍然言之過早。

從附表可以看出人民幣在全球外匯比重最高在2022年上半年2.88%，可能是俄羅斯要求使用盧布買油，人民幣兌換在俄羅斯，中東，甚至最近的巴西比重可能有增加，但是2022年下半年比重反而下降到2.69%，中國在這段時間賣力營造，收到效果並不大。

到目前為止，美元的比重58.36%，歐元20.47%，日圓5.51%，英鎊4.95%，中國是世界第二經濟體，比重往上提升合理，但要取代美元，未來路途仍遙遠，至少人民幣要先可以自由兌換，否則門都沒有！

我們常說羅馬不是一天造成，趨勢也不會在一兩天，或突然一個數字就發生驚天動地的大變化！

通常我看到這種大預言，看看就好，不必太認真！

本文授權自今周刊，原文見此。

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