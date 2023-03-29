從美到印度都想封殺...為何連與陸交好的伊朗、阿富汗都禁止抖音？

【撰文‧乾隆來】

民主國家如何在合法且不違背人民意願的前提下，強迫擁有龐大用戶卻有國安疑慮的企業轉型？

美國國會對TikTok的聽證會與接續的立法，展現了最佳範例。

任何一個國家的政治領袖，對於不受控制的媒體平台都深懷戒心。極權國家如此，民主國家也是有志一同。

3月23日，美國眾議院能源與商務委員會召喚TikTok（海外版抖音）執行長周受資，進行了與公審相去不遠的聽證會。

它讓美國兩黨議員罕見團結

共和與民主兩黨議員排隊輪番「火烤」周受資，長達5個小時的聽證會，沒有一位站在周受資那一邊。在紅（共和黨）藍（民主黨）分裂對決的國會山莊，「禁抖音」成為極為罕見的兩黨共識，德州眾議員普拉格（August Pfluger）的說法更戲劇化，他說：「除了你以外，只有普丁能夠讓（意見分歧的）兩黨議員團結起來。」

周受資當然沒有乖乖就範，他在國會裡面慘遭燒烤，但是聽證會場外，TikTok發動了陸海空三軍鋪天蓋地的反擊。TikTok光是在美國就有1億5千萬名活躍用戶，多位擁有數百萬追隨者的「創作者」即時製作了嘲諷國會議員的短影片，瞬間獲得巨量的點閱與按讚。在國會山莊裡面，禁抖音是兩黨共識，在國會山莊外的抖音支持者也迅速集結，支持的聲浪甚至飄洋過海，連台灣的TikTok流量也瞬間大增。

美國聯邦政府發動「禁抖音」（TikTok Ban），從川普總統在2020年簽署強迫抖音出售股權的總統令起算，至今第3年了，但是TikTok 用戶數不斷成長，流量與創作者的收入成指數型增長，此次把周受資叫到議會質詢，反而助長TikTok的流量。

海外版抖音TikTok可以從2018年8月，中國母公司字節跳動併購美國Musical.ly公司，轉換成以美國抖音為主體的獨立海外公司起算，至今4年多，在蘋果iOS系統與Google Play商店累計了4億次下載，光是美國就有1億5千萬活躍用戶（美國人口3億3千萬人），而且來自TikTok的營收高達5億美元，是臉書的4倍、IG的90倍，僅次於YouTube的12億美元。

中國牢牢掌控它的股權

面對這場歷史性的聽證會，TikTok斥資數百萬美元聘請政治公關公司規畫全方位反擊戰，在聽證會舉行之前發出正式聲明稿、影片，在華府的媒體鋪天蓋地刊登廣告，還發動支持TikTok的眾議員在國會外演說，背後有多位群眾手持字牌高喊口號。

周受資在聽證會裡一面採取攻勢，展現1億5千萬用戶的實力，一面傳達防禦的訊息，反覆聲明：「讓我明確表示，字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即使有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

周受資手中最大的籌碼，就是與甲骨文公司（Oracle）合作的「德州專案」（Project Texas）。這個預算規模高達15億美元的資訊安全方案，預計在今年年底完成，將所有美國用戶的數據儲存在甲骨文的伺服器，允許美國政府資安單位定期審查，還設立了三人的獨立監督委員會。TikTok強調，美國用戶的數據在美國的土地上受美國公司（甲骨文）管理，並且接受美國政府監督。

不過，周受資的發言顯然成效有限，國會議員要求他「百分之一百保證資訊不會落入中國政府手中」，民主黨籍眾議員艾修（Anna Eshoo）在周受資發言後，更直白反駁，「TikTok用來試圖說服我們而做的任何事、說的任何話，我都不相信。」

