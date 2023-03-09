永豐餘備10億銀彈 搶鼎泰豐信義店旁黃金店面！超高收益一釋出「就像鯊魚看見獵物」

【撰文・數位內容部】

在高通膨及美國與全球主要央行加速升息下，全台出現獵奪黃金商辦潮，從年初至今，國內不少科技業與傳產悄悄展開精華地區商辦的卡位戰，短期爭取更穩定收益率，中長期布局危老都更。 包括可成、聯發科、廣積科技、台新銀、寶元開發、航運集團、永豐餘及各大壽險都積極擴增銀彈競逐。 據了解，永豐餘近日將投入10億元以上資金，鎖定北市信義路鼎泰豐旁的信義華廈大樓、中山區南京松江的純辦大樓、內湖堤頂大道廠辦等精華地區的商辦大樓。

央行連續升息，金管會針對壽險業者投資不動產最低投報率「地板價」已拉高至2.72%，為7年多來新高，現有市場上能達此投報率標的已經不多，因此一旦超高收益率的黃金商辦釋出，競爭業者就像鯊魚看見獵物般蜂擁而上。

健鼎、可成都在默默佈局商辦

據了解，永豐餘近日將投入10億元以上資金，鎖定北市信義路鼎泰豐旁的信義華廈大樓、中山區南京松江純辦大樓、內湖堤頂大道廠辦等精華地區的商辦大樓。

在疫情逐步解禁、但通膨壓力卻爆表下，精華地區商用不動產原就有強勁的自用買盤支撐，陸續有科技大廠布局，包括PCB大廠健鼎在前年底以2.53億元買下「敦南摩天大樓」236坪商辦，每坪單價達107.2萬元。金屬機殼廠可成則在今年1月初，也以4.66億元買下該大樓部份商辦。

市場人士分析，位在信義路二段鼎泰豐旁的信義華廈大樓，業主擬標售B2到3樓，雖屬是店面商產品，但坐擁永康街黃金商圈，且標售樓層現況有何嘉仁、寶雅、歐舒丹等品牌長期租用，收益率達2.9 %，且具有長期增值性，得標者樓層含土地持份超過1/3，未來若都更還能掌握話語權，成為包括永豐餘在內多家企業爭相評估標的。 圖／世邦魏理仕提供

這塊台南地王，投報率上看5%

世邦魏理仕台灣區董事詹桂綺指出，除了黃金商辦外，投報率超高的雙北以外的商辦與工業區也成兵家必爭之地，例如龜山工業區一塊1500坪廠房，現在就有電子大廠承租，收益率高達3.8%。

另外，即將公開標售「新光一號」REITs六棟不動產中的台南新光三越百貨大樓，底價為43.75億元，原本就是台南地王，投報率也有5%，都是壽險業與各企業卡位戰的超級戰場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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