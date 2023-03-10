從SARS、MERS到COVID-19 下次何時再來襲？冠狀病毒之父：只要有人類就有更多會出現

【撰文・鄭鴻達】

新冠肺炎疫情衝擊全球逾3年，有「冠狀病毒研究之父」之稱的中研院院士賴明詔直言，相信未來還會有更多人類冠狀病毒出現，且被間隔期間將會變短，但他樂觀認為在此次疫情後投入更多經費、設備與研究量能，會更有信心、能力與方法去應對。 對於相當具爭議性的COVID-19起源究竟為何，賴明詔解釋目前這支病毒的起源有兩派主流說法，分別是「自然基因交換說」以及「實驗室製造說」，但他坦言此事目前仍是「羅生門」，真相為何尚無法確定。 但賴明詔認為，在COVID-19疫情出現後的1年內，就研發出多款疫苗，遠快於以往的10年，人類很幸運，這也見證科學的偉大，至於疫苗的有效性，他認為疫苗開發須具科學證據，有效與否，不是也不應靠自己判斷，應信任科學。

台北商業大學、成大台北校友會周二（3/7）邀請賴明詔以「新冠病毒的前世及今生；病毒何時了？」為題進行專題演講，分享他40餘年對冠狀病毒的研究，以及其對造成COVID-19疫情大流行的新冠病毒的研究與觀察。

新冠病毒疫苗1年就問世 賴明詔：見證科學的偉大

賴明詔回顧，新冠肺炎疫情是醫學史上，首次由政府將城市封閉起來的案例，並被世界衛生組織（WHO）定義為引起世界疫情「大流行」的「pandemic」，疫情遍佈全球六大洲，而前一次的「大流行」，已是約100年前發生的1918流感疫情，導致約5000萬人死亡。

賴明詔表示，疫苗研發非常困難，通常至少需時10年，但這次若得等10年才有疫苗「太可怕」，幸好有新疫苗發展技術，在疫情爆發生的1年後就有多款疫苗問世，有疫苗就能控制這疾病，人類很幸運，也見證了科學的偉大。

賴明詔表示，冠狀病毒多感染於動物如有鳥類、貓、狗、豬等物種，人的冠狀病毒很少，1960年代時有2支，還有2003年出現的「嚴重急性呼吸道疾病」的冠狀病毒SARS，後續則是2012年在韓國、沙烏地阿拉伯、荷蘭所分離出新冠狀病毒MERS，最近一支，就是2020年所發現與SARS相近的的COVID-19。

COVID-19病毒起源有兩派說法 真相為何仍是羅生門

談到COVID-19起源議題，賴明詔直言這是「羅生門」，真相為何無法確定。

他說，目前有兩派主流說法，第一為「自然基因交換說」，正方認為COVID-19是由蝙蝠病毒與其他病毒交換部分基因重組（Recombination）而出現，但反方認為在武漢市場人員或顧客身上並未發現抗體，可見並不存在所謂的「第三宿主」。

第二派說法為「實驗室製造說」。賴明詔解釋，正方認為COVID-19的病毒有一小段基因來自蝙蝠，這段基因可以增加病毒毒性，但反方則認為病毒的基因材料類似人的基因，不像病毒基因在實驗室也容易製造，因此不易找出病毒是在實驗室製造的證據。

大規模接種COVID-19疫苗有效性被質疑 賴明詔：應相信科學

在COVID-19的Omicron變異株成為主流後，各國迎來與病毒共存並重新開放社會。賴明詔表示，Omicron變化最多、繁殖最快，但併發症較輕微，他20年前所提理論，就主張病毒演變的毒性會愈來愈低，因此之前受訪時他才說Omicron能與人和平共存，如今的發展也證明他是對的。

至於有不少人擔憂疫苗是否有效、是否會有長期後遺症。賴明詔指出，疫苗有無毒性、是長期或短期，目前臨床上暫無解答，但他相信疫苗有效，因疫苗開發要有科學證據，他認為人類若無疫苗會很難度過這一關，且疫苗有效與否不是、也不應自己判斷，應信任科學。

新的冠狀病毒發現間隔將縮短 但人類將更有能力應對

對於未來是否還會有更多新冠病毒出現，賴明詔表示冠狀病毒源自於蝙蝠，後續經由宿主感染其他動物等方式分離出的共有10支，至於與人類有關的新冠病毒，他坦言「只要有人就會有更多冠狀病毒」，因此他相信還會有更多病毒出現。

1960年代發現的人類冠狀病毒，距離SARS有40多年之久，但SARS與MERS間隔為9年，MERS與COVID-19更僅距離8年，這是否代表新人類冠狀病毒出現的間隔在變短？賴明詔認同未來再發現新冠狀病毒的間隔會變短，但到底多快，目前他仍難以猜測。

不過賴明詔樂觀地表示，在COVID-19以後，各國投入更多經費、量能與設備在相關研究，現在要發現並分離出新病毒株的速度比以往快上許多，因此對於未來可能再次問世的新冠狀病毒，他認為人類將能更有信心、能力與方法去應對。

本文授權自今周刊，原文見此。

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