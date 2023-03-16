林口長庚蟬聯6年最賺錢醫院？洪子仁點破本業損益下降 籲健保總額採高成長策略

【撰文・鄭鴻達】

根據110年度225家醫療院所經營財報，其中林口長庚醫院整體營收近35億元、蟬聯6年冠軍。不過新光醫院副院長洪子仁表示，醫院經營獲利狀況，為醫療本業與非醫療本業的總和，但觀察近幾年醫院財報醫務本業收益，近10年損益下降狀況十分明顯。 洪子仁也認為，實情是醫院本業獲利已經每況愈下，且醫院經營的良莠，以及是否能永續經營，仍應著重醫療的核心醫療本業。他呼籲健保總額應採取高成長率策略，「醫療支出是投資而不是成本，增加醫藥預算才能促進醫院永續經營」。

林口長庚110年營收34.79億元 雖蟬聯6年冠軍但陷入年減

衛福部健保署在周三（3/15）上網公開110年各大醫院經營財報，而在領取健保費用2億元以上、共225家醫院與院所中，林口長庚以整體營收34.79億蟬聯6年冠軍，不過與前一年度的43.47億元相比，少了8.68億元。

洪子仁：醫院獲利分醫療與非醫療本業 近10年本業損益下降顯著

針對此次健保署所公布的財報，洪子仁呼籲，在解讀全台最賺錢醫院時，民眾要正確解讀。他解釋，醫院經營獲利狀況，為醫療本業與非醫療本業的總和，他以非醫療本業長庚醫院為例，主要來自股息和股利配發，每年股息、股利配發的多寡都會影響損益。

洪子仁指出，但考量醫療機構永續經營與醫療產業發展情勢，需要關注醫療本業獲利狀況。他觀察近幾年醫院財報醫務本業收益指出，在2018年，全台19家醫學中心有10家虧損，而有盈餘的9家醫院獲利佳總為51.22億元，只占健保總額0.6%左右。

洪子仁接著指出，而在109年的狀況也相差無幾，有盈餘的13家醫學中心，盈餘加總為81.2億元，占健保總額0.9%，若撇除近3年疫情的非常規情境，以近10年來醫院本業獲利長期趨勢來看，損益下降狀況十分明顯。

醫院本業獲利每況愈下 洪子仁籲健保總額採高成長率策略

洪子仁擔憂衛福部此次公布最賺錢醫院財報，會再次誤導民眾認為醫院都會獲利，但實際上是醫院本業獲利已經每況愈下，他再度強調醫院經營的良莠，以及是否能永續經營，仍應著重醫療的核心，亦即「醫療本業」。

洪子仁呼籲，健保總額應採取高成長率策略，例如台灣110年的醫療保健支出占GDP 6.6％，與鄰近國家日本的11%、韓國的8%有很大差距。他建議5年內有機會能將此占比從6.6%提升至8%以上，他強調「醫療支出是投資而不是成本，增加醫藥預算才能促進醫院永續經營」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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