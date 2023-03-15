1年成交金額高達110億！電腦系畢業的她如何轉戰商仲13年 成為戴德梁行第一戰將？

【撰文‧梁任瑋】

全球智慧手機市占前兩大品牌、國際半導體設備龍頭應用材料、市值前三大知名藥廠等世界級企業，都是這位台灣超級業務員的客戶。去年，她個人結案的總成交金額高達110億元，不只居全公司之冠，更寫下公司成立30年來的新紀錄。

她，是現年43歲的戴德梁行台灣企業顧問服務部主管暨執行董事江品頤。2022年，光是她帶領的企業顧問部門就繳出1.3億元的業績，年增率高達170％，其中她個人貢獻就占6成，當中60％來自買賣交易案、40％為租賃案，部門不僅連續4年蟬聯戴德梁行業績第一名，放眼台灣外商商業不動產仲介圈同樣名列前茅。

品牌旗艦店成信義區地標 背後有她穿針引線

小自替客戶租下不到百坪的辦公室，大至替跨國科技公司尋找、購買萬坪土地，始終站在商仲戰場第一線的江品頤卻意外低調，同業談論起她，彷彿隔著一層神祕面紗。

大學念電腦科學系，江品頤2010年才進入外商商仲公司高緯環球（後與戴德梁行合併）。儘管入行資歷不算長，但2019年全球市占率最高的手機品牌，在台灣首家獨棟旗艦店落腳台北信義計畫區遠百A13（以下簡稱A13），店面規格比照該品牌美國矽谷旗艦店原汁原味興建，幕後關鍵推手正是她。

江品頤透露，2016年國際知名智慧手機品牌來台準備設旗艦店，找來所有商仲公司簡報，最大課題是要求地點絕無僅有，兼具可植樹綠化的空間，以及可改變外觀的最大彈性，在看遍信義計畫區百貨公司、購物中心店面後，接連被打回票。「品牌希望房東可以拆除一樓天花板，基本上就是整個大樓都要重新裝潢了。」這些特殊要求無非要符合該手機品牌在全世界一致的品牌形象，但信義計畫區房東很難為了一個品牌做到如此地步。

看似不可能的任務，多數業務員會選擇放棄，將時間放在其他更有效率的案件上，江品頤卻反向說服對方，「與其執著去改百貨公司，不如自己蓋。」因此大膽建議手機品牌在當時還是空地的A13，直接興建旗艦店。

按照遠東集團規畫，A13是要興建為雙塔建築，連設計圖都畫好了，突然要多出一間獨立店面，等於連大門出口都要更換位置，變動幅度極大，最大難題是要說服遠東集團接受，但江品頤不畏縮，主動提案。

「一來該手機品牌是國際知名企業，若能進駐具有極高指標性；二來按手機品牌開出的條件，有機會成為信義計畫區的地標。」江品頤就用這兩點成功說服了遠東集團，也拿下該品牌委任合約。果然這家旗艦店開幕後，吸引全台粉絲朝聖，尤其夜幕低垂之際，溫暖的蘋果光透過落地窗散發出來，讓人感覺彷彿置身國際大都市的品牌旗艦店，證明遠東集團做出了正確的抉擇。

回想起當年的提案，江品頤說：「客戶第一時間一定會愣住，但我敢提出，一定是對雙方都有利。」她所謂的利，並非只是金錢利益，更要創造企業價值上的雙贏。

敢主動提案，不畏困難提出解決方案，創造買賣雙方雙贏局面，是她第一個成功特質。

知名手機品牌旗艦店的代表作之外，還有一次，某外商電腦公司相中新竹湖口的廠房當主機廠房，但地主只售不租，看似接近告吹的案子，卻在江品頤的協調下，說服壽險業者向地主買下來再出租給電腦公司，同樣因此達到雙贏。

江品頤不諱言，該壽險公司一直在找尋有穩定租金收益的不動產投資標的，既然湖口廠房已篤定有租客，地主又想賣，只差臨門一腳。她只是將地主、房東與房客三方的需求媒合，也讓歷經波折的案子落槌定案。

