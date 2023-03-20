BLACKPINK超會賺！9成營收靠她們、身家逾5億…精品代言「1篇IG吸金5億」

【文．李易紓整理】

風靡全球的南韓女子天團BLACKPINK於3/18、3/19接連兩天在高雄世運主場館舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] KAOHSIUNG》演唱會，引爆全台粉絲朝聖，開唱前一波搶票亂象讓人訝異，甚至傳出1張黃牛票開價數十萬，也有不少人買到假票。 究竟BLACKPINK有多會賺？全球的影響力又有多大？

全球56場巡演估賺進72億元

2016年踏入歌壇至今7年的BLACKPINK，到底有多紅多會賺？根據韓媒估算，BLACKPINK扛起經紀公司「YG娛樂」高達9成營收，以YG去年營業額3911億韓圓（91.5億元台幣）計算，她們大概貢獻3519億韓元（約82.3億元台幣）。

這次全球56場巡演，估算BLACKPINK又能為公司賺進超過72億元台幣，還不加上演唱會周邊收益，因此YG娛樂為了今年夏天跟4位成員續約，打算祭出19億元簽約金，因爲她們的去留肯定會影響YG娛樂股價，過往就曾有過影響公司30%股價漲跌的紀錄。

出道7年，成員身家破5億台幣

4位成員包括28歲Jisoo（金智秀）、27歲Jennie（金珍妮）、26歲韓紐雙重國籍Rosé（朴彩英）及25歲泰國籍的Lisa，出道7年身家已飆上5億台幣，國際精品看上她們的代言實力，各大時尚周也總能看到她們身影，有多少品牌贊助在身上更引起話題。

根據壹蘋新聞網報導，Jisoo擔任DIOR、DIOR Beauty、Cartier品牌大使，Cartier甚至出了DIOR的2倍價碼，成功搶下Jisoo珠寶主權。有「人間香奈兒」之稱的Jennie，則是被CHANEL、Calvin Klein、HERA、GENTLE MONSTER包下，HERA在她代言後，營收暴增4成。

Rosé拿下YSL、YSL Beauty、Tiffany & Co.、雪花秀等品牌，Lisa攜手CELINE、Bulgari（寶格麗）、M·A·C、威士忌品牌Chivas Regal（起瓦士），擔任全球品牌大使。另外，4個人還一起代言運動品牌adidas（愛迪達），一合作就是7年。

不只賺錢，還大破20項世界金氏紀錄

除了賺進大把鈔票外，BLACKPINK也不停打破20項世界金氏紀錄，像是所有歌曲在Spotify的88.8億次流量全球紀錄、官方YouTube頻道創8480萬最多追蹤人次，也是多國專輯榜第1名的K-POP女團，Lisa的IG開設4年9個月，就突破9000萬大關，是亞洲藝人最快速度。

有外國媒體報導，成員當中的Jisoo，一篇IG貼文就能為廠商創造出226億韓元（約5.28億元台幣）的媒體價值。

事實上，BLACKPINK在國際上的影響力也難以忽略，成功不限於韓國。

國際影響力超大，擔任聯合國SDGs宣傳大使

2021年2月25日BLACKPINK被委任成為聯合國氣候變化大會（COP26）的宣傳大使，在宣傳大使的委任儀式上，更收到時任英國首相強生的親筆信函，表示對她們的成功表示祝賀，並希望透過BLACKPINK在國際上的影響力，一起提高人們對全球氣候變遷的認識。

BLACKPINK也被委任成為聯合國永續發展目標（SDGs）的宣傳大使，成為亞洲首位被任命的藝人。

另外，韓國文化產業振興院的「2019海外韓流現狀調查」調查結果顯示，BLACKPINK是國際最受歡迎的歌手之一，而美國《告示牌》調查報告，BLACKPINK知名度是全球成長最高的女性。

《富比士》亞洲30歲以下人物榜單也有她們

包括CNN、《好萊塢報導》、《富比士》、《告示牌》等主流媒體公認BLACKPINK在推動韓流中扮演重要角色，她們亦被認可是成功帶領K-Pop挺進曾被認為是堅不可摧的歐美音樂市場的韓國歌手之一，並打破世人對「能在美國取得成功的K-Pop組合都是男子組合」的刻板印象。

BLACKPINK除了拿下「K-Pop女王」美譽，也入選《富比士》亞洲30歲以下娛樂&體育領軍人物（2019年）榜單，成為亞洲第一組入榜的女團。

本文授權自今周刊，原文見此。

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