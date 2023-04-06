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林書豪23歲暴紅...曾遭好友背叛、自我封閉5年 他如何變身影響力投資大亨？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 蕭芃凱
攝影 蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

34歲的林書豪，今年回到老爸老媽的故鄉台灣打球，客觀來說，在他的籃球生涯中，這絕對不會是他的巔峰。林書豪曾經歷了好長一段低潮與傷病，2019年他來台灣進行布道會時曾落淚哽咽：「NBA（美國職籃）已經放棄我了！」

但現在，眼前的林書豪從容自若。他之所以願意接受《今周刊》獨家專訪，是因為下定決心分享經過磨難試煉後終於找到的答案，一種善用影響力的方法：「影響力投資（Impact Investing）」，投資行為在追求資金報酬的同時，也能處理社會與環境上的難題。

林書豪揮動雙手加強語氣說：「我們要用資本、財富、投資來幫助他人。」

他說：「身為投資人，你還是想盡可能賺錢。就像是有兩個（損益表）底線：一方面要盡可能賺錢，另一方面也要盡可能幫助他人。兩件事不是互斥的，你兩件事都可以做。」

打從林書豪初出茅廬，剛被選進NBA，在勇士隊飯碗朝不保夕的時候，他就已經安排部分收入進行公益。除了幫自己還哈佛大學學貸、幫父母還債、讓兄弟上學外，「我最少會將10%的錢捐給教會或基金會……。當我意識到自己有更多錢，就知道這些財富可以拿來投資。用投資賺來的錢，繼續回饋。」

根據美國名人故事網「Wealthy Genius」2021年估算，林書豪的淨資產約4000萬美元，他逐年增加公益比例，即使用最保守方式「低估」，他至少投入了400萬美元在公益項目（包含基金會、慈善活動，以及影響力投資）。

「對籃球的愛，對人的愛，對家庭的愛，我想嘗試透過這些愛來發揮影響力。」他說，「我想……，重新定義愛。」

但是，對林書豪而言，「愛」和「影響力」並非一開始就能緊密聯繫在一起。

時間回到2012年，《時代》雜誌將林書豪選入「年度百大最具影響力人物」之列，還名列在百人之首。「林來瘋」讓23歲的林書豪得到了難以置信的影響力。然而，在成名背後，這卻成為林書豪要命的噩夢。社交軟體上充斥著崇拜、愛慕、不屑、憎惡或種族歧視，女粉絲甚至曾衝到他爸媽家瘋狂地往裡頭扔內褲示愛。

「當時我很害怕，身邊很多人都想利用我，把我當搖錢樹。」他繼續說，「很多我以為能相信的人，最後都背叛了我。所以當時我沒那麼關心自己的影響力，只是顧著搞懂究竟可以相信誰。」

「人們看到我賺很多錢、或將要賺很多錢，就紛紛想著要分一杯羹。」一切都亂了套，「有4到5年，我無法相信任何人……。很痛苦，再後來，開始麻木。」

在「林來瘋」那段低潮，林書豪懷疑一切，懷疑自己是否能影響其他人的說法，懷疑別人是否對自己圖謀不軌。但是，「經過時間，你會開始能夠慢慢地去感謝那些你過去無法感謝的、生命中的小事。」他輕笑，「逐漸療傷，我跟一些人斷聯，但也跟其他人修復關係，並且對這些事心懷感激。」這時候，林書豪也逐漸想起過去的一些起心動念，他不是想抗拒他人，而是想幫助他人。

林書豪說：「我們有幾個首要目標。第一是找到想要散播愛的企業，像我們提到的教育、醫療、心理健康服務，提供機會與平等給下一代的小孩、下一代的創業者，這是一種散播愛給人們的方式。」

經過5年對自我、對名聲、對信任的掙扎，終於，他不再只把注意力放在自己身上，選擇去關注他人。林書豪再次了解到：「我們都需要幫助，但也都有機會去幫助他人。這是我希望確保自己一直能做的事。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1372期)

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