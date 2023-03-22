日商都愛用、台人卻不知這系統…日籍台灣女婿大推免費試用：年燒2千萬回饋台灣

【撰文・彭蕙珍】

「我的半生都在台灣，我很看好台灣的發展機會。」吉本康志在1990年被公司外派來台，6年後當公司決定收掉台灣業務時，他選擇留下來創業。1996年成立威志企管顧問公司，目標是成為「在台灣奮力打拚的日本經營者應援團」。 深耕台灣日商界27年，提供市場調查、經營、教育訓練等課程的威志，在台灣日本商界無人不知曉。根據KPMG調查報告指出，威志是最多在台日系企業運用最多的教育訓練和企業內訓。 來台創業，他並非一帆風順，中間經歷許多事件和風暴，公司還差一點倒閉。因為熱愛顧問業堅持了下來，才有今天的成果。

「日商想進來台灣市場，大多會都找威志，我們主要是服務日本上市企業。」包括豐田汽車、日立、東芝、鈴木、YAMAHA等知名企業都是他的客戶。

吉本康志來台的那年代，日本是全球第一的世界經濟體。隨著日本經濟逐步下滑，他卻看見在台灣社會蓬勃的發展機會和希望，決定留下來打造事業版圖。

翻譯背叛 一度想轉行

創業，他打掉重練，「我有3年不接日商公司，只做台企。」創業惟艱，隔年又遇到亞洲金融風暴，靠著勤跑客戶、接演講等撐了過來。

他對自己的中文不是很有自信，每次演講都有翻譯陪同。1~2年後，一位客戶問他，「翻譯說他學會了吉本先生的知識，可以用一半的價格接案，你能不能降價？」赫然發現翻譯的背叛。但他不肯降價，流失7成客戶。

事件後，吉本康志一度想轉行經營烤肉店。當時，他在台中來來百貨當顧問，台北流行日式烤肉，餐飲業出身的他，決定開一間。烤肉店生意很好，一年後老婆懷孕，思考未來職涯，賣掉烤肉店，回到顧問本行。

「做烤肉店的人很多，比我做得好吃的人很多，說到比我會做顧問的人，就很少。」

回到日商 SARS再重創

吉本康志明瞭他的專長在日商，2000年回到熟悉的日商，專注服務電子零件客戶。2001年科技泡沫，7成客戶消失，他意識自己不能將雞蛋放在同一個籃子，努力開發其他產業客戶，再度爬了起來。

「2003年的SARS對顧問公司是很嚴重的打擊。」他無奈道：「那年代沒有雲端，見面才能賺到錢，長達6個月收入是零。」

當時，某集團在大直要興建購物中心，吉本康夫是顧問之一，他和百貨團隊相處融洽，曾被詢問是否願意擔任首任總經理，月薪較公司1個月業績來得高，「這個提案太有媚力。」然而，考量到未來，忍痛放棄。

SARS重創事業，幾乎被打趴，在最困難的時候，日本一家企業伸出援手。「董事長主動提供200萬日圓資金（約60萬台幣），希望能幫助公司度過難關。」他推了幾次，對方堅持要給，「董事長說，如果威志倒閉，對台灣分公司不太方便，我希望你們繼續經營下去。」他才收下，感念至今。

推《Y’s News》 業績年年成長

顧問公司原本就要提供產業新聞給客戶，2007年推出《Y’s News》，每天翻譯台灣重要產經、政治等新聞約20~30頁，勞務顧問會員免費看，訂閱《Y’s News》的客戶，未來若需要威志的服務，有5%～10%折扣。

「2008年雷曼兄弟事件爆發，我以為業績又會很慘，因為有《Y’s News》，那年業績成長。」原來是因《Y’s News》的訂閱費用比競爭者低很多，當不景氣客戶想刪減預算，又需要這項服務時，就會轉訂《Y’s News》。

「看電子報的客人越多，我們的業績就會越好。」目前，在台日商6~7成訂閱《Y’s News》市佔第一名。自從2007年推出這項服務以來，威志業績幾乎年年成長。

引進Kintone 雲端資料共享

2017年吉本康志觀察到雲端市場崛起，引進日本最多人使用的Kintone雲端資料庫。目前，有高達7成在台灣的日本企業使用Kintone，他解釋：「這套系統相當便利，可以幫助客戶解決製作圖表及報表的困難，所有資料都能在雲端查閱、共享檔案，在日本的企業使用率很高，市佔第一。」

新冠疫情爆發後，他想將這套系統推薦給台灣企業。「DX（資訊化轉變）要寫程式、開發要花很多錢，失敗的話風險很大，Kintone不需要寫程式，是用模組拖拉，而且放在雲端，可以很多人同時使用。」

「雖然日本人都知道威志，但台灣人不知道。」2021年邀請曾合夥的好友徐國勝協助開拓台灣業務。Kintone已成功打進多家台灣知名連鎖跨國上市餐飲集團。他認為這項業務如果能成功，未來公司有上市櫃的潛力。

身為台灣女婿，吉本康志很愛台灣，為了感謝這片土地滋養了他，他想回饋，於是自掏腰包提供客戶免費試用Kintone一段時間。

「我想把好的產品，分享給台灣。」大半生都在台灣的吉本康志說：「這是我對台灣的報恩。」因為他相信，只要使用過Kintone的客戶，一定會繼續使用並且購買。

「利用的人越多，我燒的錢越多，一年已經準備燒2千萬元。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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