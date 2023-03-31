30歲前生3胎免當兵！南韓「神政策」被罵翻 她戳破關鍵：女生要多累

【撰文・林依榕】

少子化危機席捲全球，南韓政府為了催生擬祭出一項「男性福利」政策，只要在30歲前生3胎就可以不用當兵，遭到當地輿論罵翻。台大婦產科名醫施景中便分享女兒對此看法，認為用女生生小孩來鼓勵男生，讓男生不用當兵太累，結果變成女生累，「到底是哪個天才想的，太不公平了」。

南韓2022年生育率再創新低，總和生育率以0.78位列為全球最低，為了解決少子化問題，據《OhmyNews》、《首爾新聞》報導，南韓總統尹錫悅2023年3月初召開會議，與相關單位制定催生政策。

當中有委員提出，希望可以採取「30歲前生3胎免兵役」、「擴大18歲以下每月補助100萬韓元津貼」以及「每月支付未滿8歲的幼兒家庭10萬韓元」的政策。

不過消息傳出後，許多南韓民眾痛批政府根本住在外太空，完全不沒考慮到現實，尤其「30歲前生3胎免兵役」此項政策，怒轟根本為富家子弟量身打造免除兵役的藉口。

民眾會這麼憤怒，原因在於20多歲的年輕人，多數根本沒有足夠的經濟能力能撫養3個孩子，而且生養3個小孩對女性來說，無論是生理、心理也是不小的負擔，痛批這樣草率的政策「有誰還敢結婚」。

南韓人想不當兵 免役條件沒那麼簡單

以南韓現行法律來說，的確是有兵役減免制度，如果是因為維持家庭生計困難者，可以編入補充役；如果是必須肩負3名18歲以下、65歲以上的被撫養者之責任，就能免除兵役；倘若是已婚役男生下3胎，也可以在基礎軍事訓練後，改服常勤預備役。

但據2021年資料顯示，想要免除兵役除了上述條件外，還須符合財產低於7850萬韓元（約新台幣186萬元）或月收入小於195萬516韓元（約新台幣4.6萬元）才能真正免除。以已婚役男來看，如果是服役期間，其他家庭成員還能夠工作賺錢，那免役資格就會被剔除。

由於「30歲前生3胎免兵役」政策引起輿論極大反彈聲量，當局也表示此項政策並未納入正式提案，也沒有要推行此計畫。

生3胎就不用當兵？ 拿女性生育的苦來鼓勵男性？

台大婦產科名醫施景中3月27日在臉書上表示，他到雲林開會時，特別以此新聞請教前來與會的韓國教授，對方坦言「沒錯，是真的。但很少人辦得到。」

而施景中也分享女兒的看法，指出這項政策最詭異的地方是，「本來當兵是男生累，現在他們政府居然用女生生小孩來鼓勵。讓男生不用累，但變成女生累，這是哪個天才想的，太不公平了。」

有網友留言回應，南韓政府的另類催生政策，根本沒有從源頭檢討，只單方面加重女性負擔，「可怕的隱藏的大男人思維阿」、「這個政策是要鼓勵人、還是嚇人」。

施景中強調，雖然台灣的生育率也低，和南韓輪流在全世界墊底，可是談到買房和孩子的教育壓力，南韓比台灣來得嚴重許多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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