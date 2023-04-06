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他在新竹狠砸上億做老屋改建！科技CEO的文化夢 起源竟來自東京代官山…

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 蕭芃凱
攝影 蕭芃凱

【撰文‧徐采薇】

新竹除了有科學園區，近年「或者書店」、「或者光盒子」等文化場域慢慢崛起，成為許多遊客必去景點。

而這一切的改變，都來自一家甫成立7年的社會企業「鴻梅文創」。

新竹第一家百貨、近70年前的美髮店、全台仍在營運的最老戲院……，一個科技人，竟在有「文化沙漠」之稱的新竹，斥資上億元購買老屋改建，並積極爭取營運移轉（OT）。7年來，已讓大新竹地區多了7個文化場域。

他，是現年62歲的鴻梅文創創辦人兼執行長陳添順，作為新竹香山土生土長的客家人，他對新竹文化被科學園區的光芒掩蓋感到可惜，於是相繼開設書店、旅社、咖啡廳和影院等場所，「我想在大新竹地區營造出有質感的生活樣態。」他堅定地說。

其中，擁有「竹北最美書店」之稱的「或者書店」，是陳添順文化事業的首站，2017年創立至今，不僅是許多在地居民或外地遊客的必訪地點，還在2022年登上耶魯大學出版社（Yale UP）評選的全球獨立書店推薦名單，寫下首次有台灣書店獲選的紀錄。

「他們讓民眾不一定要進到美術館、音樂廳，也能接觸到文化、藝術和美的事物。」新竹縣政府文化局局長李安妤如此評價鴻梅文創。她曾與鴻梅合作東興圳的社區營造，更見證了或者書店變成竹縣地標的歷程，如今每當有策展、經營等專案，也首先想到鴻梅，「我都不只三顧茅廬了。」李安妤笑說。

讓外國人憧憬 在地人驕傲

微陰的午後，陳添順領著我們走進位於新竹舊城區、鄰近城隍廟的「或者光盒子」，繞過前方正放映著紀錄片《配樂大師顏尼歐》的影院，抵達隱身後頭的書店和位在二樓的餐酒館。此時，陽光正從建築物間的天井傾灑下來，和煦光線再搭配一本好書，適合人們悠閒待上一天。

很難想像，一手打造此處的陳添順，原來是個徹頭徹尾的科技人。他先後任職半導體外商亞洲區總經理，及工業網通大廠四零四科技（Moxa）執行長，卻在2016年、他55歲時，自願退居董事，把舞台交棒給新生代，「科技業變動很快，我們不能用以前的經驗指導年輕人。」

陳添順的文化夢，得從2008年說起。當年，將赴美外派數年的他，出自想為家鄉做事的心，曾以雙親名字成立幫助新住民二代和偏鄉孩童的鴻梅教育基金會。後來，他發現政府開始挹注教育資源，於是在2013年轉型為支持年輕藝術家的文化藝術基金會，10年來共有逾70位創作者獲此奧援。

2015年，他和獲獎藝術家造訪日本「越後妻有大地藝術祭」，該活動由知名策展人北川富朗操刀，以農田為創作空間，讓藝術也能走出戶外。經歷這趟旅程洗禮，他深切感受到文化力量也能具象化，為當地帶來經濟效益和地方認同，心中隱隱有了投入家鄉地方創生的雛形。

他還記得，當時一行人也順道去東京代官山拜訪蔦屋書店，竟找不到路，也不會日文，就用英文「bookstore」詢問一名路過女子，沒想到對方一聽瞬間意會，直接帶他們走了十多分鐘抵達目的地。接連受到日本人以在地文化為榮的刺激，陳添順暗下決心，「我也要做出讓『外國人憧憬，在地人驕傲』的文化地標！」

隔年，期待藝術和文化能進入社區的陳添順，正式成立鴻梅文創。他的企圖心很大，創業之初便希望用「分散式美術館」的概念，讓大新竹地區每兩個鄉鎮市就有一處文化據點，並以10年建10個據點為藍圖前行。

