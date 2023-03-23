一碗滷肉飯解決台商5缺問題 謝金河：根留最重要！4年前這1事 成改變台灣的關鍵力量

【撰文/謝金河】

這四年改變台灣最重要的力量！

臉書跳出四年前，我在東森電視台訪問剛剛發佈出任經濟部長不久的沈榮津，為了讓大家都了解台商回台投資的必要性及面臨的問題，沈榮津部長特別設計了圖板，從投資台灣事務所，到一碗滷肉飯解決台商五缺的問題。沈部長特別以米飯代表土地，滷肉代表人力，紅蔥頭代表融資，瓦斯代表水電，碗筷是稅務⋯⋯

我們在電視台搭了一個場景，真的買來滷肉飯，就在現場吃起來，而台商投資台灣三大方案也在這個時候正式起跑。這是2019年3月的事，我跟沈部長說，要改變台灣經濟現況，最重要的就是製造業必須根留台灣！

從1990年起，台商大舉西進，台灣的人流，物流，金流全都流到對岸，台灣全面遭到中國磁吸效應，馬總統任內曾說，台灣不需增加電廠，生產基地在中國就可以。

台灣的製造業不投資台灣，也造成年輕人失業，長期低薪窘境，這時要扭轉這個頹勢，必須號召台商投資台灣。

剛剛開始，凡事起頭難，大企業不敢得罪中國，只能用A公司，B公司。後來我跟沈部長說民眾可能無感，於是趁著廣達買下中環林口廠土地，說服林百里挺身而出，而且，每一週公佈投資台灣三大方案的企業，家數，及投資金額，創造就業人數。

到今天為止，整整四個年頭，回台投資的企業有1337家，金額2.042兆元，增加就業144355人，這正是改變台灣最大的力量。

在2019年之前，台灣全體上市上櫃企業每年淨利從未超過2兆元，2020年到2.46兆元，2021年到4.298兆元，去年的數字很快揭曉，我估計會落在4到4.2兆元之間，這是非常大的蛻變。

另一個是台灣對中國的出口依存度在2020年高達43.9%，今年前兩個月已降到34.3%，而新南向國家拉升至20.2%，這個改變對台灣影響深遠。後來沈部長升任行政院副院長，這是改變台灣最關鍵的四年！

本文授權自今周刊，原文見此。

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