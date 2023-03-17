快訊

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

影／輕航機墜機二死 網路流傳「驚悚畫面」曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞士央行540億美元救瑞信 但根本問題沒解！富爸爸、末日博士都看衰 老謝：這銀行也危險

聯合新聞網／ 今周刊
瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機。 示意圖／ingimage
瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機。 示意圖／ingimage

【撰文・謝金河】

一波未平 一波又起：瑞士信貸事件薄

繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂子！因為沙國國營銀行表明不願再増資，造成瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機。很多空頭大師又趁機落井下石，像「富爸爸」羅伯特．清崎一口咬定瑞士信貸一定會破產，末日博士魯比尼認為這會是雷曼兄弟的翻版。

1856年創立的瑞士信貸與瑞士銀行是瑞士兩家最具國際知名度的銀行，像楊應超等知名外資分析師都出自瑞士信貸，陶冬博士仍在職。這次在矽谷銀行破產後，因為大股東不願增資而告急。其實，瑞士信貸這些年風波頻傳，像Greensill破產事件、Archegos弊案，瑞士信貸都遭到重傷害，經營體質也愈來愈脆弱，股價已經跌到殘值。

今周刊提供
今周刊提供

在2000年前後，瑞士信貸股價在80瑞士法郎以上，這兩年跌到二塊多，15日跌0.54，跌幅高達24.24%，股價剩下1.7瑞郎，市值只剩67.83億，對照擁有5800億美元的資產，已經形同殭屍銀行。在這種情況下，不是大股東大力增資，就是由政府主導合併，這次是由瑞士中央銀行借款500億瑞士法郎（約540億美元），16日股價終於大漲23%，不過根本的問題還沒有解決。

從矽谷銀行到瑞士信貸，這都可以看成是美國聯準會暴力升息的餘波盪漾，一年之內，升息8次，升了18碼，這是世紀大事，一定會有事。最近Citadel私募基金創辦人Ken Griffin就痛批FED拿了一把鈍刀在做外科手術，他認為FED對抗通膨能力有限，少說點！

其實，歐洲銀行業經過歐債危機，體質愈來愈弱，像德意志銀行股價不到10歐元，市值只有200億歐元，這對照德國經濟體規模，實在很不相稱。銀行體系頻頻告急，接下來勢必限制FED升息的力道，2月Cpi6%，Ppi4.6%，數字急降，油價大跌，創下俄烏戰爭新低，都代表通膨正在降溫的路上，危機往往醖藏轉機！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

全民領現金6000元下周「這天8點起」開放登記！怎麼領最快入帳？5種領法一次看

美銀行地雷連環爆，存股族嚇壞！別人恐懼我貪婪，除了兆豐金…台股達人推「這1檔」利空好股

寧願不刷，也不要隨便剪卡！理財達人告訴你：為什麼信用卡至少要有2張，額度越高越好

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

張忠謀創立台積電時在想啥？「我只想活下去！」 原來他晶圓代工想法 早在1976年就萌芽

台積電創辦人張忠謀周四（3/16）出席天下雜誌的「半導體世紀對談」，在與《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）的全英文對談時娓娓道來，原來他為台積電奠定半導體霸業的晶圓代工模式，早在1976年他還任職半導體大廠德州儀器時，就開始萌芽。

瑞士央行540億美元救瑞信 但根本問題沒解！富爸爸、末日博士都看衰 老謝：這銀行也危險

繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂子！因為沙國國營銀行表明不願再増資，造成瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機。很多空頭大師又趁機落井下石，像「富爸爸」羅伯特．清崎一口咬定瑞士信貸一定會破產，末日博士魯比尼認為這會是雷曼兄弟的翻版。

瑞信年報重大缺陷殺到熔斷 會是下個矽谷銀行？7個QA解惑：接下來投資人怎麼做

繼美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波後，瑞士信貸週二（3/14）公布原定應於9日提交的年報，自揭在2022年及2021年財報報告程序發現「重大缺陷」，消息一出股價應聲大跌，瑞信美股盤前已經跌逾20%，甚至一度跌到「熔斷」（暫停交易），股價再創新低。

澳豐基金停贖風暴！台中貴婦圈踩雷「買了1億多」…揭神秘光頭主導者不堪內幕

2月16日，農曆春節剛過完不久，一則「澳豐基金爆雷」的報紙標題引起市場不小關注，在台灣銷售逾十年、被指以年報酬穩達8%為行銷訴求的澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A）相關基金，驚傳客戶紛紛收到暫停贖回、匯款延遲通知。

2月才登富比世全美百大銀行 3月就無預警倒閉！矽谷銀行究竟做錯什麼？原因可能「這3點」

矽谷銀行無預警倒閉，震撼全球金融圈。這家曾被評為模範銀行的美國指標新創融資機構，何以在短短兩天之內急速殞落？聯準會的出手救市，又是否能挽回市場對金融業的信心？ 「從來沒想過，我的銀行會倒閉……。」說話的，是美國東岸一家醫療保健新創公司的執行長，時間點，是美東時間3月10日，正當美國政府宣布「關閉」一家有40年歷史的老牌銀行之際。

1年成交金額高達110億！電腦系畢業的她如何轉戰商仲13年 成為戴德梁行第一戰將？

中美貿易戰下，美國科技大廠積極來台布局，這位商仲業務員如何成為許多知名外商科技公司最信任的軍師？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