周受資在國會長達5小時的發言，只是不斷重複進行中的專案，沒有做出進一步新的承諾，陷入「周受資反覆重述公司聲明稿、議員高聲反駁」的惡性循環僵局。

周受資雖然高掛TikTok執行長頭銜，卻對公司的重大決策沒有最終的權力。就算強調他是新加坡出生的華人、有哈佛商學院的學歷，堅定遵循美國法令，但是美國TikTok控股股權還是牢牢掌握在總部位於北京的中國字節跳動，而字節跳動的創辦人張一鳴，雖然是周受資的好友，卻已經公開宣布放棄對字節跳動的控制權。

抖音創辦人張一鳴是在2021年辭去執行長的職位，去年12月底，抖音公司進行了一次引發中國與香港媒體矚目的股權變更，將98.91％的控股股權轉給登記在廈門的「星辰啟點科技有限公司」持有。

這家剛剛成立的新公司，股本僅有一百萬人民幣，卻控股了市值至少數百億美元的抖音集團，而且股權登記後立刻100％質押給另外一家香港公司。市場則猜測一連串複雜的股權轉換，可能是為了在香港股票上市做的準備工作。

總之，實際上共產黨政府牢牢掌控了字節跳動，這也讓周受資在國會山莊的每一句發言，都傳達「背後有人」、「只是會講英文的中國代理人」的形象。周受資無法釐清美國TikTok背後真實股東的身分，國會議員們關於國家安全的疑慮升高，在聽證會之後更加凝聚禁抖音的共識。

相較於吵鬧不休的美國國會，集權的北京政府乾脆、有效率多了。他們不喜歡Google、YouTube與臉書，三下兩下就讓這些美國科技巨頭退出中國市場，清空中國境內的伺服器，少數旅居中國的外國人只能靠虛擬私人網路（VPN）翻牆才能坑坑巴巴收看YouTube的影片。

至於像LINE之類，乖乖把所有伺服器訊息都交給北京政府監管的外國社群媒體，就算交出命根子，也在中國本土社群媒體的圍剿下難以增長。北京政府不需要立法來「禁臉書」，更無須勞師動眾在人大、政協開聽證會，輕輕鬆鬆就讓外國勢力自動撤出中國。

印度視它為國外敵對勢力

印度是全球選民人數最多的民主國家，卻也早在2020年就徹底將TikTok趕出印度國境。印度當然無法採取北京那種禁絕的手段，而是在2019年4月3日，馬德拉斯高等法院對於抖音「不當內容」控訴做出判決，認定抖音鼓勵大量色情內容，兩周之後，印度的蘋果與Google將抖音App下架，抖音隨後將6百多萬則影片全數刪除，獲得馬德拉斯高等法院撤除禁令，才得以繼續在印度推廣。

但是僅僅一年又兩個月後，當時中印兩國的軍人在西藏與拉達克邊界大打出手，視抖音為國外敵對勢力的莫迪政府，直接用行政力量，由電子與資訊部在2020年6月發布禁令，將抖音與58個中國企業主導的App徹底禁絕。不論抖音或是TikTok，就此在印度絕跡。

即使是與中國政府友好，或是在北京政府一帶一路戰略內獲得巨額補助的國家，對於抖音或TikTok也心存畏懼，例如伊朗就以內容違反伊斯蘭教義為由徹底禁絕抖音；伊斯蘭信徒人數世界第一的印尼，一度也祭出禁抖音命令，在TikTok設置內容監控單位後才重新開放。

而中國的好朋友巴基斯坦則是對抖音開開關關，從地方法院、高等法院，到政府機構都曾經發出禁止令，時開時關。至於阿富汗的塔利班政府最乾脆，由政府發言人發個新聞稿，聲稱抖音內容不當、危害青少年，直接禁絕。

台灣公部門禁用令慢半拍

台灣的民進黨政府雖然天天高喊中國認知作戰的危機，卻一直到去年才宣布政府機構的手機與資訊設備禁用TikTok的行政命令，並且繼續敞開大門讓TikTok高速成長。國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗去年回覆記者的詢問時說，「禁抖音」涉及《兩岸人民關係條例》，須跟陸委會、經濟部、數位發展部討論。而時任陸委會發言人的邱垂正則說，抖音並未在台落地設分公司或辦事處，依法不得在台經營相關業務。

