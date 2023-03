楊紫瓊奪奧斯卡、蛻變路走40年：女人該在家做飯？但那不是我！

【撰文‧陳亭均】

「外貌跟我相像的男孩、女孩,這個獎代表希望和可能的燈塔,是勇敢做夢、夢想成真的證據!」台灣時間3月13日近午,楊紫瓊靠著電影《媽的多重宇宙》如願摘下了奧斯卡女主角獎,她一度哽咽,幾乎講不出話,但61歲的她還是用力說了下去:「女士們,別讓任何人告訴妳,妳已過了巔峰。永遠不要放棄!」

先前,楊紫瓊已經接連拿到美國演員工會獎、金球獎、國家評論協會獎了,但奧斯卡畢竟意義非凡,這個獎,從來沒有亞洲女星拿過。

受傷的芭雷舞者 成香港一線武打女星

從影40年,楊紫瓊幾乎沒想過「放棄」,無論是演戲,或是身為一位亞洲女性對夢想的執著。

楊紫瓊生於馬來西亞霹靂州一個富裕家庭,父親擁有拿督頭銜。「老實說,我小時候不曾想過有一天會成為女演員。」她4歲就開始跳芭蕾舞,15歲隨父母到英國,在皇家舞蹈班主修芭蕾。

然而她傷了脊椎,芭蕾舞者生涯破滅,她仍朝著「表演」這條路前進。她會成為演員,起因是母親。她母親在1983年偽造了楊紫瓊的簽名,幫她報名選美比賽,楊紫瓊不大樂意,但母親說:「妳只有在人生這個時期才能做這種事。」於是楊紫瓊成為了馬來西亞小姐。

也因為這個機緣,她獲邀到香港,和演員成龍、周潤發合拍手錶廣告,正式在香港影視圈發跡。1984年,她演出第一部電影《貓頭鷹與小飛象》,不過,楊紫瓊彼時就很清楚,自己不願總是扮演楚楚可憐、花瓶型的角色。

當年香港電影圈,作派陽剛,處處充斥雄性荷爾蒙。但受過芭蕾舞訓練的楊紫瓊沒在怕,她知道舞蹈訓練早就開發了她肢體的可能性,於是,楊紫瓊自告奮勇想加入讓成龍、洪金寶、李連杰大放異彩的「武行」。鍛鍊半年,她成為「洪家班」一員,「我要向全世界展示我做得到!」她說。

「刷牙的時候,我也在做深蹲。」訓練對她來說就是例行任務。雖然一度結婚息影,但她離婚後復出與成龍合作《警察故事3》,表現巾幗不讓鬚眉,成為香港最重要的武打女星。

接著,她更獲邀拍攝讓她在好萊塢名聲大振的《○○七:明日帝國》,成為第一位亞裔龐德女郎。就像她在成龍電影中做的,她又一次翻轉了龐德女郎的形象,武術、智慧都能與任何大男人間諜相提並論。

翻轉龐德女郎形象 東方俠女名揚國際

帶著天賦和努力繼續前進,楊紫瓊在李安執導的《臥虎藏龍》中,展露東方俠女剛柔並濟的氣質;在史蒂芬.史匹伯的《藝伎回憶錄》,她是壓抑卻激昂的藝伎;演出盧貝松的《以愛之名:翁山蘇姬》,更詮釋出這位緬甸領袖的性格與多舛命運。

然而,即使楊紫瓊的生涯看似勢如破竹,但這條路顯然不容易。在世界傾斜的權力結構中,無論是女性、亞裔、武打明星的身分,以及愈來愈增長的年齡,都可能是阻止楊紫瓊前進的幽靈。

從《皇家師姐》到《警察故事3》,楊紫瓊當年在香港演出的每部武打電影都得玩命。香港當年除了成龍、李連杰,就剩下楊紫瓊買不到保險了。拍攝《阿金》時,楊紫瓊更一次次從18公尺高的橋上跳到路上貨車,最後摔斷三根肋骨,又傷了頸椎。

