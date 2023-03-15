2月才登富比世全美百大銀行 3月就無預警倒閉！矽谷銀行究竟做錯什麼？原因可能「這3點」

【撰文‧黃煒軒】

受害CEO：生命最糟一刻

「電話沒有人接，帳戶遲遲無法登入……，我在那裡至少有1千萬美元的存款。」接受紐約當地媒體採訪時，這位執行長語氣中難掩焦慮，「這是我生命中前所未有、經歷最糟糕的18個小時。」她如此強調。

「這會是雷曼危機的再現嗎？」過去兩天，全球主要媒體紛紛拋出這樣的疑問。究竟，在這位執行長經歷生命最糟糕的18個小時之前，發生了什麼事？

時間先回到3月8日，當晚，位於美國加州的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，以下簡稱SVB）發布了一則融資公告。公告表示，SVB已出售由美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS）組成的210億美元可銷售證券（AFS），而此舉將導致18億美元的稅後損失；此外，公告提到，公司計畫透過普通股和特別股籌集22.5億美元的資金，以「重塑資產負債表」。

出乎許多人預料的是，一則看似「不慍不火」的融資公告，不僅為SVB自己敲響了「喪鐘」，更連帶重擊了全球資本市場對美國銀行業的信心。

3月9日美股開盤，以美國最大銀行摩根大通為首的銀行股全面重挫，摩根大通收盤大跌5.4％，澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行（PacWest Bancorp）重跌25％，全美第八大銀行嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）下挫13％，標普五百指數中的銀行類股則重挫逾4％，創下2020年6月以來最大跌幅。而作為「震央」的矽谷銀行母公司SVB Financial，收盤更是暴跌了逾60％。

就在資本市場「腥風血雨」不到一天之後，加州監管機構金融保護與創新部（DFPI）宣布關閉矽谷銀行，隨後，SVB被移交給美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，也等同宣告這家資產規模排名全美第16大的銀行，即將進入破產程序。SVB的「倒閉規模」之大，也創下了2008年金融海嘯以來美國銀行業的紀錄。

諷刺的是，在2月中，矽谷銀行才剛登上了《富比世》雜誌「2023年美國百大銀行」榜單，憑藉出色的獲利能力名列加州第5位、美國第20位。

矽谷銀行何以走到這種地步？「全美新創融資 一半靠它」

在談矽谷銀行的「失敗」之前，讓我們先回顧一下它的「榮光」歷史。成立於1983年的SVB，總部位於美國加州的聖塔克拉拉市。成立初期，主要為矽谷地區的科技企業提供貸款和其他金融服務，並在1990年後擴大業務範圍，成為一家專門服務新創企業和創新型企業的商業銀行，並在全美打響名號。

「全美的新創融資，大約有一半都是透過它。」曾任之初創投合夥人、現旅居矽谷的台灣知名新創顧問詹益鑑，如此評價SVB在美國創投圈的地位。

為何矽谷銀行能擁有如此高的市占率？詹益鑑認為，其中關鍵，在於SVB的特殊產品：風險貸款（Venture Debt）。

詹益鑑解釋，「風險貸款」和一般貸款最大的差異是，一般貸款或授信是以實體資產或業務，作為抵押或擔保品，但風險貸款是以新創公司的融資能力與市場估值，作為評估。

這麼做的好處是什麼？詹益鑑表示，對新創來說，最直接的優點，就是不需要設備或資產作為擔保品；另方面，詹益鑑補充，「相較於可轉債，風險貸款並沒有可轉換為股票的特性，因此不具有稀釋股本或奪取公司控制權的缺點。」

不過，新創公司的風險原本就高，這也代表能提供風險貸款的機構必須有相當的「評估能力」，詹益鑑強調，這也正是SVB的優勢所在。他觀察，為了讓旗下獲投公司拿到風險貸款，許多創投會要求新創公司盡早於SVB開設帳戶、累積往來紀錄與財務資料，並將投資的資金放入該帳戶中。

詹益鑑指出，久而久之，隨著老牌或大型創投機構對SVB的信任與依賴，想在矽谷獲得投資或已經獲得投資的新創公司，幾乎都會有SVB的帳戶，「也因為跟這麼多創投與新創公司長期往來，SVB得以掌握獨特的產業資訊與評估能力。」詹益鑑說。

然而，成也蕭何，敗也蕭何，詹益鑑感嘆，客戶「過度集中」於新創，最終竟也成為SVB倒下的原因之一。

資產配置、客戶過度集中

SVB究竟做錯了什麼？不少分析認為，原因大致有三，而這三個面向，又都與「集中」二字有關。第一個原因，是過度集中的資產配置。

時間回到2020年下半年至2021年中，當時，歐美民眾對疫情的擔憂漸退，但聯準會仍承諾維持量化寬鬆，在前述的背景下，全球迎來了科技新創的融資熱潮，期間，SVB的存款也跟著水漲船高。根據SVB提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，2020年6月至2021年12月的一年半間，SVB的存款由760億美元，大幅上升至超過1900億美元，足足翻了一倍有餘。

然而，面對大量存款如何「去化」的問題，SVB的選擇是，購買美國公債和MBS。官方文件顯示，2020年年中至2021年末，SVB增持了120億美元的美國公債，持有量從40億美元暴增至160億美元；另方面，同期間SVB增持了大約8百億美元的MBS，持有量從兩百多億美元一舉躍升至1千億美元。

值得留意的是，SVB的總資產規模大約僅兩千億美元，這代表SVB近乎將一半的資產都配置在MBS上頭，且97％的MBS期限都超過10年。

與之相對的是，SVB同時間的「現金與約當現金部位」卻是不增反減，從2020年年中的140億美元，略降至2021年年末的130億美元。

分析認為，如是「重MBS、輕現金」的配置，如果是在疫情前相對「高利率」的期間購買，那或許還不至於構成大問題；偏偏，根據官方資料顯示，SVB的資產購買，大多集中在2020到2021年的「超低利率」期間（SVB購買的MBS加權平均收益率僅1.56％）。