或許有人會認為江品頤曾留學英國，流利的英語加上理工科系出身，就是她能在買家不乏外商的商用不動產顧問業立足的最大關鍵；相識十多年的同事、戴德梁行代理部主管潘彥中認為，關鍵更在她的人格特質，「Mei（江品頤的英文名）是個溫柔貼心的人，當交易陷入僵局，她總是能為客戶找出不同的解決方案，圓滿達成任務，解決客戶需求。」

不怕難、不挑案、不自限 耐心媒合各方需求創多贏

從來不挑案子，懂得回歸源頭幫客戶解決問題的初衷，是她第二個成功特質。

應材（Applied Materials）北亞區不動產主管林恩仕回憶，2021年應材委託戴德梁行，要在桃園龜山工業區增租約50％、約數百坪的面積。照理來說，仲介大可依照原合約直接跟房東談，但江品頤進一步主動幫應材向房東爭取優惠條件，最後單坪租金還比原本的更低，讓他們很感心。

「坦白說，租賃案的服務費不像買賣案那麼高，但Mei從來不會挑案子。」林恩仕直言，跨國公司對合約的要求多如牛毛，但江品頤願意花時間幫客戶解決問題的態度，為她及她的公司創造更多生意，後來應材北亞區的案子，幾乎都委託戴德梁行處理。

江品頤說，從事商業不動產仲介，擁有不動產專業只是最基本，甚至建廠的技術性知識都得嫻熟。「很多人會說，我們只是仲介，需要了解無塵室怎麼蓋嗎？」但她認為，正因多數人只願意做表面的工作，讓她更有機會取得客戶深度信任，拿下案子，客戶甚至願意主動從其他商仲公司轉換到戴德梁行。

不自我設限，專業知識從不動產專業延伸到相關領域，且細心掌握客戶所有需求，是她第三個成功特質。

2016年知名國際藥廠搬家就是一例。當時因房東國泰人壽決定都更，拆除辦公大樓重建，江品頤接到的任務是為房客藥廠另覓新辦公室，但不能因新的辦公室地點導致藥廠流失員工，還要符合租金標準等多重條件。

為了確定藥廠各部門需求以尋覓合適標的，江品頤與五位同事花了近兩年時間進行藥廠搬遷案，「有一次因為當天要去簡報，我和同事還直接放棄去公司海外員工旅遊。」江品頤笑談自己的「犧牲」。

江品頤的耐心，也在本案展露無遺。她與團隊細到連人事聘用、辦公室及會議室空間、數量都進行事前的Workplace Strategy（辦公室使用策略）分析。她發現藥廠員工已與原本辦公室坐落的台北市民生敦北商圈緊密結合，要他們搬離熟悉的生活圈，可能連小孩接送都面臨極大變化。

因此，江品頤做了一份完整報告，建議員工如何在新地點上班「無縫接軌」，包含哪邊有便宜的停車位可供使用，甚至羅列午餐有哪些相同價位的店家可選擇。最後，不僅順利說服藥廠搬到信義計畫區租金最高的南山廣場大樓，並簽下辦公室裝潢專案管理與搬遷管理合約，藥廠過去租用900坪的面積，搬家後則擴大增租至1000多坪。江品頤再次為公司貢獻了亮麗業績。

打破業界對戴德梁行印象 「公司在租賃也是個咖了」

不斷累積的經驗，讓江品頤成為客戶最信任的顧問，也打破過去外界認為戴德梁行只擅長標售的印象。4年前，她帶領的企業顧問服務部門就已創造每年上億元營收，且持續維持紀錄，「現在業界會認為我們公司在商用不動產租賃、投資買賣是個舉足輕重的『咖』了。」江品頤自豪地說。

「客戶出題目給我們，也許當下不一定是會賺錢的業務，但我看到的都是機會。」江品頤相信，在商場上只要建立起信任與默契，客戶自然會把生意交到她手上，而她一路走來對工作展現出的熱情，無疑是所有業務員的典範。

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