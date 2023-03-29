28歲許願做一家10億的公司！34年後她做到8百億 徐秀蘭怎辦到的？給高中生的話曝端倪

【撰文・劉煥彥】

「前幾天我翻到我28歲寫（給自己的小卡片），說要成為一個10億的公司，能夠成就一個10億的公司！」 34年後的今天，在有「晶圓女王」外號的徐秀蘭主掌下，全球第三大、台灣最大矽晶圓生產商環球晶圓（6488），2022年交出了營收突破700億台幣的成績單，再創歷史新高。 若與母公司中美矽晶（5483）合計，主攻太陽能的中美晶與矽晶圓的環球晶，2022年總共締造800多億元營收。 身兼中美晶與環球晶董事長暨執行長的徐秀蘭，如何在男性為主的科技業打出一片天，甚至成為800億規模大企業的掌門人？ 故事可能要從她的國中時代說起。

她37歲進中美晶、50歲主掌環球晶

2月一個陽光普照的冬日，一襲藍色公司制服的徐秀蘭，在環球晶暨中美晶新竹總部接受《今周刊》團隊專訪時，回憶了自己成長過程、形成她經營理念的來由，還有多位生涯貴人對她的影響。

原來早在國高中時期，她就知道自己要走理工這條路。

「因為我歷史、地理都很差，就沒有選擇。我念私立初中時，數理成績就不錯，文科都很差。」

外界比較知道的是，徐秀蘭就讀北一女、輔仁大學後，赴美國伊利諾大學攻讀電腦科學碩士，學成後就回國服務。

1998年她37歲時進入中美晶，一路做到執行副總；2004年轉任菱光科技總經理；2008年回鍋中美晶接總經理，處理美商GlobiTech併購案。

這是後來從中美晶獨立出去的環球晶圓，「以小併大」四宗海外併購案的第一宗，也奠定了環球晶在北美市場的地位。 今周刊提供

2011年徐秀蘭50歲時，中美晶將半導體事業部獨立出去，成立了環球晶圓，由她擔任董事長。

之後11年的環球晶發展史，是大家比較熟悉的。

然而，現年62歲的徐秀蘭，在職涯上多年來與自己內心的對話，以及她期勉新一代年輕女性對自己人生的期許，是她在這次專訪中第一次披露。

「我常常會寫給自己的小卡片，有厚厚一疊」

去年徐秀蘭應邀去北部一所女子中學演講，在總結時鼓勵大家要勇於夢想，特別是別用既有成就衡量自己，而要以自己有能力做到什麼來衡量自己。

被問及這件事時，徐秀蘭意外提到了一個「小秘密」。

「我常常會寫給自己的小卡片，有厚厚一疊，幾年幾月幾日告訴自己的話。以前有很多客戶、夥伴的名片，我就用名片的背面寫下來。」

「前幾天我翻到28歲寫過，要成為一個10億的公司！」

她回憶，這些年來累積下來的小卡片，有用中文寫的，也有用英文或日文寫的，當然很多都沒有達成。

「我跟自己講，也跟這些優秀的年輕女孩子說，我覺得自己可以跑400（米），真的很厲害了。」

「但我鼓勵大家，如果不給自己設限，應該可以跑多少？如果你本來就可以跑2000、可以跑馬拉松，你就不該給自己設限，要用那個來權衡你今天是不是做得夠棒。」 今周刊提供

徐秀蘭以中美晶及環球晶去年營收合計800多億元為例指出，重點不在於看800多億比2021年多出100多億元，而應該反過來看，如果一切努力、一切狀況都沒有漏接，應該能做到多少，「搞不好可以達到1000億，或是多快可以做到多少（金額）」。

「我跟同學們分享的也是，你先決定自己可以跑多遠，來評斷自己做得好不好。」

宇都宮廠獲日本最高級別女性職場肯定 「我們也很開心！」

徐秀蘭對於新世代高中女生的期許，其實也反映她對於女性在科技業實力的觀察及肯定。

2021年，環球晶的日本宇都宮工廠（MJL）獲得日本政府給予最高級別的女性活躍推進事業主「Eruboshi」認證，反映MJL對改善女性職業生涯的努力與貢獻，「我們自己也很開心！」

