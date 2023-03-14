張雨生演《淡水小鎮》催生出《姐妹》 她深受感動…不當女主角去管果陀

【撰文．彭蕙珍】

1988年成立的果陀今年邁入35年。在台灣，劇團能走過這麼多年，非常不容易，這其中有一位功臣——果陀執行長林靈玉。 果陀剛成立時，她是第一位志工，當沒有人願意從事吃力不討好的管理及行政工作時，擔任女主角的她，毅然捨棄在舞台上的明星光環，走入幕後從零學管理，一肩擔起營運重擔。 她的轉型與曾經紅遍亞洲華人圈的歌手張雨生有關。 1993年《淡水小鎮》首次在國家戲劇院演出時，她是女主角「艾茉莉」，張雨生是男主角「陳少威」。張雨生過世後，林靈玉領悟：「很多事情是留不住的，但創作可以留下來繼續影響人心。」 「當我意識到這件事後，我懂了，原來我有那麼傻的勇氣替果陀解決各種問題，並不是因為我是演員，我的熱情來自渴望藉著戲劇與人分享一齣打動人心的戲，這才是我本質的熱情。」 「我願意扛著這個使命，只要有人需要我。」林靈玉熱切地說。

「很多人問我為什麼可以這麼辛苦的帶著一群人走35年，不管經歷921大地震、911事件、金融風暴、經歷無數颱風，吹掉幾百萬、幾千萬，仍然堅持走下來，因為我熱愛戲劇。」

林靈玉16歲就在劇場學習如何當一位好演員，認真演好每一齣戲。1988年和共同創辦人暨藝術總監梁志民，以及他的藝術學院同學一起成立果陀。

《動物園的故事》一砲而紅

那年的7月14日，果陀第一部戲《動物園的故事》首演，這部感動人心的生命故事立刻造成轟動，這一天也成為了果陀劇場的創辦日。

這是一部很簡單的戲，舞台上沒有布景，只有一張板凳、2位演員。一位是代表中產階級的中年出版商，一位是無家可歸的流浪漢，兩人在公園爭執一張板凳，透過對話激盪觀眾思考生命和生存的價值。

《動物園的故事》在只能容納50個人的小劇場演出，口碑效應吸引新銳導演、新浪潮導演，如張艾嘉等人來觀看，「小小的劇場擠進100位以上觀眾，大家熱淚盈眶的看完、熱情鼓掌。」

▲《動物園的故事》讓果陀一砲而紅。今周刊提供

林靈玉發現：「原來一齣戲可以觸動這麼多人的生命迴響。」她告訴劇團成員：「你們要堅持做下去，找不到場地、沒有錢，我來幫忙。」

張雨生報名學表演 成為《淡水小鎮》男主角

《淡水小鎮》是果陀成立後的第三部作品。當初女主角並不是設定由林靈玉演出。她無奈道：「在那個時候，很多演員發現沒辦法靠票房賺到錢而離開，因為找不到演員，梁導說：『那妳來演。』我就演了！」

《淡水小鎮》在小劇場演出頗受觀眾喜愛，決定搬上國家戲劇院。此時，張雨生出現了。

「張雨生還在政大念書時，就以《我的未來不是夢》成為年輕人的精神象徵，也是國民歌手，不過沒多少人知道，從小他是在戲臺旁長大的。」林靈玉說。

原來，張雨生的父母都是藝工隊演員，他的父親身兼編導。張雨生兒時跟著父母全台巡演，當時他夢想著：「長大後我要成為一位演員。」

「他很渴望學習表演，但是，沒有人相信他會是一位演員。」

3個月魔鬼訓練 開啟演戲天份

退伍後，張雨生想要實現站在舞臺上表演的願望，於是，報名果陀的表演班。

「行政人員看到有一位『張雨生』來報名，和他聯絡、聲音聽起來也很像張雨生，告訴我『那個人應該是歌手張雨生。』」林靈玉說：「我們剛好要演《淡水小鎮》，他木訥的樣子，就是男主角的模樣，導演要他直接來演男主角。」

經過3個月魔鬼訓練，張雨生演活了「陳少威」，自此展開和果陀的多年緣份。

「他後來還演了好幾齣不同的戲，不管是喜劇或者是古裝，每一次大家都會很驚訝，那是張雨生嗎？我們開啟了他不同的藝人視角，讓大家認識全新的張雨生。」

▲張雨生（中）和果陀有多年緣份。今周刊提供

演出改變張雨生 創作《姐妹》

林靈玉和張雨生在全台巡迴演出逾30場《淡水小鎮》，兩人有許多交集，她看見張雨生不同的面貌和改變。「在劇場演出後，他也開始重新思考創作，在編曲上有很大的突破，比如替阿妹寫的那首《姐妹》。」

「因為他發現音樂可以和戲劇一樣，每一個音符就是一個角色，一首歌就可以講完一個故事。」她解釋：「從《姐妹》之後，張雨生的每一首歌、每一張專輯，曲風都這麼特別、這麼豐富，再也沒有制式公式去捆綁他。」

張雨生因意外過世之後，果陀將他們和張雨生相處的經歷寫成《email情人》搬上舞台。林靈玉在演出的同時，也重新思考並整理自己的生命。

果陀在那時已經成為台灣很重要的劇團，她明瞭：「很多人熱愛創作和表演，大家都需要機會，卻很少人想要做行政和經營，因為永遠要解決問題，但掌聲不會在他的身上。」

「張雨生離開後，很多人會忘記他，但他的作品會留下來。」

▲林靈玉深愛表演，帶果陀走過35年。今周刊提供

她忽然明瞭，「即使我再怎麼熱愛表演，這個舞臺上沒有我，還有很多好的演員；如果劇場沒有人願意將管理做出專業，就沒辦法讓更多人留下來繼續創作。」

「一路上很多貴人幫助過我們，但是，改變我的價值觀最重要的人是張雨生。」

演出《email情人》後，林靈玉決定離開舞台，轉進幕後，承擔劇團的管理工作。果陀在她的帶領下，走過35年，不但活了下來，還成為台灣最重要的表演團體之一。

▲林靈玉深愛表演，帶果陀走過35年。今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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