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華爾街金童掉漆！紅利收入剩538萬、萎縮快3成「經濟大蕭條」來最慘

聯合新聞網／ 今周刊
根據紐約州審計署最新報告，去年因為市場股債雙殺，華爾街金童的紅利收入萎縮達26%，萎縮幅度為經濟大蕭條以來最大、跌回疫情前水準。（路透社）
根據紐約州審計署最新報告，去年因為市場股債雙殺，華爾街金童的紅利收入萎縮達26%，萎縮幅度為經濟大蕭條以來最大、跌回疫情前水準。（路透社）

【文．林韋伶】

根據紐約州審計署最新報告，去年因為市場股債雙殺，華爾街金童的紅利收入萎縮達26%，萎縮幅度為經濟大蕭條以來最大、跌回疫情前水準，預計將對州政府與市政府的稅收產生衝擊。

紐約州審計署公佈，2022年華爾街發出的紅利，每位員工平均約拿到17.67萬美元(約538萬台幣)，相較起2021年的24.04萬美元(約733萬台幣)，萎縮幅度達到26%。不過，儘管紅利萎縮幅度驚人，相較起一般家戶的收入來說，華爾街金童們光是紅利的收入，就達一般家戶平均收入約7萬美元(約213萬元台幣)的兩倍以上。

由於聯準會持續升息、烏俄戰爭尚未平息，讓企業間的併購停滯、公司新掛牌上市的家數銳減，併購與輔導企業上市是華爾街上銀行業的主要獲利來源，因此，獲利受到不小衝擊。

以高盛與摩根士丹利來說，兩大金融巨擘在去年第四季雙雙宣布營收與獲利大降，且在幾個月前宣布裁員消息，就連公司執行長的薪資也因此被砍。

若以華爾街金童收到的紅利總金額來看，在去年大約達337億美元(約1.02兆元台幣)，在前年更達427億美元(約1.3兆元台幣)。

華爾街金童為稅收重要貢獻者 紅利縮水恐對稅收造成壓力

對紐約市與紐約州來說，華爾街紅利季是重要的稅金來源，因為在紐約，大約有5%的勞工服務於證券業，這些勞工的薪資占全體勞工薪資比例達22%。以經濟活動規模來看，華爾街上的經濟活動佔整體經濟活動比例則達16%。

紐約州審計署因此預估，對紐約州政府的所得稅收來說，相較起前年可能降低約4.57億美元，市政府稅收可能降低2.08億美元。

不過，儘管華爾街獲利銳減對稅收有衝擊，但紐約州審計長表示：「紐約的經濟復甦不是只靠華爾街，目前在休閒產業、零售業、餐廳與建築業都有慢慢復原的情況。」

本文授權自今周刊，原文見此

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