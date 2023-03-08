普發現金6000元怎領最划算？不是去ATM…3招「用小錢滾大錢」

【撰文・黃明惠】

行政院通過特別預算案，其中普發現金部分編列1417億元，民眾每人可領現金6000元，預估全國2355萬多人都可領到。規劃發放方式將採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」共5種方式，民眾可自行選擇領取方式，包含本國人在內4大族群都可領取，目前規劃發放時間為半年。 還沒領到錢，不少人都默默規劃要如何運用這筆錢；政府提供的5種管道該怎麼領才最划算？有銀行業者指出，「登記入帳」是最方便的；此外，如果民眾將這筆錢存進高利活存數位帳戶，還有機會「用小錢生大錢」。

「線上申請後直接入帳」、「ATM領取」、「郵局臨櫃」5大方案領現金

直接入帳

領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

造冊發放

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放。

登記入帳

至政府官網6000.gov.tw專區上登記入帳。(建置中)

ATM領現

至12家指定金融機構設置的2萬4922台ATM領現。

郵局領現

直接臨櫃即可。

「登記入帳」有3大好處

一般來說，民眾多會透過「登記入帳」、「郵局領現」以及「ATM領現」領到現金6000元；ETtoday報導，銀行業者指出，其中雖然全台約有2萬5千家ATM都可隨處領，但民眾透過ATM領現，仍無法避免得親自外出辦理，因此銀行業者建議，最簡單、最快速領取方式就是「登記入帳」。

民眾只要在家登記完成手續，就能自動入帳，且入帳後還能直接生利息或轉用於投資，可以說是相當方便。

銀行業者也表示，登記入帳還有許多好處，如高利活存賺利息、行動支付綁定銀行帳戶或信用卡，回饋1%起跳、定期定額ETF。

高利活存賺利息：以下整理幾家高利活存方案

國泰世華銀行－國泰世華推出25歲以下「青年子帳戶活期存款專案」，專案期間指定子帳戶活儲金額在台幣5萬元內，就有3.375%活存利率。

聯邦銀行－聯邦銀行推出「台幣高利活儲最高8%」存款優惠，新戶存滿優惠上限金額台幣10萬元，單月最高可獲得約666元的利息。

LINE Bank－LINE Bank推出活存利率1.5%的「口袋帳戶」，最高存5萬享有1.5%優惠利率，24個月期階梯式加碼後優利最高可達2.02%。

如果還沒想到如何使用這筆6000元，民眾可以先查詢哪些銀行有高利活存專案，不妨先放入高利活存帳戶賺利息。

行動支付綁定銀行帳戶或信用卡，回饋1%起跳

如果已經想好要怎麼花掉6000元的民眾，選擇登記入帳也還是比領現金划算。因為現在行動支付便利，也都可以綁銀行帳戶或信用卡消費，還能享受至少1%的回饋，若有搭配特殊活動，回饋率更高，賺回幾百元也比直接付現金划算。

投資定期定額ETF

銀行業者指出，把6000元拿來小額投資也是不錯的選項；可以朝購買零股、ETF等方向著手，若選擇穩健的大盤ETF，平均年化報酬率有機會來到7%。

普發現金系統進度？唐鳳：系統開發完畢

數位發展部長唐鳳週一(3/6)表示，有關普發現金相關系統在上個月底已開發完畢，正在等立法院通過預算。唐鳳說明，數位部開發系統目的就是減低行政成本，讓公務員有更多時間能提供主動式的服務。

唐鳳也提到，相關系統最早有在疫情期間使用到，像是教育部「孩童家庭防疫補貼」，當時教育部長潘文忠求助，表示以往都是由學校教師發放相關文件、填表，還要核對存摺影本封面，增加教師疫情期間的工作，且人工比對可能出錯，因此時任政委的他就幫忙設計一套系統。

本文授權自今周刊，原文見此。

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