書念60分去當公務員…月薪破4萬太簡單又去考會計師！她清寒出身三度轉職翻轉人生

【撰文・彭蕙珍】

陳玉翎是個很努力的女人！5年3班的她出生在清寒家庭，家中有8個兄弟姐妹，排行老二的她國中畢業就到工廠上班。她從不認輸，讀夜校拚翻身。22歲考上普考、成為公務員、25歲考取高考會計師。51歲從公職退休，從零經營會計師事務所。 她和老公都是雙薪，她認為女人最好能有一份工作，全職或兼職都可，「妳長期跟先生伸手，會有不自主的感覺，再怎樣還是要有經濟能力，而且現在社會的家庭經濟負擔重，如果只靠男生一個人賺，真的會非常累！」

陳玉翎的前半生為家庭付出，卻也不忘記追求自己的成就；51歲後認真投入創業，生活自在，並且投入公益，全台演講兼旅遊，生活過得極為充實。

她和先生婚後為了自住先後買下4間房子，理財有術，現在得以過著富足的日子。

三度就業婦女 15歲就到工廠上班

「我是三度就業婦女。」陳玉翎爽朗笑道。國中畢業那年，她才15歲，就明白家裡需要她去工作、根本無法升學，卻仍去考高中聯考。聰穎的她，考上桃園第一學府武陵高中。她沒有去報到，跟著大姐到工廠當女工。

她非常明白自己身上的命運，卻也不想認輸。進入工廠那年，她替自己想好了：「我會升學。」她讀夜校，半工半讀養自己和弟弟妹妹們。

高中畢業後，轉職到飯店的餐廳當收銀會計，月薪高達1萬2千元，「這個薪水在當時非常高，那時外面的工作平均薪資5千元。不過，我只做了4個月就離職，家人很不開心。」

原來她想念空專，但空專假日上學，餐廳假日最忙，根本無法請假。「我覺得如果不在年輕時多念一點書，一輩子可能會卡在這裡，我一定要再往上爬。」

「在當時，翻轉貧窮只有一個方式，就是念書，我覺得能念書是個很快樂的事情。」

陳玉翎（左）排行老二，弟妹眾多，國中畢業後就要幫忙賺錢養家。

不要考第一名 念60分去考公務員

進入空專後，她認真讀書，第一年上學期成績是全班第一名。當她從班長口中聽到自己的成績後也很驚訝，「後來我想我幹嘛考第一名，只要60分及格就好，因為我的目標是考公務員。」她很清楚自己的人生方向。

陳玉翎想考公務員是因那個年代的台灣，工廠經常倒閉。她待過3家工廠，都遇到領不到薪水的情況，「我覺得這樣下去不行，就去考公務員，因為國家不會倒。」她認為能捧著鐵飯碗最好。

誤打誤撞進入國營事業單位，薪水是一般公務員的2倍，26歲月薪就破4萬。不過，公務員工作對15歲就出社會的她來說，太簡單。對會計感興趣的她，每周三請假到政大旁聽台灣會計名師鄭丁旺的課。

請假太多，連續3年考績被打「乙」。陳玉翎自嘲是「養鴨公主」。她再花2年時間準備會計師考試，25歲就考取很難考的高考會計師。 陳玉翎43歲到輔大深造，讀會計研究所在職班。

為了小孩不應酬 婆婆也支持

國營事業裡很少有人是會計師，不過，她的職涯並沒有因此而一帆風順。她說這是職業婦女的框架。

她有3個小孩，為了照顧子女，下班後所有活動幾乎都拒絕，「受訓、出差、應酬，我能不去就不去、能拒絕就拒絕。」

「職業婦女要為小孩子犧牲很多。」她說起一回必須去台中受訓一周，只好每天清晨5點開車到台中上課，晚上再開車回台北到安親班接小孩。

其實，她並不是沒想過回家專心帶小孩，尤其3個孩子都送保母家的那幾年，「我一個月的薪水和付給奶媽的費用是一樣的，等於和奶媽換工。」

她和婆婆討論，婆婆建議她：「女人要有經濟能力，只要撐過那幾年，未來就是自己的。」

「公公婆婆對我們非常好，我們需要幫助的時候，他們常會幫我們，我覺得她講這番話很有道理。」

51歲去創業 經營會計師事務所

51歲陳玉翎就決定退休，過起第三人生，去創業、經營會計師事務所。這段職涯起初她受到很大的衝擊，一來是不知道客戶在那裡；二來是以前當主管，連打字都不熟練，要從頭學起。

為了找客戶，她到處找朋友聊天，從3家、6家，慢慢累積客戶。「創業過程前3年最辛苦，不知道客戶在哪裡，就是把自己放開，有什麼機會就去做；我去當志工、還去演行動劇、擔任婦女團體培力講師，我就是很勇於嘗試的人。」

「當你不知道你的機會在那裡，就是必須要這樣子，要勇敢。」

現在先生、小兒子都在她的會計師事務所工作。陳玉翎用不服輸的精神，翻轉貧窮的人生，找到幸福。陳玉翎說，現在能有一口飯吃，也會想幫助像過去自己一樣貧窮的人，公益與生意兼顧的兩意人生，最均衡又快意。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

已婚無子女遺產誰繼承？頂客夫妻各有3千萬存款，誰先過世大不同…一表秒懂遺產分配順序比例

買蛋不怕再白跑一趟！全聯、家樂福「找蛋地圖」曝光 門市庫存剩多少也告訴你

一位攝理教前教友的告白：我曾經以為它是「地上天國」…被騙和智商無關，是這3件事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】