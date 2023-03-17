張忠謀創立台積電時在想啥？「我只想活下去！」 原來他晶圓代工想法 早在1976年就萌芽

【撰文・劉煥彥】

台積電創辦人張忠謀周四（3/16）出席天下雜誌的「半導體世紀對談」，在與《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）的全英文對談時娓娓道來，原來他為台積電奠定半導體霸業的晶圓代工模式，早在1976年他還任職半導體大廠德州儀器時，就開始萌芽。 只不過，當時這個想法太新，時機也不成熟。 直到1984年11月，他擔任另一家企業通用儀器（General Instrument）總裁暨營運長時，才因為一個商場上到手又失去的機會，確定他對於晶圓代工模式的想法。

1976年德儀珍貴史料 米勒特別展示

《晶片戰爭》作者米勒今天在20分鐘演講中，特別秀出他在為本書研究素材時，從德州儀器公司史料中驚喜發現的一份文件，說明張忠謀對於半導體業晶圓代工模式的想法，其實早在1976年就萌芽了。

米勒說明，在1976年3月德儀公司管理層的一場策略規畫會議中，張忠謀提出了一份報告，堪稱是他晶圓代工想法的起源。 今周刊提供 今周刊提供

當時張忠謀向管理層指出，德儀必須「積極追求內部及外部市場，包括那些先進技術的市場。（德儀）半導體事業要想經營下去，就一定要有夠大的市佔率」，也就是達到經濟規模。

張忠謀也寫道，「大家可能會問，如果我們擁有其他人沒有的先進技術的半導體產品，為什麼德儀不自己獨享一段時間？」

「這個領先態勢，是因為在終端設備及半導體產品的構思及設計階段，就有緊密的團隊合作，才能做到的。」

米勒指出，大家現在熟知台積電對於生產設備及產品的大同盟概念，可以說早在1976年就出現了。

張爺爺：1976年那份報告，可能是第一片拼圖

張忠謀在與米勒對談中也說明，為何他對晶圓代工模式的想法，比較像小朋友玩的拼圖，是多年來一片一片拚上去，才最後定型。

「1976年我在德儀策略規畫會議，對管理層提出那份報告，可能是第一片拼圖。」

「我那時想，德儀不可能設計所有的半導體，總會有其他公司設計其他的半導體，像是用在洗衣機、汽車、電腦的晶片，而這些公司可能不想自己做（生產自己設計的晶片）半導體，但當時這個想法還不算成熟。」

張忠謀回憶，1970年代中期，晶片設計還不複雜，也尚未標準化；Cadence或Sypnosis等EDA（電子設計自動化）工具業者還沒有起來，加上經營一座晶圓廠也不貴，與今天有天壤之別，因此推動晶圓代工模式的時機還沒來。

「但最後一塊拼圖，應該是1984年Gordon Campbell（坎貝爾，有無晶圓（fabless）公司之父的外號）。」

晶圓代工之父遇上無晶圓廠公司之父 奠定張忠謀晶圓代工想法

張爺爺提到，1984年11月他擔任通用儀器總裁時，坎貝爾造訪他在紐約的辦公室，一開口就說希望通用儀器投資5000萬美元，給坎貝爾想創立的一家晶圓廠。

「我說Gordon，你有營運計畫嗎？我要向董事會提案需要用到。他說沒有，都在他腦子裡，但你要的話我兩個星期就可以生出來。」 今周刊提供

沒想到三個星期過去，坎貝爾一直沒有音訊，張忠謀去電詢問怎麼回事，沒想到對方說「Morris，我不需要你了，因為我只需要500萬美元就可以」。

「我問說為什麼？他說，我不用自己製造（晶片），因為把生產外包給IBM或日本公司就好了！」

張忠謀回憶，與坎貝爾這次失之交臂的投資機會，反而是奠定他對晶圓代工模式想法的最後一片拼圖，而且他後來發現，台灣剛好有投入這個新模式的競爭優勢。

「我哪會有什麼十年後的願景，我只想活下去！」

另外，米勒在對談中詢問張忠謀創立台積電時，對於10年、20年後有什麼願景，張爺爺給了大家一個爆笑的答案。

「1987年我成立台積電，頭幾年其實很艱難，我哪會有什麼對十年後的願景，我只想要活下去，只想要公司活下去！」

「到了1991、1992、1993年，公司開始快速發展，每年業績的年複合成長率（CAGR）高達四成，甚至是45%，而且是整個90年代都在快速成長。」

「其實我對公司的預期，那時一直變化，但也沒想到公司會像今天這麼大，這麼重要。」

「一直到2010年後，我才開始期望，台積電能像現在這麼大。」 今周刊提供

張忠謀也舉英特爾共同創辦人，現年94歲的摩爾（Gordon Moore）為例提到，摩爾退休後，有次被媒體問到，「有想過英特爾會這麼成功嗎？」

那時摩爾一本正經地回答，「我才不會想到呢」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

宏碁跨界賣空氣清新機「售價僅Dyson一半以為會瘋搶」…如何從碰壁1千天，登日本熱銷榜賣到缺貨？

寧願不刷，也不要隨便剪卡！理財達人告訴你：為什麼信用卡至少要有2張，額度越高越好

美銀行地雷連環爆，存股族嚇壞！別人恐懼我貪婪，除了兆豐金…台股達人推「這1檔」利空好股

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】