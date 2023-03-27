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他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難？1日運動量攤開光看嚇死人
【文．林依榕整理】
運動雖然有益身心健康，不過不是多動就好，一名60歲的男子從40歲開始，就堅持每天運動8小時的習慣，卻沒想到某天竟然痛到無法走路，一查才發現，多年下來身體多處關節早就因為運動過量而受損。
根據《山西日報》報導，河南鄭州一名60多歲的男子相當熱愛運動，從40歲起，每天早上起床一定會先進行2小時的走路、跑步或做引體向上的運動，無論是中午或晚餐，飯後他也會稍作休息再繼續鍛鍊身體。
不但游泳長達2小時都不上岸休息，每天也堅持做800下仰臥起坐，然後再進行伏地挺身、打羽毛球的活動，就這樣每天運動長達8小時，一做就是20年。
沒想到最近卻發現，自己的膝蓋和肘部異常疼痛，腿也是嚴重到難以行走，送醫檢查發現，他已出現嚴重退化性關節炎，肘關節也增生退變。
河南省洛陽正骨醫院主任廉杰說明，之所以如此是因為，該名男子運動過量才會導致多處關節受損，進而痛到無法走路。廉杰也提醒民眾，運動一定要循序漸進、要適量，因為部分民眾並非專業的運動家，平常也沒有運動習慣，慢慢練習並找到適合自己的運動項目很重要。
不管是游泳、跑步還是打球，一週運動3～5次，每次時間1.5～2小時即可，適當的運動量以及運動時間長度，才能維持身體健康又能夠讓鍛鍊更持久。
本文授權自今周刊，原文見此。
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