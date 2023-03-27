他35歲棄銀行金飯碗 不藏私教5步「月入10萬」：2理由不選台股ETF

【文．彭蕙珍】

7年5班的房產專家喬王畢業後進入銀行，他在工作上表現良好「一年跳一級」，從高級專員、襄理升到副理。但，他不想一輩子捧金飯碗，31歲那年決定嘗試不一樣的事，去學房地產、美股投資。 銀行出身的他比別人更明瞭房地產投資的眉角，當起包租公後、開設線上課程。2021年4月因為已有穩定被動收入，再加上找到自己熱愛的事業，所以毅然離職，全心投入。

喬王的家境並不富裕，父母在市場擺攤做生意，從小他就很有危機意識。考進台大經濟系後努力爭取校外打工實習機會，卻在面試時因口條不佳沒被錄取。他感嘆：「學經歷再好也沒用。」

個性內向害羞、低調的他，為訓練台風，參加英文演講社練習口說，學習如何在大眾面前表達自己。研究所時期，他開始展現自我，去做大學時代想做卻無法做的事，例如到捷克當交換學生，開拓國際視野。

「研究所時，我參加過創業、行銷等比賽，當時就在思考未來如果有機會創業，要做什麼？怎麼做？」

不當銀行員 當起包租公

學生時代曾到外商銀行當實習生，他對銀行業很感興趣，畢業後錄取國泰銀行儲備幹部，在每年15%淘汰率的競爭環境中活了下來。但在工作中他看見了侷限性，「有很多事情是自己無法掌控的。」

「有沒有機會讓自己有更多可能性？」31歲那年他決定改變。

「我想學房地產，因在學生時代看到的有錢人，大多是做房地產的。」2017年去上房地產投資課程，並經營合法隔套。計算投報率後，在蘆洲買下一間35年舊公寓，開始了包租公生涯。

線上教學 開始投資美股ETF

當起包租公後，喬王對投資房地產很有心得，將自己學到經驗結合銀行專業，開辦線上課程。迄今在線上教學平台開設10門課（含自己開設與輔導講師開設），教導如何買房、買預售屋、成屋、改裝、隔套收租、網路行銷等。

為讓課程更豐富，邀請好友教美股，因而了解美股投資。此時他才發現，原來美股的選擇比台股更多，而且更穩健，「在美股可以找到配息30~40年、很穩健的公司，而且美股ETF有很多選擇。」

他曾學過技術分析、籌碼分析投入台股，期待每月能賺2成。只是短線操作會影響心情，加上賺賺賠賠，最後只是打平，「我想要找一個有穩定報酬的投資，被動投資不是賭，加上拉長時間可以擁有不錯的投資報酬。」

2018年，喬王以退休概念投資美股ETF，包括佈局全球的VT、投資美國企業的VTI、美債BNDW、美國房地產REITs VNQ、投資美國公債為主的IEF。

「選擇被動投資的方法是：跟著市場走，就能贏過大部分人。」同時，學習巴菲特的投資精神「買進並長期持有」。他說明：「以VT來說，它投資全世界公司，年化報酬率約6%~8%，拉長15年勝率接近100%。」

為創造複利，他將每年配息再投入，讓本金不斷變大。而當市場大跌時，若手中有資金再分批進場加碼，4年多來已投入逾400萬。

選美股ETF更穩 分散投資全世界

為何不選擇台股ETF？喬王分析，台灣市場波動大，又有台海危機，「投資美國，發生危機的機率比台灣小，而且我將投資分散到全世界，再搭配股債，不用擔心那家公司倒了，或是那個產業有一天不在了。」

去年以來全球市場波動很大，喬王表示，很多看起來很穩的投資，後來都垮了，如俄烏戰爭爆發後，俄羅斯基金暫停交易；土耳其大地震，股市關閉5天，領不出錢該怎麼辦？加密貨幣交易中心倒閉潮，這些都是過去很少人思考可能會發生的危機。

從歷史的經驗和教訓來看，他更堅信要分散風險，而且要放在最穩的美股ETF。投資美股ETF後，喬王每年的投報率都還不錯，年化報酬最高曾超過10%，即使經歷去年熊市洗禮，整體資產仍保有正報酬。

5個投資步驟 讓財富自由

他分享自己的投資步驟：

第一步：備妥緊急預備金。至少準備6個月。 第二步：確認股債比例。有兩種方法： 1. 年齡配置法（100法則）：100 - 年齡 = 股票最高佔比。假設今年35歲，股票占比最高不超過65% 2. 風險承受度配置法：如果最多可容忍40%損失，股票配置最多不要超過80%；如果最多可容忍25%損失，股票配置最多不要超過50% 第三步：分散風險，投資全球。 1. 透過海外ETF，分散投資全世界的好公司。 2. 不集中投資台股，也避免存股，才能真正分散風險。 第四步：買進並持有。根據S&P 500指數的歷史顯示，投資時間拉得愈長，賠得機率愈低。當投資時間拉長到15年以上，基本上投資勝率就接近100%。 第五步：持續投入再平衡。每半年或一年定期檢視股債比例，並且讓股債比例回復到原本的設定目標。

透過這五個步驟，喬王希望自己退休時每月有10萬股息收入。他以超齡的口吻說：「投資是要讓生活過得好，而不是過度追求報酬，如果沒有把生活過得好，再多數字也只是數字而已。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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