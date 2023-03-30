年輕人連婚都結不了！ 揭催生政策20年失靈真相：日本如何補破網？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

近十幾年來，台灣和韓國宛如「難兄難弟」，輪流搶做全世界生育率最低國家。去年在疫情和虎年共伴效應下，生育率一舉跌到0.87的歷史新低。

然而，政府歷年「少子女化對策計畫」，政策重心只環繞在如何減輕育兒家庭負擔，缺乏對前端、也就是未婚族群的關注。在搶救少子化過程中，被徹底漏看的這群人，近20年正以驚人速度成長，也是台灣力拚催生20年終告失靈的關鍵因素。

「政府拚命推生育福利，年輕人卻連婚都結不了，這對他們怎麼會有誘因？」已是「三寶爸」的民眾黨立委邱臣遠認為，鼓勵結婚和生育政策，要分階段性設計，先幫多數年輕人解決住的問題，排除結婚障礙，再銜接育兒政策才有效果，若政府真把少子化視為國安危機，不能只有一種路徑，各個面向都要想辦法突破。

對照他國經驗，不難發現台灣政府反應確實慢半拍。

1982年，生育率仍在1.77的日本，就已警覺到未婚世代對生育降低的衝擊。日本在對抗少子化過程中，一直將婚姻與生育同步納入思考，除了最早在2002年就將支援結婚列為少子化計畫的五大支柱之一，在2006年，政府更積極替單身男女打造聯誼場所，建立婚姻諮詢業者考照認證制度。中央政府也給足地方預算，鼓勵各縣舉辦特色「婚活」，提供民眾交友聯誼、匹配伴侶的管道。

「政府這幾年主力是從降低育兒家庭負擔下手，對於政策目標較不明的未婚族群，確實……，沒有太多關注。」擔任行政院少子化對策總舵手的政務委員林萬億用「政策目標不明」來形容當前政府對未婚族的關照。

林萬億觀察，新加坡和日本都有支援婚姻相關措施，像是提供結婚基金、公共住宅優先分配權，日本各縣也舉辦多元活動，鼓勵年輕人出門交朋友。「這些作法，台灣未必適用，但既然現在想破頭了，刺激生育效果仍有限，顯然一定還有遺漏之處，須要往前更細緻規畫。」

在晚婚遲育的趨勢下，凍卵成為不少年輕女性「買保險」、緩解生育焦慮的解方。近兩年，全台各家生殖中心凍卵人數，幾乎都以倍數暴風式成長。

目前官方沒有凍卵數據，但以國內規模較大的送子鳥生殖中心來看，2013年前，每年到院凍卵女性不到30人，2018年後人數明顯增加，挺過疫情後更是大躍升，光是去年，全年凍卵人數就將近1000人，為10年前的30倍。

隨著風氣漸盛，女性平均凍卵年齡也從37歲多，提前到35歲多，呈現年輕化趨勢。依各生殖中心行情，一次凍卵療程花費約8萬到10萬元，每年保管費約8000到1萬元。

不過，凍了卵之後，使用比率究竟多高？送子鳥生殖中心醫師梁依婷指出，根據台大醫院婦產科去年報告，該院過去20年間，凍卵使用率約8.4%；送子鳥院內統計至2022年，使用率約4.5%，即使排除疫情期間較少人到院，只統計至2020年，使用率也只有6.7%。至於國外凍卵使用率，約在9%到12%之間，美國則曾有研究統計達38%。

台灣凍卵使用率偏低，一部分可能是因自然受孕，不需解凍；另一部分則被認為受限我國人工生殖法規過於嚴苛，導致「無法解凍」。依照現行《人工生殖法》，僅限已婚夫婦適用，單身女性或伴侶在未婚狀態下，均無法解凍卵子進行人工生殖。

結婚與生育相互連動，是東亞國家特有現象，傳統觀念轉換需要時間，但政府應先鬆綁只有婚姻關係才能享有的權利。現行《人工生殖法》僅限已婚夫妻適用，被質疑帶頭歧視，剝奪未婚者的生育權，這其中不乏有穩定交往關係的伴侶。林萬億鬆口，衛福部已在研議是否適當放寬，若這一關能突破，或許能先解決未婚想生育者的人工生殖需求。

少子化問題困擾台灣已久，背後成因盤根錯節，任何對策都需要時間發酵，難以立竿見影。重要的是，這張看錯問題、漏寫答案的考卷，最終能否填上正解，若考生沒有能力修正錯誤，再怎麼重考，注定不會及格。

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