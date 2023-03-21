大盤漲10%進場再等等？國泰林啟超解析：信奉高股息股賺4% 不如買「這類商品」

隨著科技業裁員潮、各大企業獲利衰退的消息下，投資人原先預期2023年第一季股市表現將疲弱不振，然而截至2023年3月，台股已反彈逾10%左右，面對此種行情，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，股價反應未來，在沒有基本面支撐的情況下，投資人可以靜待股市修正後，再進行布局，藉此降低風險。

林啟超分析，以基本面來看，通膨與高利率影響下，科技業面臨人力、原物料、借貸三大成本問題，使得毛利下降導致獲利衰退；但市場因預期升息進入尾聲，未來降息有望使資金回流科技股，開始逢低布局相關股票，造成所謂「沒有基本面支撐的反彈」。

有鑑於「股價終將回歸基本面」，林啟超認為，今年以來的行情有點過度樂觀，「以中長期來看，科技股的底部大約就落在此處，但要大幅反彈，仍需大型貨幣政策帶動。」他建議投資人，可以再等下一波的行情修正，避免追高，才能布局在中長期相對較好的點位。

隨著科技業裁員潮、各大企業獲利衰退的消息下，投資人原先預期2023年第一季股市表現將疲弱不振，然而截至2023年3月，台股已反彈逾10%左右，面對此種行情，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，股價反應未來，在沒有基本面支撐的情況下，投資人可以靜待股市修正後，再進行布局，藉此降低風險。

近期因疫情解封，帶動餐飲、航空、觀光旅遊等產業復甦，這是否意味著2023年，擁有低本益比、高殖利率的價值股，其股價表現將優於科技股？林啟超以過去十年科技股與價值股的報酬表現為例，其中科技股報酬率360%、價值股87%，相差逾4倍，以中長期來看，科技產業的成長幅度更具可看性，因此未來在股價表現上，科技股仍會優於價值股。

另外，不少投資人追求領取穩定股利，林啟超坦言，在高利率環境下，美國公債的收益率已突破4%，若以風險考量，債市的波動度較股市低，投資人可適時布局一些債券商品，藉此打造更多元資產配置。

針對未來產業趨勢，林啟超也點出儲備能源、AI發展、高齡化人口三大議題，這三大議題隱含哪些投資機會？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/3O4K4V

本文授權自今周刊，原文見此。

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