宏都拉斯與我建交82年 女總統就職1年風向就轉！要和中共建立正式關係 台灣將剩13邦交國？

【撰文・胡肇芳】

台灣與友邦宏都拉斯邦交生變？宏都拉斯總統秀瑪拉．卡斯楚(Xiomara Castro)當地時間3/14在推特發表聲明，「我已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中華人民共和國建立正式關係的事宜，這表明我遵守政府計畫、與世界各國擴展邊界的決心」。如果宏國與我斷交，友邦將僅剩13國。 外交部隨即發布新聞稿指出，有關宏都拉斯總統卡斯楚在推特宣布與中國發展官方關係事，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。 外交部表示，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。 外交部強調，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。 外交部強調，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。

綜合外媒報導，卡斯楚曾在大選時表態，若她當選總統，將「立即與中國大陸展開外交和商業關係」。她也在今年1月就職，成為宏都拉斯首位女總統。不過在她入主總統府後又改口，表示希望與台灣繼續維繫關係。

He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) 2023年3月14日

根據維基百科，中華民國自1941年4月9日與宏都拉斯建立外交關係，至今已82年，卡斯楚在2021年底的總統大選中勝選，2022年1月宣誓就職，當時仍是新冠疫情期間，我方仍派出副總統賴清德率領訪問團，前往宏國參加就職典禮。

賴清德也在隨後與卡斯楚會談、並捐贈防疫物資，卡斯楚也在推特發文，感謝台灣表達協助宏都拉斯發展的意願。賴清德當時表示，卡斯楚在競選的時候，曾表達要做別種選擇，要跟中華人民共和國建交，但這個事情已經圓滿解決了。 宏都拉斯去年1月舉行新任總統就職典禮，蔡英文總統指派賴清德擔任特使，出席卡斯楚就職典禮。今周刊提供

截至2023年1月，中華民國共有14個邦交國，其中有13個是聯合國會員國，另梵蒂岡是聯合國觀察員國。宏都拉斯、瓜地馬拉和梵蒂岡3國於政府遷台之前建交，其餘11國在遷台之後。

然而蔡英文政府自2016年上台後受到中國外交打壓，在她任內邦交已少了9個。前一個和台灣斷交的國家是尼加拉瓜，該國於2021年的12月10日宣布與我斷交，並發表聲明指出只承認一個中國。若宏都拉斯真與中國建交，台灣將只剩下13個邦交國，也創下邦交國數目的新低紀錄。

台灣14個邦交國

亞太地區

馬紹爾群島

諾魯

帛琉

吐瓦魯國

非洲地區

史瓦帝尼

歐洲地區

梵蒂岡

拉丁美洲及加勒比海地區

貝里斯

瓜地馬拉

海地

宏都拉斯(傳與我斷交)

巴拉圭

聖克里斯多福及尼維斯聯邦

聖露西亞

聖文森國

本文授權自今周刊，原文見此。

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