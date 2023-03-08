他已沒有任何掣肘！習近平「權力元年」啟動 昔日中共高層圈內人談兩會後台海走勢

【撰文‧《今周刊》編輯團隊】

「在這兩場『會議』過後，將正式開啟『他』使用權力的元年……。」這個講話帶點中國北方口音的男子，名叫沈棟，是出生於上海、在香港長大的中國連續創業家。

事實上，沈棟的身分不僅是位「單純」的中國企業家，曾任北京政協委員與北京清華大學名譽受託人的他，另一個近年更廣為人知的身分，是中共前總理溫家寶夫人張培莉多年的商業夥伴。換言之，他曾是中共高層的「圈內人」。

至於沈棟口中的「兩場會議」，是目前正於北京舉行、分別在3月4日和5日開幕的第十四屆中國人民政治協商會議以及全國人民代表大會，俗稱「兩會」。而沈棟口中的「他」，是中國國家主席暨中共中央總書記習近平。

「兩會」普遍被認為是中國政府每年最重要的兩場會議。尤其適逢領導換屆，在兩會中，除了將確認一系列部會首長、政協委員等領導職位的任命外，也將公布攸關未來5年中國整體發展的政治與經濟政策訊息。

熟稔中共高層權力運作生態的沈棟，何以認為在兩會之後，將是習近平「使用權力」的元年？因為，今年的兩會，將是「習家軍」全面上位的一年。

習家軍的組成，可以從去年10月底中共第二十次全國代表大會，也就是俗稱「二十大」後所公布的新任政治局委員名單中，一窺端倪。

攤開名單，外界發現，從即將接任國務院總理的李強，到人大委員長趙樂際、中央書記處書記蔡奇、常務副總理丁薛祥，中央紀律檢查委員會書記李希，乃至將接任中央財經委員會辦公室主任的何立峰，個個在從政經歷上，都與習近平有相當深厚的淵源。甚至，不少人更是在過去充當習近平政策的「打手」角色，例如爭議不少的李強與蔡奇。

沈棟觀察，在習家軍全面接棒之際，也代表習近平在過去10年間所打下的政治權力基礎，基本上已完全鞏固，「現在，他已沒有任何掣肘……。」這也意味著在兩會之後，習將無所顧忌地推展他的「個人信念」。

沈棟苦笑表示「我覺得習近平是很有理想、有信念的人，但他的理想是普通人的噩夢，他的理想世界，是很多人無法接受的。也因為他是有信念的人，所以他的大方向是不會變的。」無論如何，「現在，是實現他政治理想、政治抱負的起點。」他如此強調。

至於與台灣最攸關的「兩岸政策」，在3月5日由李克強宣讀的工作報告中，談及兩岸政策，僅表示將堅持一中原則和「九二共識」，相較去年措辭強烈的「堅決反對外部勢力干涉」，語氣似乎和緩不少。

對此，曾在中共體制內任職、現旅居美國的知名中國問題專家鄧聿文觀察，兩會之後，中國對台灣的態度，預期將是「硬的更硬，軟的更軟。」簡單來說，就是對官方態度強硬，但在民間交流部分，應會釋出更多善意，「這樣一方面，可改善台灣民眾對大陸的觀感，另方面，就是可以讓兩岸的利益更緊緊綁在一塊。」鄧聿文如此拆解中共的政治盤算。

不過，雖說對官方態度可能更強硬，但熟稔中共發展的台大政治學系教授兼系主任張登及認為，在今年中國官方主打「穩增長、穩預期、強信心」目標下，「內部穩定」應是第一任務。也因此，張登及表示，主動大規模對台海發起挑釁，應該不會是習近平的優先選項。

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