從國發會主委到地方創生教母！陳美伶變身高年級CEO 找到人生下半場志業

【文．劉煥彥】

一提起陳美伶，多數人腦中先想到的，就是地方創生。 政府從2019年由國家發展委員會主責，推動國家級的地方創生計畫，希望解決台灣社會的城鄉不均衡、東西不均衡的發展問題，更要消弭高齡化及少子化的兩個極端現象的衝擊。 這使2019年成為台灣的地方創生元年，時任國發會主委陳美伶自然成為執行這項政策的大將。 2020年她從國發會卸任後，2021年底在民間企業支持下，成立了台灣地方創生基金會，繼續以民間身分推動這個工作。 以往極少見政務官卸任後，仍以民間身分繼續參與或推動在任時負責的重大政策。法律人出身的陳美伶，為何願意繼續投入，甚至被譽為「地方創生教母」？

「高齡加上少子化，是台灣人口結構大變化」

2月一個和煦的冬日午後，陳美伶在位於台北市光華商場地段的基金會活動空間，向《今周刊》娓娓道來過去四年投入地方創生的心路歷程。

這一切都要從2017年說起。

台灣一年的新生兒，在2017年跌破20萬人，之後每況愈下，到了2022年更跌破14萬人。

「跌破20萬人後，少子化問題會愈來愈嚴重。高齡加上少子化這兩個極端，是台灣人口結構的大變化。」

不僅如此，陳美伶說明，過去政府建設又重北輕南、重西輕東，所以台灣人口幾乎都集中在北部，使得中南部和東部的人口一再流失。

「換句話說，台灣是個很不健康的台灣，整個國家的發展非常不均衡，那我們提出了要地方創生，就是一帖台灣要均衡發展的最佳藥方。」

台灣要均衡發展的最佳藥方 就是地方創生

陳美伶回憶，2020年她雖然離開國發會，但一直覺得一手催生的地方創生政策，應該持續推進，若能以民間力量幫助政府將政策落實得更好，「我還是責無旁貸」。

陳美伶放不下的另一塊，是在國發會主委任內，走遍全台22個縣市看到的民間強韌的生命力。

「地方創生散佈在台灣很多地方的生命力，很多的團隊。我看到他們對自己家鄉的熱情，對台灣整體發展的使命感，我非常感動。」

「如果可以跟他們一起努力，相信是人生下半場很好的志業，所以我把地方創生當成人生下半場最重要的工作。」

基金會定位一：地方創生團隊接觸所有資源的大平台

在多位企業界及有志人士支持下，由陳美伶擘劃的台灣地方創生基金會於2021年底成立，基金會第一個定位，是希望作為各個地方創生團隊接觸台灣所有資源的大平台。

「在地的地方創生團隊，大都會從生產、加工、募資、技術累積、找到通路或市場，最後建立產品品牌、地域的品牌，我們這個平台就是要幫助有需求的團隊，界接各種資源。」

她說明，過去這一年已有140多個團隊可以在平台上看到，讓團隊可以跟它們設定的目標族群對話，也可以讓它們被想要接觸的資源看見。

「看到企業會連接它們，消費者會連接它們，就能發揮這個平台的功能。」

定位二：國外接觸台灣地方創生團隊的入口

台灣地方創生基金會的第二個定位，是成為國外接觸台灣地方創生團隊的入口。

舉例來說，2022年基金會與馬來西亞的地方創生團隊做線上交流，獲得很多迴響。如今疫情降溫、國門開放，對方希望組團來台做實體交流。

陳美伶認為，與國外相關團體互相學習很重要，也可以讓國際社會了解，為何這4年來地方創生的火種在台灣不但沒熄滅，反而愈燒愈旺。

「一個人要健康，所有細胞都要活化，而非哪個器官獨強」

那麼，在陳美伶眼中，地方創生在台灣的最大機會是什麼？

「從我們的文化或教育可以發現，不管你在哪裡出生，求學或工作都把我們推到都會區，大家都覺得都會區比較有發展。」

「但現在對台灣年輕人來說，最頭痛的就是低薪及高房價，這些問題都是發生在都會區。」

「為什麼不能讓人口回流，或不要外流？讓年輕人在家鄉就有好的工作機會及生活，可以在家鄉安居樂業、安身立命？」

「這就是地方創生的最大機會，可以讓人口回流，或是讓下一代養成留鄉的能力。」

她提到，不論在彰化、雲林、新竹偏鄉、屏東、台東或馬祖，都可以看到，把地方的就業或創業環境打造好，地方的團隊就可以發展自己的事業、建立家庭，就不用到都會區發展。

陳美伶打個比方，「一個人要健康，所有的細胞都要活化，而不是哪個器官比較強」。

台灣要有自己的地方創生 不能照抄日本

陳美伶也指出，地方創生是出自日本漢字，是2012年安倍晉三擔任日本總理後提出的重要政策，因為日本比台灣更早面臨高齡及少子化問題。

但她認為，台灣不能完全照抄日本，必須打造原生版的台灣地方創生，為此她提出三個核心的地方創生價值：

1. 以人為本，因為希望做到人口不外流，甚至人口回流，所以「人」是重中之重！ 2. 要找出地方產業的DNA，才能與眾不同。 「我們希望，各個團隊都要做的『一模不一樣』，一定要創新，找出自己的優勢。」 3. 一定要用科技。

在現在的世界，數位轉型、氣候變遷都是挑戰，因此一定要提升數位能力，所以要把科技力放進來。

「用這三個核心力支撐，就能走出正確的方向。」

今年新希望：要突破同溫層走出去，讓別人看見！

台灣投入地方創生已經四年，展望2023年及未來，陳美伶對於推動地方創生的志業，有什麼想法？

她認為，過去三年多主要是在打造基礎，而且儘管官方及民間各自努力，「我們都是在同溫層裡面」，一般民眾或企業界對於地方創生的概念依然陌生。

所以，2023年開始，基金會要轉守為攻，「今年要主動走出去，讓別人看見！」

「我們看到一個很好機會，今年（2023年）上市櫃公司都要提ESG報告。不論是E（環境）、S（社會）或G（治理），都可以很好的結合地方創生。」

陳美伶以接受《今周刊》專訪現場使用的一張木頭桌子為例說明，原始材料是一所大學內快倒下的一棵樹。與基金會合作的地方創生團隊，把樹木收回、做成可以用的桌子後，廢棄木材燃燒處理時生成的水煙，可以萃取出木酢液；

木酢液可以做成清潔用品，再由企業回購，當成送給員工的福利品，如此就能打造很好的ESG生態鏈。

「這樣的案例，就是未來發展的重要目標。」

她表示，2023年台灣地方創生基金會將帶著地方團隊，向企業界敲門，希望成為企業在ESG的合作夥伴。

「大企業做ESG，地方（創生團隊）有了存活能力，或許未來3~5年，我們就是要幫助大家建立這種能力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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