她一度猶豫,不知道還走不走得下去。但一位想像不到的貴人竟在此時出現。黑色電影名導昆丁.塔倫提諾,過去在錄影帶店打工時就著迷楊紫瓊在港片裡不要命的表現,成為導演後,他飛到香港,以瘋狂粉絲之姿,向楊紫瓊細數她做過的每個動作。這場對話,再度點燃楊紫瓊對表演的熱情。

剛到美國時,也有許多人認為楊紫瓊不會說英語,「當時業界人士仍分不清楚我究竟是華裔、日裔或亞裔,甚至不知道我會不會說英語。」她說,「直到《臥虎藏龍》之前,我有將近兩年不曾工作,單純是因為我無法接受那些找上門來的刻板印象角色。」

她必須靠扎實且深具說服力的表現突破僵局。楊紫瓊並不是不再拍武打戲,也不是不演亞洲女性了,但她在故事的拿捏、情感的收放上,一步步突破亞洲女演員的「玻璃天花板」。

《媽的》劇本為她量身打造 「永遠不放棄自己是誰」

美國娛樂媒體《綜藝》(Variety)認為,她在《瘋狂亞洲富豪》中的表現,早就值得獲頒一座奧斯卡獎。

在《媽的多重宇宙》中,楊紫瓊則演出一位移民美國的華裔洗衣店老闆娘王秀蓮,既要面對自己人生中的矛盾,更被扯入多重平行時空,必須面對包含浣熊廚師宇宙、功夫巨星宇宙、石頭宇宙,還有熱狗手手宇宙這些瘋狂世界裡的大問題。秀蓮平凡,卻肩負著「拯救宇宙」的重大使命。楊紫瓊把握這個機會,征服了亞洲女性缺席了九十五年的那個影后寶座,奧斯卡這次,二話不說地證明了她的成就。

其實,有些是命運,但楊紫瓊總是能掌握到命運。剛開始,她並不是《媽的多重宇宙》主角的首選。

原本要拯救世界的那個亞洲英雄是個男人。導演搭檔「丹尼爾兄弟」(關家永與丹尼爾.舒奈特)一開始想找的主角是成龍,畢竟從商業考量,這種「英雄」題材更能吸引投資方。

不過,既不幸又幸運的是,成龍因檔期的關係拒絕演出這齣戲。導演們很快也發覺:「他們的生命中都有非常堅強的女性,無論是母親還是伴侶,所以他們備受啟發,他們也不懼怕堅強的女性。」楊紫瓊說。女性版本的故事於是誕生。

當楊紫瓊終於讀到丹尼爾兄弟為她打造的新劇本後,她哭了,她想起自己與母親的互動,更感覺到,她這輩子努力爭取的一切、想到達的境界,都一起水到渠成,就像《媽的多重宇宙》的英文片名:Everything Everywhere All at Once。

楊紫瓊說:「這部片(《媽的多重宇宙》)非常核心的訊息是愛。是關於家庭、關於永遠不放棄自己是誰。」而這句「永遠不放棄自己是誰」,可能也是楊紫瓊在影視圈一路摸爬滾打的寫照。

電影成功後,楊紫瓊傳訊息給成龍:「謝了!兄弟。」她跟成龍交情深厚。

但這段經歷也不禁讓人想起多年前的往事,1990年代,她接受知名主持人大衛.萊特曼的深夜秀專訪。

萊特曼問她:「是成龍帶領妳進入武打領域的嗎?」楊紫瓊嫣然一笑,「不,事實上,他就是沙文主義的豬。」萊特曼睜大眼睛,楊紫瓊繼續說:「我當他面也這麼講。他覺得,女人就該待在家做飯。但這不包括我,因為我會狠狠踢他屁股。」

楊紫瓊自始至終不是一個「樣板」,她既不是亞洲女性的樣板,可能也不是反沙文主義、種族主義的樣板。

她其實就是那個楊紫瓊,永不放棄追尋著自己的夢想,至於挑戰迎向眼前時,她不憋屈,帶著優雅微笑,就這麼朝他們的屁股,華麗地踢出勇敢的迴旋踢。