在超低利率期買進，意味該行持有的債券多在相對高價時買進；而債券存續期偏長，也意味債券價格對利率變動的敏感度較高，這樣造就的結果是：只要聯準會一快速升息，SVB帳上即必須認列巨額的「未實現損失」。這是SVB犯下的第二個「集中」的錯誤：投資時間集中的錯誤。

第三個錯誤，即是詹益鑑口中的「客戶過度集中」問題。

過去一年，在資金強烈緊縮之下，新創圈普遍勒緊褲帶度日，融資困難，但日常營運的開支還是免不了，加之利率上升加速企業還債，反映在SVB的帳上，即是這些客戶「存款額」持續下降，例如，光是在2022年第二季度到第四季度間，SVB的存款額就下降了13％，而在SVB被接管之前，普遍分析認為，今年存款的預期趨勢只會繼續往下。

存款持續流失，加上現金儲備不足，這也是為何，當市場聽到SVB出售旗下證券資產時，對其營運的穩定立刻打上大大的問號。

事實上，客戶過度集中在科技企業還有另一個問題，那就是這些企業的存款，大多是不在存款保險覆蓋範圍內的「大額存單」。

根據標普全球（S&P Global）的統計顯示，截至去年第四季，SVB帳上僅有2.7％存款帳戶低於美國存款保險覆蓋範圍的「上限」，也就是25萬美元。換言之，考量SVB總存款近1千7百億美元，這代表有高達97％、約1千6百億美元的存款不受保障。

這也是為什麼，在傳出SVB資金周轉出現問題的第一時間，包含Y Combinator、Coatue和Founders Fund等多家矽谷知名創投和加速器，紛紛建議旗下投資公司從SVB撤資。而這些科技公司的「瘋狂擠兌」，無疑正是壓垮矽谷銀行的最後一根稻草。根據美國政府數據，在3月9日當天，投資人和儲戶試圖從SVB提取420億美元，該規模被認為是十多年來美國最大的銀行擠兌之一。

全球新創估值恐洗牌

鑑於SVB倒閉之後對新創與全球資本市場的衝擊甚鉅，不僅可能導致許多新創付不出員工薪水或資遣費，也將影響全球新創企業後續的募資活動與估值，美國政府自然不可能袖手旁觀。

美東時間3月12日，美國財政部、聯準會與FDIC聯合發表聲明，指SVB已被認定為「系統性風險」，所有儲戶將受到「完全的保護」，換言之，即不受制於美國存款保險覆蓋範圍的上限；與此同時，聲明還表示，聯準會正在制定一項規模達250億美元的的銀行定期融資計畫，旨在保護受SVB倒閉的連鎖效應衝擊的其他金融機構。

美國政府將SVB的危機「全面升級」其來有自，因為市場現在的普遍憂慮都是：下一家爆雷的銀行會是誰？

區域銀行步後塵？

事實上，有分析師近日全盤檢視美國銀行，在排除高盛等投資銀行下，透過「利息收入減去利息支出」，再除以「總營運資產」此單一指標，列出了十家可能步上SVB後塵的區域銀行名單。

其中，和矽谷銀行一樣總部位於加州的第一共和銀行，在名單釋出後，3月10日早盤股價一度腰斬、跌逾50％，盤中更是數度熔斷。據了解，為避免擠兌重演，隨後FDIC已派員進駐第一共和銀行。

SVB危機的另一效應，是牽動美國聯準會的升息步伐。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，在SVB倒閉之後，市場預期3月僅升息一碼的機率已上升至75％，反觀預期升息兩碼的機率，已從上周四（3月9日）的70％大幅降至零，至於認為「完全不升息」的機率，也從零升至25.5％。

外資當中，包含高盛、巴克萊等，已轉向認為聯準會3月不會升息，持更激進立場的野村，甚至預測聯準會3月將降息一碼。

野村認為，當前聯準會的政策仍未能充分挽救市場信心，其他銀行依舊面臨嚴重的擠兌風險，「金融穩定正迅速成為貨幣政策的主導因素。」

旗下4家創投陷震央 國發基金19億投資額受牽連

矽谷銀行（SVB）爆雷，不僅衝擊美國新創圈，根據盡職調查公司Castle Hall掌握的「SVB創投客戶名單」，本刊發現，在逾一千家「被SVB綁架」的私募、創投之中，由我國「國發基金」參股的4家創投，也名列其中。

這4家創投分別是：主要投資網際網路產業的500 Startups III, L.P.、投資行動通訊與數位媒體的TransLink Capital Partners III, L.P.、主投生技與製藥的Vivo Panda Fund L.P.，以及主投互聯網服務、人工智慧、海量數據、物聯網等的500 Startups V, L.P.。

值得留意的是，有別於其他3家創投以本尊與SVB往來，Vivo Panda Fund是以背後基金管理公司維梧資本（Vivo Capital, LLC.）的身分參與，維梧資本是由全球知名華人生技創投家孔繁建於1996年所創辦，與台灣有不小淵源，其合夥人還包括被稱為台灣製藥業教母的台灣神隆前總經理馬海怡。

截至2021年底，國發基金對這4家創投的投資餘額依序為3.94億（持股17.46％）、5.78億（持股15.71％）、3.34億（持股19.94％）以及5.91億（持股22.63％），總投資餘額18.97億元。

若以上述金額當作對SVB的初步「曝險」概算，代表國發基金約有19億元，占其創投總投資額約7％的部位，直接受到此次矽谷銀行的倒閉事件影響。

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