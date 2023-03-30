我不是貴婦！富邦陳藹玲捲起衣袖做公益逾30年：給予的同時 別忘了看自己要什麼

【撰文・林韋伶】

「我不是貴婦，以前是媽媽，現在就是個普通的阿嬤。」在採訪時，被問到為何不當豪門貴婦而捲起衣袖、投身公益，富邦文教基金會執行董事陳藹玲如此爽朗地回應。

過去30多年來，從核電問題、校園午餐食安問題，到兒童與青少年媒體識讀能力教育，這些與台灣下一代息息相關的議題，都是陳藹玲關注焦點，她從2018年起即開始關心兒少節目人才培育問題。

「台灣自製兒少節目量真的太少，在100多個主要國家中排名倒數第7，比許多中南美洲的國家都差。」看到這樣讓人憂心的數據，更加深陳藹玲投入培養相關人才的決心。 台灣兒少節目自製量貧脊，陳藹玲自2018年起投入培育相關人才。圖擷自富邦文教基金會臉書

台灣自製兒少節目量為全球後段班 比中南美洲國家都少

根據富邦文教基金會收集到的資訊，在台灣，能給孩子看的內容僅7%，排除卡通節目外連1%都沒有，且平台太少，播出兒少節目的電視台僅占1/3，類型也過於單一。

台灣電視台的兒少節目最大宗是採購國外動漫，像是日本的《哆啦A夢》、《柯南》等，「台灣小朋友都在消化他人文化的產物，我們常說，You are what you eat（人如其食），孩子吃的東西會影響成長，每天看什麼、聽什麼當然也帶來很大的不同，所以才有所謂『媒體一陣風、教室十年功』的說法。」陳藹玲分析著兒少節目內容對孩子帶來深遠的影響。

「當孩子看著的是日本《哆啦A夢》、澳洲《妙妙犬布麗》、英國BBC《阿奇幼幼園》、南韓《波力》，學到的都是海外團隊植入在卡通中的他國文化元素」。

從陳藹玲的角度來看，這是場文化危機，要解決危機只能靠提升自製內容，「自製就是在無形中，把我們的價值觀跟文化元素放進去，讓孩子能從節目中看到與自己生活背景的連結，強化對台灣文化的自信。」

兒少節目是藍海市場 陳藹玲：透過自製節目提升文化認知

事實上，兒少節目是一片藍海市場，陳藹玲分享：「YouTube點閱率最高的都是兒童內容，你隨便點開迪士尼的MV，可能超過5億次點閱。」也因為看到背後商機，南韓積極投入增加兒少節目產量，英國BBC電視台也逐年增加製作預算。 陳藹玲認為，兒少節目是被大眾忽略的藍海市場。圖擷自富邦文教基金會臉書

若以觀眾角度來看，陳藹玲認為台灣的兒少節目處於兩極當中，一邊是毫不篩選地，給孩子國外產製的流行動畫或兒童節目，另一邊則是「教母語」（台語、客語、原住民語…等）的節目。

「但我們希望能有比較融合、允執其中的節目，能呈現多元價值的節目，讓大部分的人都可以去欣賞、傳播，這對創造自己的文化認知，絕對有幫助。」

經過幾年耕耘，在持續推動兒少節目人才培育的過程中，陳藹玲已看到不少好作品，像是由一群政大廣電系學生製作的節目《悄悄話》。

《悄悄話》用旁觀者的角度採訪孩子，不打擾、不引導，讓孩子自己表現自己，也讓觀眾透過鏡頭感受到純粹的童心，以及孩子想跟大家說的故事。

「另一個我很喜歡的節目叫做《翔去打獵》，這系列節目講的是如何面對自己的恐懼。」

深深吸引陳藹玲的《翔去打獵》，講述一個原住民小孩雖然想去打獵，但卻有很多害怕的事，像是打獵經常需要狗幫忙，但他卻怕狗，他該如何克服恐懼帶著狗一起開啟旅程。 《翔去打獵》探討孩子如何克服恐懼，題材新穎。圖擷自富邦文教基金會臉書

陳藹玲：看電視非壞事，重點在內容選擇 「平衡」最重要

部分父母對「看電視」有負面印象，但陳藹玲認為重點在於內容選擇，她也相信只要給孩子看過足夠高品質兒少節目內容，就能培養出判斷優質內容的能力。

就連富邦集團董事長蔡明忠都曾公開表示「自己從小就是電視兒童」，陳藹玲認為：「平衡是很重要的，不是說看電視不好或進入網絡世界不好，其實戲法各有巧妙，但要給孩子自己管理自己的機會。」

身為四寶媽，家中4個孩子都有自己獨特的性格，也讓她學會「媽媽在管理小孩時只能給予原則，看不到的時候孩子要自我管理」。

因此，相較起嚴格管控孩子的時間，她更希望他們學會找到平衡，因為若希望有快樂的生活環境，就必須懂得運用時間，包括運動、懂得節制。

「就好像你今天很想吃糖，三顆糖很好吃，但如果給你一包糖，你沒有節制全吃光的時候，糖就不再有吸引力了。」 身為四寶媽，陳藹玲領悟到管理小孩時只能給予原則，看不到的時候得仰賴孩子自我管理。今周刊提供

因為相信孩子的自我管理與品味，富邦文教基金會在舉辦課程活動或工作坊中，會邀請各年齡層孩子一起參加，他們可能是講師的孩子、工作人員的孩子，基金會在現場觀察孩子對作品的反應，輔助判斷作品是否有潛力。

女性身兼多種吃重角色 陳藹玲：要回頭看看自己需要什麼

在培育兒少節目人才時，陳藹玲同時發現，女性參與比例經常高達2/3或3/4，且女性與孩子的溝通特別順暢，也較容易接受「相信孩子」、「為孩子讓出空間」、「不高度介入」的觀點。

此外，女性創作者也有著更強大的韌性。曾經有一位兒少節目孵育人才計畫的女性參與者，計畫案被顧問群退件好幾次，但每次她總選擇再回戰場、反覆修改手中案子也不喊苦。 富邦文教基金會經常舉辦大小活動與工作坊，參與者多數都是女性。圖擷自富邦文教基金會臉書

對於現代多數女性身兼媽媽、太太、媳婦、職業婦女等多種吃重角色，經常忙到無法喘息，陳藹玲分享：「我覺得真是如人飲水冷暖自知，永遠要回頭看看自己需要什麼？因爲最重要的就是妳自己要過得去，否則妳的公公、婆婆、先生滿意了，妳滿足了別人的期望，但妳自己卻不滿意，一定不會開心，那就不可能長久。」

陳藹玲認為，自己不開心周圍的人一定能感受到，特別是孩子還有最親密的另一半，「當然不是說每天只考慮自己，但在給予的同時，也別忘了要回到自己身上，看看自己想要什麼」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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