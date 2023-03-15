00878六天被賣超14萬張！中信金第一金…這5檔金融股今年漲幅吐光 換存0056？達人說…

【撰文・李易紓】

美國區域銀行包括Silvergate、矽谷銀行(SIVB-US)和 Singature Bank(SBNY-US)以及第一共和 (First Republic) 接連爆雷，讓金融市場擔憂將重演2008年金融海嘯慘況，首當其衝的金融股成為重災區。 台股週二（3/14）慘跌200點，指數收在15360點，集中市場三大法人合計賣超317.35億元，其中外資狂賣284.48億元。

外資單日賣超第一大是00878國泰永續高股息ETF，狂賣5.6萬張，算算連6天已賣超00878近14萬張！

外資也積極減碼金融股，包括中信金4.1萬張、開發金（2883）2.1萬張，新光金（2888）、元大金（2885）、永豐金（2890）、第一金（2892）、合庫金（5880）等分別都賣超1萬多張。

金融類股指數連4根長黑棒，周二下跌1.6%收在1508點，逼近半年線1503點，包括中信金（2891）、開發金（2883）、玉山金（2884）、永豐金、第一金等金控股，幾乎把今年來漲幅全跌光。 圖擷自雅虎奇摩股市

00878組成的成分股，持有金融股比率26%相對偏高

為什麼會拿金融股來講00878？理財部落客艾蜜莉分析，00878組成的成分股目前持有金融股的比例26%是相對偏高，所以金融股不好，確實會讓00878多少受到一些影響。

「不過，ETF是一籃子股票，已經藉由持有不同產業、公司來充分的分散風險了就算00878金融股居多，其實影響程度不會太大或是一直持續，這都是暫時的而已」！

金融股若差強人意，未來還是會被00878汰換掉

艾蜜莉說，如果金融股真的一直差強人意，不符合ETF的選股邏輯，最終還是會被汰換掉的，所以不用太擔心或太在意金融股今年的股利表現。

不過，不少存股族還是很擔心，是否要把定期定額的錢，平均分配到0056和00878？艾蜜莉認為，確實這樣也是一個做法，因為兩檔都是好的高股息ETF，而且成分股重點分布的產業也不同，一起買也是把風險更分散掉。

但她也提醒，要驗證一檔ETF好不好、能不能存續的夠久，最實際的還是讓時間去驗證才是最準確的。

自營商大賣不是看壞？陳重銘解釋：別被誤導了

也有網友問，為何自營商一直賣超00878？不敗教主陳重銘解釋，ETF其實不能夠看籌碼，它跟個股是不一樣的！

「ETF是投信發行的，投信不能直接賣股票到股市，當投資人買盤踴躍時，自營商就要一直供給股票出來，所以你看到自營商賣超，其實是市場上需求強勁」。

陳重銘說，光看到自營收賣超，就以為自營商不看好，反而是被誤導了喔！

「投資ETF要具備正確的知識，不然你反而會看錯行情」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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