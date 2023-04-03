女性職場瓶頸 玻璃天花板非頭號問題！企業想留才得更重視「這些制度」

【文．林信男】

2002年3月8日，《性別工作平等法》正式上路，實施迄今將滿21年，在促進性別友善的這條路上，台灣職場，繳出了一張什麼樣的成績單？

根據勞動部於2022年3月發布的「性別勞動調查統計」（調查時間為2021年9月），企業對於安胎休養、產檢、產假等多項「母性保護相關假別」，同意員工申請（或有提供）比率，明顯成長；員工規模100人以上的事業單位，設立托兒服務機構或提供托兒措施者，也較2016年上升17.1個百分點，來到68.7%。

若純粹就上述「性別勞動調查統計」結果來看，台灣職場的性別友善程度，似乎已明顯改善；不過，實際詢問女性上班族對此事的看法，便能感受到，台灣職場在性別友善方面，仍有許多進步空間。

勞動部於2022年3月發布的「性別勞動調查統計：僱用管理就業平等概況調查」，調查時間為2021年9月、對象為事業單位，回收有效樣本共計3047份。（資料來源：勞動部、記者林信男製表）

由《今周刊》和104人力銀行合作、於2023年1至2月執行的調查顯示，在可複選的情況下，受訪女性上班族認為，自己在職場上，最容易遭遇的瓶頸，前3名依序為「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現」（55.0%）、「因生育中斷職涯」（54.0%），以及「中斷職涯後，想重回職場卻無法銜接」（47.7%）。

而探討性別平等時，經常被拿出來討論的「玻璃天花板」（Glass Ceiling），在本次調查列出的16個「瓶頸選項」中，名列第12，並未落在「前段班」範圍內。

女性上班族3大瓶頸：因生育中斷職涯、蠟燭兩頭燒、難重返職場

透過交叉分析可得知，29歲以下的女性上班族，雖包括已生育和未生育者，但她們多認為，職場上最容易遭遇的瓶頸，是「因生育中斷職涯」（62.8%）。對此，104集團行銷長張寶玲解讀，受訪者的回應意味著，「一方面，或許是自身遭遇；另一種可能，則是周遭女性同事，遇到這種情況。」

對30到39歲的受訪者來說，「因生育中斷職涯」（58.2%）和「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現」（57.7%），分占她們覺得最容易遭遇的職場瓶頸1、2名。

40至49歲的受訪者，認為「因生育中斷職涯」是職場瓶頸的比率下降（47.5%），但覺得自己「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現」的比率，仍高達57.1%。張寶玲形容，這種情況，猶如「挺過一道關卡，但另一道關卡還在。」

至於50歲以上的受訪者，將上述兩項關卡視為職場瓶頸的比率降低，但「中斷職涯後，想重回職場卻無法銜接」（67.0%），一躍成為最大瓶頸。

張寶玲分析，女性在職場上遭遇的壓力，是階段性的，29歲以下者，可能才剛步入婚姻，要滿足家人對「好媳婦」的期待；30到39歲，歷經懷孕、生子，壓力持續攀升，甚至會考慮，要不要離開職場，當「全職媽媽」？假如真的成了「全職媽媽」，又會擔心，因育兒造成的數年「空白期」，恐讓自己難再回歸職場。

不同年齡層女性，自認在職場上容易遭遇的瓶頸（可複選、調查對象為在職或待業中但有全職工作經驗的女性、共計取得1034份合格樣本）。（資料來源：104人力銀行）

托兒、托老需求迫切 企業應正視

那麼，企業要提供哪些措施，才能減輕女性上班族的擔憂？

由104調查可得知，女性上班族心目中，有助改善職場瓶頸的措施（可複選），前3名依序是「提供優於法律規定的假期，例如：生產假、流產假、陪產假、家庭照顧假、育嬰留停等」（53.6%）、「提供彈性工時」（46.5%）和「更平等的績效考核制度」（44.3%）。

女性上班族認為，有助改善職場瓶頸的措施（可複選）。（資料來源：104人力銀行）

值得注意的是，根據104對「用人主管」的調查，以上3項措施，雖也落在企業「已實施」的女性職場瓶頸改善方案前3名；但，女性上班族所期待的「提供托兒、托老等照顧津貼」（43.3%、名列第4）、「提供托兒、托老等相關設施」（40.9%、名列第5），都不在企業「已實施」的女性職場瓶頸改善措施前10名中。

此外，「用人主管」調查亦指出，本次受訪的9類產業，有13.8%，未採取任何104列出的女性職場瓶頸改善措施（共計16項）。換言之，這些企業或許有配合《勞基法》規定，但並未特別針對性別友善，規劃、執行相關措施。

企業針對改善女性職場瓶頸已啟動的措施（可複選、調查對象為企業人資或用人主管、共計取得1045份企業樣本）。

內、外部支持力量 助女性取得工作與家庭平衡

整體觀之，現階段，台灣職場的性別友善程度，未臻理想；因此，許多女性，會藉由各式各樣的「支持力量」，讓自己獲得喘息空間，進而能夠在職涯發展和家庭生活之間，取得平衡。

所謂「支持力量」，每個人的定義，或多或少都有些不同；但，可大致分為來自組織「內部」，以及組織「外部」的支持力量。

例如，家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真認為，她在推動「食物轉型計畫」的過程中，來自組織內部的支持力量，是主管願意充分授權；而來自組織外部的力量，就是許多非營利組織夥伴的支持。

遠東SOGO董事長黃晴雯則強調，女性在職場上面臨的最大課題是「家庭」；因此，若想得到兼顧家庭與事業的支持力量，就要思考，「如何讓家人變成『神隊友』？像我就有『神隊友』家人，我先生是最強的支持者。」

如果把對支持力量的討論，提升到政策、制度層面，張寶玲不諱言，台灣的公共托育系統，仍待改善，上班族周一到周五工作，禮拜六、日要陪小孩，且未必有家人能幫忙，導致許多為人父母者，根本沒有自己的時間，「所以，托育系統很重要，想像一下，如果有政府機構，能提供假日托育服務，就是很棒的支援。」

「企業徵才，不可能不招募處於適婚、育兒年齡的女性，若想留才、攬才，就應思考，用什麼方式，能讓員工『安心生、放心養』，在家庭和工作間取得平衡，使員工覺得，這是家體恤員工的公司，他們才會想要留下來。」張寶玲說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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