不過，抖音早在2018年就在台灣成立營運團隊，用戶從數十萬人激增，根據全球網路指數（GWI）今年元月統計，台灣的TikTok用戶高達520萬，用戶占人口總數從3.2％一路上揚到26.9％，104人力銀行網站上與TikTok直接連結的工作機會高達650個。

想要認識抖音在台營運團隊的朋友，可以輕易找到位在台北市民權東路三段一四四號的「貓跳舞」、「烏龜移動科技」等「TikTok台灣廣告獨家總代理」。另外，去年11月在台中有一家生技公司更名為「字節跳動台灣股份有限公司」，由於直接違反《兩岸條例》第四十條之一，還勞動行政院政務委員羅秉成以「TikTok危害資通安全」為事由開會，才由陸委會移送司法機關偵辦。

美國政府「禁抖音」的進程走得顛顛簸簸，跟拜登總統的決策有關。

川普總統任內簽署強迫抖音股權轉讓的行政命令，時機與程序頗有爭議，引起民主黨在選舉時強烈的反對。拜登上任後撤銷川普的命令，將這個議題交給美國投審會（CFIUS），該單位由財政部長葉倫領導，多個部會組成，琢磨了近3年並沒有具體進展。

拜登決策拖3年才有新進度

直到近日國會共和、民主黨議員逐漸凝聚出共識，才被《華爾街日報》以獨家報導方式，傳出CFIUS已再次要求TikTok母公司將控股股權出售給美國企業的新聞。

TikTok發言人雖然沒有公開否認《華爾街日報》的報導，卻也並未證實，美國財政部領導的投審會沒有正式公告，也拒絕評論要求TikTok股權轉讓的新聞。周受資則在國會中反覆表達，將控股股權出售給美國公司無助於TikTok資訊透明，顯然北京的控股股東也不會同意把這塊肥肉送給美國公司。

聯邦政府以下，美國各州政府則依據自己的行政與立法程序陸續關閉抖音，共和黨主導的德州、猶他州等最先施行；此外，各大專院校也陸續在學校的Wi-Fi網路設下防火牆，屏蔽抖音。去年12月14日，美國參議院通過一項法案，授權聯邦政府全面禁絕政府公務電子儀器使用TikTok。

今年3月7日，參議院兩黨議員共同提出進一步的「禁抖音」法案，簡稱「禁止法案」（RESTRICT Act）的提案，獲得拜登政府全力支持，希望參眾兩院早日形成共識通過。

法案授權，商務部長對「具有敵意的外國實體」針對美國「國家安全產生無法承受風險」，可以將決策提交總統發布行政命令禁止。這份由參議院情報委員會主席、民主黨議員華納（Mark Warner）領銜，兩黨議員連署支持的草案，雖然沒有指名TikTok，卻正式授權給商務部審核、提交總統決策，可以合法直接禁止或是強迫出售TikTok的股權。

更引人矚目的是，參議院這個法案定義「外國敵對勢力」有六個國家，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉與古巴，而且只要擁有超過1百萬美國活躍用戶（每年），或是有1百萬個單位成交數的資訊與通訊服務就會適用。目前在參議院獲得共識的RESTRICT草案，送到眾議院後是否能夠通過，將是美國TikTok命運的最終審判。

我們從川普到拜登一連串的措施可看出，美國政府與業界並無意消滅TikTok，他們自始至終就只想把中國的字節跳動趕出美國，強迫把TikTok股權賣給沒有國安疑慮的美國企業。關掉抖音會造成年輕民眾反彈、還會損失就業與產業競爭，相反地，單純股權移轉沒有商業損失，還能把股票上市的金融價值留在美國。

而對台灣、澳洲、加拿大等國家來說，禁抖音可能也不是最終選項，而是如何由中國抖音轉移成「由新股東掌控的美國TikTok」的「抖音脫鉤」任務了。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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