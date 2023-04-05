矽谷銀行倒閉其實是高盛害的？ 專家曝背後暗黑盤算

【文．林韋伶】

從矽谷銀行到瑞士信貸，歐美銀行產業連環爆，讓人擔憂是否將成為2008年金融風暴的再版，在最新一集《數字台灣》節目中，財信傳媒董事長謝金河請到政大金融系教授殷乃平與政經評論家吳嘉隆大爆背後內幕與分析後續可能影響。

政大金融系教授殷乃平分析，會造成這些銀行倒地，主要因為在過去短短一年內，美國聯準會把利率從零提升到5%，對美國、全球金融市場都產生非常大的衝擊。

殷乃平指出，很多銀行就跟矽谷銀行一樣，在2008年以後較保守經營，多半資金都存在政府債券裡，一方面保證安全，另一方面利率也有一些保證，「但利率一下子拉上來的時候，持有債券的價格就被打下來了」。

他舉例說明指出，美國十年期公債跌最深的時候一口氣跌了12%，銀行一下子虧了12%，息股卡在這個地方，最後被迫把債券賣掉，「《華爾街日報》就登出來，美國至少還有180多家小銀行都面臨同樣的問題」。

矽谷銀行倒閉背後有暗黑盤算 吳嘉隆：顧問高盛大有問題

政經評論家吳嘉隆則分析，矽谷銀行之所以會倒閉是因為危機處理有問題。儘管矽谷銀行面臨的是大通膨時代以來最快的一次升息，但問題更大的是矽谷銀行找來的顧問，也就是高盛。

他指出，高盛一邊要矽谷銀行先去找私募創投大咖幫忙融資，一邊打電話給自己輔導的新創事業示警，開始出現資金大量外流的情況。接著因為借不到錢，加速資金外流，最後就算賠18億美元也要賣公債。

吳嘉隆分析：「矽谷銀行資產2000多億，虧個18億，坦白講要填補應該也不難，怎麼會搞成這個樣子？原來顧問跟他講，第一去找那些私募大咖不行，第二叫他去賣債券，後來又要矽谷銀行發行新股來填補18億的虧空。」

矽谷銀行發新股就要辦巡迴說明會、提供財務報表，大家一看財務報表上有一項「未實現損失」，高達160多億元，潛在投資人一看開始打電話通報新創圈，新創企業開始掀起擠兌潮，最後釀成矽谷銀行倒閉的慘劇。

吳嘉隆直言：「這個顧問有很大問題，他根本知道這樣搞會出現這些問題。我想來想去，高盛會這樣做的最重要理由，就是拿銀行危機來逼聯準會放慢升息速度。」

瑞信倒閉衝擊高資產族群 資金撤回香港，傳「現金爆滿沒有地方放」

另一個重大的案子，瑞信則對全球高資產客戶影響很大，過去高資產階級藏錢，首選都是瑞士，不管是瑞士信貸或瑞士銀行都是，因此瑞信出包對富人階級的衝擊相當大。

吳嘉隆分析，瑞士在國際金融的地位的確會受傷，目前已經有很多中國富人階級的資金從瑞士流回香港，「聽說香港現在現金爆滿，已經沒有地方存放了」，同時，新加坡也受到好處。

歐美銀行相繼出包，殷乃平認為現在是「山雨欲來風滿樓」的情況，「全球金融危機正在醞釀，尤其是歐美先進國家的銀行，正在醞釀大風暴」。他也分析，等風暴開始席捲以後，馬上就會波及到其他國家。

「問題不在一個國家或一個地方，整個世界將來面臨的大環境正在改變，世界各國的中央銀行都非常努力希望能解決問題」，然而，在過去這段時間，各國央行鈔票實在印太多了，因此當狀況失控，控制不下來的時候，全球都會捲入風暴範圍內，「到時候就要看每個個別國家自保能力有多強」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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