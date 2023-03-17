瑞士央行540億美元救瑞信 但根本問題沒解！富爸爸、末日博士都看衰 老謝：這銀行也危險

【撰文・謝金河】

一波未平 一波又起：瑞士信貸事件薄 繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂子！因為沙國國營銀行表明不願再増資，造成瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機。很多空頭大師又趁機落井下石，像「富爸爸」羅伯特．清崎一口咬定瑞士信貸一定會破產，末日博士魯比尼認為這會是雷曼兄弟的翻版。

1856年創立的瑞士信貸與瑞士銀行是瑞士兩家最具國際知名度的銀行，像楊應超等知名外資分析師都出自瑞士信貸，陶冬博士仍在職。這次在矽谷銀行破產後，因為大股東不願增資而告急。其實，瑞士信貸這些年風波頻傳，像Greensill破產事件、Archegos弊案，瑞士信貸都遭到重傷害，經營體質也愈來愈脆弱，股價已經跌到殘值。 今周刊提供

在2000年前後，瑞士信貸股價在80瑞士法郎以上，這兩年跌到二塊多，15日跌0.54，跌幅高達24.24%，股價剩下1.7瑞郎，市值只剩67.83億，對照擁有5800億美元的資產，已經形同殭屍銀行。在這種情況下，不是大股東大力增資，就是由政府主導合併，這次是由瑞士中央銀行借款500億瑞士法郎（約540億美元），16日股價終於大漲23%，不過根本的問題還沒有解決。

從矽谷銀行到瑞士信貸，這都可以看成是美國聯準會暴力升息的餘波盪漾，一年之內，升息8次，升了18碼，這是世紀大事，一定會有事。最近Citadel私募基金創辦人Ken Griffin就痛批FED拿了一把鈍刀在做外科手術，他認為FED對抗通膨能力有限，少說點！

其實，歐洲銀行業經過歐債危機，體質愈來愈弱，像德意志銀行股價不到10歐元，市值只有200億歐元，這對照德國經濟體規模，實在很不相稱。銀行體系頻頻告急，接下來勢必限制FED升息的力道，2月Cpi6%，Ppi4.6%，數字急降，油價大跌，創下俄烏戰爭新低，都代表通膨正在降溫的路上，危機往往醖藏轉機！

本文授權自今周刊，原文見此。

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