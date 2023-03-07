電價4月漲聲響起！學者：蛋價已成通膨預期心理「幅度範圍別太廣」

【文．鄭鴻達】

民生、產業用電電價都傳「漲聲響起」。中央大學管理講座教授梁啟源直言若以台電去年虧損2785億元計算，電價應調漲40%才可彌補，不過為避免過度影響物價等，建議能分段調整，每次上漲幅度約10%至20%為宜。

台經院院長張建一則表示，基於台電公司治理角度，以及適度彌補台電前兩年的虧損，他支持調整電價，但調整的幅度、範圍不宜過廣，畢竟目前蛋價已形成民眾通膨預期心理，應避免再增加電價的變數，造成物價更大壓力。

4月調漲電價成共識 民生、產業用電可能都漲定了

電價費率審議委員會議召開前，委員會日前已召開兩次工作小組會議，目前傳出的各方均有共識4月電價應適度調整，以減少台電虧損壓力，且初步朝住宅用電500度或700度以上調漲，工業用戶的漲幅則可能在10％以上。

立法院財政、內政、經濟等委員會周一（3/6）召開聯席委員會，審議「疫後特別預算案」。民進黨立委沈發惠詢問媒體報導指電價即將調漲，目前工作小組會議也已召開，是否民生、產業用電都會在這次調漲。

經濟部長王美花回答指出，經濟部預計3月底前會召開電價費率審議委員會，確切時間尚未敲定，台電將會提出國際燃料價格等數據討論，經濟部立場，就是要讓台電穩健經營，但工作小組也會針對民生物價等不同面向進行討論。

主計長朱澤民認了電價調漲將影響CPI 王美花：尚未定案

沈發惠接著問，此次若調整電價，是否可能讓全年消費者物價指數（CPI）上修？行政院主計長朱澤民表示「對」，但他強調這要看電價調整的幅度與結構，2月公布的CPI年增率2.16%並未將電價調整納入，未來確定調整就會修正，並於5月中公布新的CPI估計數據。

民進黨立委賴瑞隆則表示，住宅用電500度以下占比約84%，在此基準以下凍漲，對民生影響層面較低，他詢問是否朝住宅用電500度以下凍漲方向規劃？王美花表示尚未定案，仍在工作小組討論階段，若有審議會有決定，電價方案就會在4月啟動。

梁啟源：漲40%才夠彌補台電虧損 可考慮分次調整

梁啟源認為，前一次電價只有調整工業用電及1000度以上民生用電，但他主張所有部門的電價都應適度調漲，如此才能顧及公平性、節能減碳及產業競爭力，但為照顧中低收入戶，可採取用電500以下不調整的作法。

梁啟源表示，台電去年虧損2675億元，今年預估虧損將達2785億元，這都讓4月調整電價的壓力極大，以今年虧損金額估算，電價需漲40％，但為了避免對物價、民生及政治造成過大影響，可考慮分次調整，每次以10％到20％的幅度調漲。

梁啟源估算，若500度以上住宅用電調漲10％，CPI影響約0.1％，若產業及住宅部門電價一起調漲，CPI合計僅上漲0.29％，這和僅調漲工業與服務業用電的CPI漲幅0.23％差異不大，且央行預測今年CPI年增率將降至2％，如此調整應尚可接受。

張建一：台電、中油承擔物價波動 電價應適度成本

張建一表示，台灣1月CPI年增率3.04%，但國際上動不動就是7%至8%，台灣的油價、電價與大眾運輸價格並未大幅增長，這是因台電、中油是國營事業，有負擔其政策任務角色，對穩定物價幫了很大忙，但也因此導致其虧損鉅大。

張建一指出，雖然這次疫後特別預算會撥補台電500億元，但仍難以弭平近兩年的虧損，若再計入資產報酬率成本會更高，政府也不可能持續像這次特別預算一樣一直撥補，因此電價有必要適度反映成本。

蛋價已形成通膨預期心理 電價調整幅度、範圍不宜過廣

張建一說，以公司治理角度來看，台電、中油這樣虧損很不健康，但又為了兼顧民生物價穩定，電價不能一次反映太多，若調整幅度一次調太大，影響範圍太大，對CPI衝擊也會太大，會導致許多業者如小吃店等將不得不反映成本。

張建一舉例，雞蛋占整體CPI權重僅約千分之3，但雞蛋相關食品種類眾多，因此蛋價就會影響民眾通膨預期心理，認為蛋價漲，其他商品價格也會調長，若已有此變數，電價又增加調漲的變數，將會對CPI增加更多壓力。

張建一再次強調，台灣針對通膨的作法，是事先壓抑物價，日本等其他國家則是事後才補貼，但已讓通膨「漲到外太空去」，不過因過去長期CPI年增率較低，導致人民現在對物價感受很深，他支持調整電價，電價應適度反應成本，但幅度、範圍不宜過廣。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

玉山金開低股息第一槍，國泰金、富邦金、開發金會配息多少？存股3檔壽險金融股「它最不需擔心」

存股族注意！玉山金跌到24.9元是不是好價位？投資達人：金融股這樣操作「真的很難輸」

7％、8％...殖利率越高越好？他存玉山金10年、年領70萬股息：破解「高現金殖利率股」迷思

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】