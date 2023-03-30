力推動物福利、催生家樂福「透明吐司」！蘇小真：把更多認同價值的人帶進來

【撰文・林信男】

一名顧客拿出手機掃描「透明吐司」包裝上的QR code，螢幕上出現的影片，是這條吐司的原料來源之一、乳牛們的日常生活。 透過影片可看出，牛刷抓背、柔軟牛床，以及良好的散熱降溫設施，都有助滿足牛的需求、安撫其情緒。消費者在購買吐司的同時，也能了解，作為原料供應者的乳牛，是如何被友善對待，讓隱含在食物背後的動物福利理念，獲得彰顯。

2018年，家樂福提出未來5年集團方針，其中一項是「食物轉型計畫」，內容涵蓋生態農業、在地生產、減少爭議原物料、減塑政策等，關心角度幾乎包含所有食物生產面向；而其中最具挑戰性的任務，就是當時在台灣，極少被關注的經濟動物福利議題。 今周刊提供

家樂福「食物轉型計畫」所呼應的，是聯合國永續發展目標第12項「負責任的消費與生產」。家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，「我們在永續方面，把倡議和行動合而為一，不是說，非營利組織做自己的倡議，賣場就只是賣，要嘛你買，不買，我就下架。」

「我們都說，這條吐司（家樂福『透明吐司』）花了我們4年時間，因為我要先有具備『動物福利標章』的雞蛋、牛奶，才能做出『透明吐司』。雖然只是一條吐司，但我們真的很感動，因為，若沒有推廣動物福利的過程，就不會有『透明吐司』。」蘇小真說。

只要掃描「透明吐司」包裝上的QR code，就可看見乳牛的日常生活。（影音來源：家樂福文教基金會YouTube頻道）

家樂福「透明吐司」以具有「動物福利標章」的雞蛋、牛奶，作為原料。今周刊提供

倡導食物生產透明歷程 讓消費者看見原料來源

為何取名「透明吐司」？蘇小真解釋，食物的生產，應該有透明歷程，「既然要透明，就要看得到生產者，所謂生產者，不是麵包師傅或蛋商，而是生蛋的雞、產乳的牛，過得好不好？吐司包裝上的QR code掃進去，就可以看到牛的影片。」

在台灣，有些乳牛被迫一輩子待在狹小、濕滑的畜舍裡，忍受高溫潮濕的氣候，若動線設計不良，就容易因滑倒而受傷，甚至會面臨營養失衡、疾病等痛苦，「平常看不見，所以大家不知道，其實很多牛和雞，都在受苦。」蘇小真強調。

蘇小真說，「籠飼」讓很多雞終其一生被關在籠子裡，未妥善處裡的雞糞、抗生素等用藥，都會對台灣的環境造成負面影響，「如果你家旁邊要建養雞場，你會反對，那就表示，這是有問題的。」

談到推廣「非籠飼雞蛋」的過程，蘇小真笑稱，一開始，很多人聽到「非籠飼」，會誤以為是寺廟名稱，將之解讀為「飛龍寺」；但歷經4年的宣導倡議，「去年（2022）我去大學演講時，現場已經有聽眾，針對『非籠飼』，提出較具深度的問題，我就覺得（消費者觀念）改變了。」 今周刊提供

3股支持力量 讓她順利推動「食物轉型計畫」

在推動「食物轉型計畫」的過程中，蘇小真認為，有3股支持力量，讓她即使面臨挫折，也能繼續前進，達成目標。

首先，是你自己夠不夠相信？蘇小真舉例，推廣動物福利、「非籠飼雞蛋」，讓她看見雞的處境、蛋農的辛苦，「當你理解，大型商業體制背後，有些人可能成為犧牲者，我們身為大型通路，我相信，一定有些責任。」

在蘇小真看來，當自己夠相信某些理念時，就算遭遇挫折，也不會輕言放棄，「因為這件事情，是你相信的。」而這個觀念，正是她的座右銘：vouloir c'est pouvoir（法文：有願就有力）。

其次，是跨領域夥伴的支持。蘇小真指出，從事永續相關工作，是公司文化改變的長期過程，而非可立即增加營收的事情；因此過去4年來，除了公司內部溝通外，蘇小真還親自帶著「非籠飼雞蛋」、獲得動物福利標章的鮮奶，透過一場又一場的演講，以及台灣動物社會研究會等夥伴的支持，倡導動物福利觀念。

最後，是主管授權。「比方說，我們要推『非籠飼雞蛋』這件事，必須獲得總經理（台灣家樂福總經理王俊超）支持，他給綠燈，我們才能執行；但，這個支持的前提是，我要準備足夠的訊息告訴他，我們為什麼要做這件事。」蘇小真說。

蘇小真強調，「當老闆授權，你就要擔起責任，我常常去演講、分享，這並非我的份內工作，可是要帶動改變，我必須把更多認同這個價值的消費者帶進來；因此，我要走出去，讓更多人了解這件事。」 今周刊提供

思考不設限 就沒有玻璃天花板能卡住自己

「食物轉型計畫」涉及頻繁的跨部門溝通，不難想像其辛苦程度。不過，蘇小真認為，相較於男性，女性具備「傾聽和同理」等優勢，有助相關工作順暢推行；尤其，包括一級主管在內，家樂福有許多主管，都是女性，因此，並不存在令許多女性上班族覺得能力被低估、升遷受阻的「玻璃天花板」（Glass Ceiling）。

「環境一直在改變，要看你怎麼定義『玻璃天花板』，如果你覺得，在這家公司一定要坐上某個位子，上面有男性擋住我，就是『玻璃天花板』，那是一種思維；但，如果我沒有一定要坐上某個位子，我希望讓台灣飲食，因家樂福變得更好，只要能讓我做這件事，就沒有什麼『玻璃天花板』卡在這裡。」蘇小真說。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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