最多省5337元！國民年金祭「半價」補助 「這天前未繳」恢復原價…不繳到底有沒有關係？

【撰文・黃明惠】

政院通過疫後特別條例，編列新台幣70億元預算補助國民年金保險費，補助民眾50%自付金額，只要在2025年10月31日前繳納今年4月到12月的國保保費，一般被保險人每月繳納金額從1186年降至593元，等於每人可獲5337元補助。 自今年1月1日起，國保依法調整保險費率為10%，衛福部表示費率調整後，一般民眾自付保險費從1042元增為1186元，每人每月將多付144元；如果是所得未達2倍標準及輕度身心障礙者將多付107元，而中低收入戶、所得未達1.5倍標準及中度身心障礙者則多付72元。 以每個月保費為新台幣1186元計算，政府補助一半後，只需負擔593元，準時繳費的國保投保人，從4月起至今年底，最高可獲得5337元補助。

2008年10月1日國民年金開辦至今已滿15年，主要針對年滿25、未滿65歲在國內設有戶籍，且未參加勞保、農保、公教保、軍保的國人進行納保並按時繳納，但投保國保者多為經濟弱勢，繳費率不高。

被保險人若生育、重度以上身心障礙或死亡事故、年滿65歲時，就能依規領取相關年金給付，保障本人或遺屬基本經濟生活。

衛福部社會保險司指出，整體國保的收繳率（應繳而有繳交費用者）約為41％，整體國保的繳費率（政府應收費而有收到費用）約57％。

社保司司長商東福表示，今年4月到12月的保險費繳款單將於5月、7月、9月、11月及明年1月底陸續寄發。若在2025年11月1日後才繳費，就會喪失本次疫後保險費補助資格，並依國民年金法規定繳納原本應負擔的保險費。

商東福指出，只有繳納者才能獲補助，民眾若拖過繳費期間，保費就不予補助，盼藉此提高繳費率達50%至55%。

國保保費除了重度身心障礙、低收入戶由政府100%補助外，餘下8成一般民眾則為政府4成、自付6成，283萬名被保險人中，268萬人都需自付2成5至6成保費。

行政院特別預算補助自付金額一半，亦即一般民眾只要付3成、593元保費就能累積國保年資；原本由政府補助7成、5成5的低收入戶和中低收入戶，自付金額則剩下296元與444元。

國民年金欠費不繳沒事？ 勞保局3000元逐年累進開罰

根據相關規定，雖然被保險人必須按時繳納保費，才能累積保險年資，但逾期未繳的保險費，超過10年就不用繳。因此造成了民眾領不了給付，但不繳錢也不會強制被罰。

據衛福部統計，截至2021年為止，國民年金平均繳費率僅有55.75％，等於超過4成的國人都不繳費。

自2020年9月起，勞動部勞工保險局每年都會抽查200名欠費60個月以上的民眾，發出催繳通知並開罰3000元。在收到通知後1個月內若仍未繳清，就會被函送強制執行。

隔年若被保險人繼續拖欠，罰金就會再往上疊加3000元累進，最高可罰到1萬5000元。

不繳保費 配偶連坐法扛國民年金「繳納義務」

那你會想，不繳保費會有罰則？或者說政府有規定強迫你繳國民年金嗎？跟健保、勞保不一樣，國民年金不繳，沒有罰則，不會被處罰；但你有結婚的話，另一半就有可能被罰。

因為依照國民年金法第15條第2項規定，配偶需要負連帶繳納保費的責任（就跟銀行借錢的連帶保證人差不多概念），如果欠保費的人不繳，政府可以向配偶請求繳費，而且依照國民年金法第50條第2項 規定，可對配偶開罰。

曾有民眾抱怨，自己每半年都有陸續繳清國民年金欠費，卻依然收到勞保局3000元罰單，一查才發現是他的配偶國民年金逾期未繳。

勞保局也回應，國民年金法的確有規定配偶必須負連帶繳納保險費的義務，如經催繳後仍不繳費者，會處配偶3,000元~15,000元的罰鍰；但若符合年收入低於50萬元、外籍配偶、持有身障手冊或中低收入戶者，檢附證明文件申請就可免除連帶繳納義務及裁罰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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