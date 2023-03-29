吳念真1句話+給資金 讓她靠電影走向遠方…《本日公休》傅天余現在回家說故事

【撰文‧黃伃彤】

導演傅天余踏入電影業多年，她從寫作開始，形塑出具畫面感、鏡頭感的文字風格。從劇本作家到片場場記，又從片場場記到電影導演，傅天余的身分不斷變換，但終究回到她初識人性的起點說故事，那間母親經營的傳統理髮廳。

「我去過北極圈拍片，跟日本人、瑞典人等等也都合作過。」導演傅天余總是清湯掛麵的模樣，她臉上帶著一抹幽幽微笑，輕輕巧巧地說著她的經歷。49歲的她看起來甚是年輕，但其實從她2009年拍攝第一部劇情長片《帶我去遠方》至今，傅天余一拍將近15年，早就不是什麼新銳導演。

這像是一場旅程，她該去的地方都去過了，拍攝《我的蛋男情人》，甚至遠赴北歐，踏入北極圈。無論是何處，抽象的「遠方」，對傅天余來說一直有種難以言喻的吸引力，所以她靠拍片，一次又一次把自己帶往好多很遠的地方。

不再嚮往遠方

拍出自家理髮廳的故事

然而，眼前的她，這次卻沒有想再談遠方了。「我走遍全世界後，才發現，最珍貴的東西其實就在我身邊。」她輕笑，「台灣最美的是人情。」這句老掉牙的話，對傅天余來說，「其實就是最珍貴的，就在我『來自』的地方。」

傅天余的新作品《本日公休》，拍的就是她和母親親身經歷的家庭故事。傅天余的媽媽阿蕊，這輩子都在幹家庭理髮這活，她從小也在母親的理髮廳成長。在《本日公休》中，陸小芬飾演媽媽，劇情淡淡地走，但卻不斷累積著平實的溫清，劇情、演員演技雙重發酵，《本日公休》上映至今將滿一個月，票房已突破1300萬元。

其實，傅天余年輕時對傳統理髮廳並沒有太多的情感共鳴，也感受不到傳統理髮的魅力。她記得，媽媽的理髮廳旁當時開了一家連鎖的時髦髮廊，傅天余就不再讓老媽剪髮，叛逆地跑到隔壁髮廊報到，追求新潮髮型。

但年近半百，傅天余終於注意到母親最平凡也最溫暖的生活方式。理髮廳雖然很小，「在我眼前的就像個人生的舞台，這個舞台劇會有不同的角色一直進來，我常躲在旁邊聽著故事，觀察著他們的表情。」但有時候，初心很容易被遺忘。

傅天余記得，3年前，老媽竟然決定千里迢迢到客人家剪髮，「有需要嗎？這能賺多少錢？」但她媽媽卻覺得這是理所當然的事，「老客人年紀大了沒辦法過來剪頭髮，還是要服務啊，我很盡心盡責，該做的都要做好。」

對阿蕊來說，開理髮廳這麼多年，早就有些超越「錢」的情分。她談到自己的職業帶感地說，「有一位老顧客，身體不太好，卻突然跑來說要染頭髮。」老伯伯已經80幾歲了，太太都離世很多年，「我問原因，才知道，他夢到老婆認不出他。」為了與太太相認，老伯伯要染髮年輕一些。

聽到媽媽講的這些故事，追求「遠方」的傅天余，才赫然發現，這間門口掛著三色旋轉燈，店內擺設著老式理髮椅與磁磚流理台，使用傳統樣式梳子與剃刀等理髮工具的家庭理髮廳，或許正是最好的題材，也是她與創作、和故事結緣最重要的場域。

電影中有一幕，大女兒阿欣在駕訓班學開車，手眼卻難以協調，但一句意味深長的台詞卻驟然出現：「直直開，人生直直開就會順了！」傅天余的母親就是「直直開」，幫老伯伯從年輕剪髮剪到老，陪伴了所有老顧客，但即使過去沒意識到，傅天余自己又何嘗不是如此？

「老理髮廳」啟蒙了傅天余對故事的熱情，她也一路往創作這條路直直開。

文筆富有畫面感

獲吳念真拉拔踏入電影業

傅天余並不是從小就想當導演，而是因為喜歡寫作，開始嘗試投稿，並獲得了時報文學獎與中央日報文學獎。她說，「得獎後，開始有人跟我說我的小說很有畫面感，鼓勵我可以多寫劇本。」一開始，她也不確定寫劇本該往哪邊發展，但是透過投稿的方式，她獲得了優良電影劇本獎，這些鼓勵，讓她開始相信自己可以寫劇本。

大四那年，傅天余報名了導演吳念真開設的編劇班，因而與吳念真相熟。吳念真是1980年代台灣新浪潮電影運動的推手之一，擔任過作家、編劇、導演、演員、主持人和作詞人，更是台灣首位三金（金馬獎、金曲獎、金鐘獎）滿貫得主。吳念真回憶與傅天余的初識曾言：「在編劇班時我就發現她文筆很好，對電影也很有興趣。」因此，在課程過後，傅天余得到了到片場擔任場記的機會，自此踏入電影業。

會成為「導演」，不是因為什麼雄心壯志，傅天余只是在意，她寫的劇本，常被其他導演詮釋成別的模樣。吳念真告訴她：「妳乾脆自己來當導演。」甚至奉上資金。從此，她就靠著電影一路走到遠方，再一路走回家。

她並不是那種充滿「潔癖」的創作者，也不自詡為藝術家。許多導演不願拍攝商業電影，認為配合業主、只為票房考量而拍片，會阻礙他們對於作品的發揮。但傅天余笑說，她並不排斥拍商業電影，每個困難，對她來說都是學習的機會。

回顧直直開人生

形塑自我的竟是平凡的日常

「更重要的是將每一件事做好！」她笑說。就像她母親那樣，好好剪好每一顆頭，她則好好拍完每部電影，傅天余記得，當她聽到母親和老伯伯的故事時，「我非常的感動。或許，不管是導演、剪輯師，或各行各業的專家，這就是做事情最基本的態度。」

回顧母親和自己「直直開」的人生道路，一切看似平常的事情，裡頭竟然蘊藏著許多難以想像的感動與力量。

「這些平凡日常的感動，可能是一個理髮阿姨在剪頭髮時聽著客人的心事，給予他們心理上的支持；也可能是一個醫生在治療病人時展現出的同理心和關懷；又或者是一個早餐店賣麵的老闆，在熱騰騰的麵條上加上自己的用心，讓顧客感受到家的溫馨。」她輕笑，她回家了，而那個家，讓她終於體會自己來自哪裡，有時候，家可能比遠方更有魅力。

傅天余回到當初開啟她創作生涯的起點，那個理髮廳，和在裡頭剪髮一輩子的那個女人阿蕊、那些顧客，都是故事。如今，她終於有機會將這些故事轉化為電影，讓更多的人看到、聽到、感受到。

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