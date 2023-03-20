「1飲品」比牛奶還營養！專家點6好處 但這5類人得小心飲用

【文．林依榕整理】

許多人補鈣、補營養多會想到喝牛奶，台大生物產業學系講師洪泰雄說明，其實比起喝牛奶，豆漿的營養價值更高且含鐵量是牛奶的25倍，對人體健康還有抗癌、減肥等6大好處。不過如果你有下列5種體質的人，就不那麼適合飲用豆漿。

台大生物產業學系講師洪泰雄在臉書中指出，豆漿是一種由大豆經過浸泡、研磨、煮熟製成的飲品，是許多人喜愛的素食飲品之一。

相較於牛奶，豆漿富有豐富的植物蛋白質，而且還含有鈣、磷、鐵等礦物質，其中鐵的含量是牛奶的25倍，另外加上不飽和脂肪酸、大豆皂苷、異黃酮、卵磷脂等數十種對人體有益的物質，豆漿中的植物固醇能降低膽固醇水平，有助於預防心血管疾病。

豆漿中的「異黃酮」不僅能預防乳腺癌，當中所含的蛋白質和硒、鉬等同樣有很強的抑癌和治癌能力，尤其對胃癌、腸癌、乳腺癌有特效。

此外，豆漿也含有維生素B和維生素E，有助於增強身體免疫力和保護神經系統，大豆膳食纖維有助於促進腸道蠕動、預防便秘，加上豆漿本身的大豆蛋白質是優質蛋白質，消化時間較長，能夠讓人感到飽足，有助於減少進食量，達到減肥的效果。

雖然豆漿擁有上述多種好處，不過也不是人人都適合飲用，像是：

1、腎臟功能不良者：豆漿中含有一定的鈣、鉀等礦物質，對於腎臟功能不良的人來說，可能會增加腎臟的負擔。

2、甲狀腺機能亢進者：大豆中含有一些物質可干擾甲狀腺的功能，因此甲狀腺機能亢進者不宜飲用過多的豆漿。

3、體內有荷爾蒙依賴性疾病者：大豆中含有一些植物雌激素，對於體內有荷爾蒙依賴性疾病（如乳腺癌、子宮內膜異位症等）的人來說，可能會對疾病產生影響，建議在醫生指導下飲用。

4、脂肪肝患者：豆漿中含有一定的脂肪，對於脂肪肝患者來說，可能會加重病情。

5、過敏體質者：有些人可能對大豆蛋白質過敏，建議先做過敏試驗，確認自己是否對大豆蛋白質過敏。

洪泰雄認為，豆漿對於大多數人來說都是一種健康的飲品，但仍有一些人需要注意不宜飲用，如果有任何疑慮，建議先咨詢醫生的建議。

本文授權自今周刊，原文見此。

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