書店，是陳添順的首要目標。他先後歷時一年多找到團隊、場址，再費時半年施工，終於在2017年5月，於新竹縣新瓦屋客家文化保存區成功打造出一樓書店、二樓餐廳的複合空間。

疫情3年沒裁員反擴張

方向對了，就不怕路長。七年來，鴻梅文創陸續在新竹市舊城區增設同名品牌的「工藝櫥窗」、民宿、咖啡店、文史書房，以及戲院、書店和餐酒館等複合空間，每個據點都要有書，是他的堅持，且事前已考量到路線規畫，因此新竹市各據點相臨不過五分鐘路程，為的就是讓旅客可以待上一天、甚至住上一晚，深入體驗新竹風情。

「每個據點都是根據當下的需求、建築和人力決定，唯一不變的就是要一直修老房子。」陳添順笑說，這些房子或承租或買斷，他們會刻意找老建築來維修、改建，盡可能體現出舊城區的歷史痕跡，但成本也不便宜。

以新州屋為例，其前身是新竹第一家百貨公司，成立於1934年（昭和9年），只比台南林百貨晚一年多。此處原訂要開設「食物料理美術館」，但礙於須符合老屋修繕補助的特定工法，施工3年仍未完工。陳添順估算，每一間老屋從事前的歷史、建築調查，到買房、修建等一系列過程，須花費近億元。

「科技業一千人一年（營收）就有130億元，文化事業每人產值頂多百萬元。」擁有多年科技業訓練，陳添順早就認清，文化事業和科技業不能等同而論，光員工人均產值就差了好幾倍，且深知文化生活產業品牌得長期抗戰的他，除疫情3年堅持不裁員，反而不斷增加人手和據點，目前團隊已有70人。

文化事業拚獲利、當典範

兼顧理想的同時，找到可持續自給自足的商業模式，也是鴻梅努力的目標，「我當然不能只滿足個人情懷，還要發揮影響力，自己賺錢養活自己才能變典範。」

因此，陳添順自鴻梅文創成立第5年起重拾財報，並歸納出門市營運、企畫接案、文化IP三大營運版圖，現階段前者約貢獻6成營收。所謂企畫接案，是指在既有據點形塑出良好品牌形象後，開始與政府單位合作，用團隊的企畫和策展力來獲利。舉例來說，鴻梅近年陸續接下新竹「2020台灣設計展」，及客委會今年6月下旬開展的「浪漫台三線」藝術季等活動，目前企畫接案約挹注三成多營收。

至於推出自有商品在內的文化IP，則是他今年開始嘗試的新領域。例如，「野薑花小管」、「紫蘇鴨」這兩種別具客家飲食文化口味的自有品牌醬料，近期正準備上市，接下來也有進軍全台知名超商通路銷售的計畫。

不只如此，科技人出身的他，正和CNEX創辦人蔣顯斌和二度獲金馬獎肯定的紀錄片導演蕭菊貞一起製作「台灣半導體紀錄片」，預計今年10月完成，並以上院線為目標。

「第二個5年，要讓財報更健康。」陳添順透露，鴻梅去年營收約5千萬元，力拚明年挑戰破億營收，達到損益平衡，「有獲利，才有影響力。」他堅信，經濟規模夠大才能吸引人才，也才能提供更好的服務，做到永續經營。

李安妤觀察，陳添順兼具了「客家人的硬頸精神」和「科技人的理性思惟」，不僅對文化抱有熱情、使命感，同時又能透過成本分析、條件盤點，將有限的資源運用在自己想做的事上，這正是陳添順在經營上的獨到之處。

透過鴻梅的生態圈，陳添順除了持續努力讓城市文化被看見，去年也向科技業夥伴募資6千萬元成立「或者影響力投資基金」，計畫投資文化新創。一頭栽進文化生活事業7年，這位科技大將的第二人生，未完待續。

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