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矽谷銀行倒閉掀美10年最大擠兌潮 這產業簡直「被滅絕」：下週恐裁員

聯合新聞網／ 今周刊
矽谷銀行（SVB）倒閉，加上聯準會堅持鷹派立場，金融市場山雨欲來。 （美聯社）
矽谷銀行（SVB）倒閉，加上聯準會堅持鷹派立場，金融市場山雨欲來。 （美聯社）

【文．林依榕整理】

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)宣布關閉，讓許多投資人、企業震驚恐慌不斷蔓延，甚至掀起了美國10年來最大擠兌潮。據外媒報導，有10多名投資人試圖到銀行領出現金，逼得銀行不得不請警方協助勸離。

不過，矽谷銀行的倒閉風波恐怕只是個開端，因為有大量矽谷公司將發不出薪水、面臨裁員，對於科技生態系統恐怕影響甚鉅。

美國矽谷銀行3/8便被揭露出有鉅額虧損問題，短短不到48小時便宣布倒閉，剩餘資產已被監管機構扣押，而這也是美國自2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案。

矽谷銀行的倒閉，不僅讓金融股跳水暴跌、掀起銀行擠兌潮，更慘的是，創立40年的矽谷銀行與一般銀行最大不同在於，主要服務對象為企業，產業類別像是科技、風投、以及新創公司等，突如其來的關門大吉，讓不少企業超級頭痛、錯愕。

綜合外媒報導，有10幾名投資人到矽谷銀行想提領存款，金額上百萬至3億不等，卻不得其門而入，有投資人崩潰表示自己已經連續打了18個小時的電話給銀行。隨著到現場想提領現金的投資人越來越多，迫使銀行不得不請警方協助勸離。

不過，比起資產被凍結，讓許多矽谷的新創公司焦慮的是，員工們的薪資恐怕會發不出來，若情況無法獲得解決，恐怕得大規模裁員。

YCombinator的執行長Garry Tan表示，矽谷銀行的倒閉對新創公司來說，幾乎是一個「滅絕」事件，可能會使得科技新創公司發展倒退10年或更長時間，他更警告，有30%的公司可能最長會在未來30天內發不出工資。

據悉，矽谷銀行的存款多是存單，這些存單並沒有存款保險，倘若監管不出手或無人相救，儲戶可能會血本無歸。而美國聯邦存款保險公司3/10稱，受保險的儲戶最晚將於3/13重新獲得存款，屆時各分行將在該監管機構的控制下重新開張。

本文授權自今周刊，原文見此

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