徐秀蘭說明，獲得這個認證對環球晶的最大意義，是讓所有日本同仁了解，女性在科技業不僅有能力擔任主管，也能勝任高階主管。

舉例來說，從宇都宮工廠的多位女性工程師、MIS（管理資訊系統）主管，到日本子公司IT主管、集團採購主管及最高會計主管，全部都是女性。

不僅如此，「我們最新的化合物半導體的應用工程團隊，負責人也是女性！」

「所以，女性與男性沒有孰優孰劣，而是屬性不同。」

「我們化合物半導體的應用工程團隊，負責人也是女性！」

徐秀蘭觀察，每個國家的女性，做事大都比男性要縝密和仔細，因此對需要花時間處理，需要細看、細算、跟供應商細談的工作，「只要是跟仔細相關的，女性主管的表現都非常好」。

她也從目前環球晶橫跨歐洲、北美及亞洲的事業版圖發現，與西方國家或台灣相比，日韓的女性同仁「相對比較客氣」，要給予更多鼓勵他們才願意來爭取機會。

「我覺得在日本或韓國這些有顯著女性天花板的地方，女性需要的只是一個機會，讓他們有了機會，他們就會證明自己也能發光，這（宇都宮工廠獲得Eruboshi認證）在日本是個很大突破。」 今周刊提供

「在中美晶及環球晶，正直就是標配」

徐秀蘭在專訪中透露了另一個驚奇，是中美晶與環球晶嚴守「不收禮、不送禮」政策，並且極度強調正直（integrity），這點與台積電創辦人張忠謀的經營理念不謀而合。

「在中美晶（及環球晶），正直就是標配，就是要做到！」

她口中的「No Gift Policy」（不收禮也不送禮），究竟是什麼？

「我們覺得，就是好好工作，很認真的與所有夥伴一起努力。有時候客人寄東西來，不方便退回，我們會準備大約等值的東西回禮。」

「我們希望，自己跟別人都盡量精簡，但有能力時要照顧別人，所以一年有好幾次，每個廠區可以自己決定要捐助哪個單位。只要那個廠區福委會同意了（捐助對象），公司會出等同的錢，例如廠區決定捐50萬元，公司也出50萬，同事就可以拿100萬給捐助對象。」

「公司不是摳門不花錢，可是你的錢不是來自收錢，而是來自於利他，你要回饋社會。」

稻盛和夫是徐秀蘭大偶像 孫伶伶、盧明光是兩大貴人

徐秀蘭口中的利他觀念，來自於她經營事業的最重要榜樣、已故日本京瓷（Kyocera）創辦人、有「日本經營之聖」外號的稻盛和夫，也來自於生命中的兩位貴人，曾任中美晶董事長的孫伶伶及盧明光。

「稻盛和夫是我的大偶像！你進去Kyocera總部就看到四個字，『敬天愛人』，他說的跟他做的是一致的。」

例如，稻聖和夫被日本政府委託，去挽救陷入嚴重經營危機的日本航空時，只象徵性的要了一元薪水。他也一輩子不做惡意併購，「所以中美晶與環球晶也不做惡意併購。」

「他是個多產作家，最後一本著作叫『心』。他覺得人最後要走的時候，回顧這一生不是盤點你有多少遺產，而是要變成更好、更純淨的自己。」 今周刊提供

徐秀蘭指出，這些觀念他也從孫伶伶及盧明光身上學到不少，「他們雖然不用這樣的文字（敬天愛人）來寫，但平常做事就是這樣」。

「中美晶跟環球晶是很簡樸的公司，也在乎正直，還是台灣非常少數，也是非常早期開始做No Gift Policy，我們是個不送禮、不收禮的公司。」

在中美晶體系服務了20多年的晶圓女王，從專業經理人變成公司董事長，也把28歲時期許自己做到10億的目標，在30多年後做到了80倍大。未來徐秀蘭會開創什麼新局，大家莫不翹首以待。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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