65年來沒搬過家…如今漲幅超過3倍！巴菲特買早餐只有3選擇 絕不超過這價格

【文．黃明惠 整理】

投資界的傳奇股神巴菲特（Warren Buffett）身價逾千億美元，除了靠精準的投資眼光之外，他更以節儉生活著稱。外媒報導，92歲的巴菲特，已經住在同一個樸素的家中生活了65年從沒搬家過；在一支手機價格隨便就破萬新台幣的時代，巴菲特是直到2020年，才將價值20美元的翻蓋手機換成iPhone 11。

就連吃的早餐，巴菲特也有自己的一套哲學。巴菲特會根據股市的漲跌來決定早餐吃什麼，「如果今早股市下跌，我不會選擇3.17美元的培根、雞蛋和乳酪，而會改吃2.95美元的商品」。

當然，一夜致富是許多人的夢想，但一般人也不能每天只做白日夢。理財專家拉米特·塞西 （Ramit Sethi）曾說，「真正的財富總是在很長一段時間內持續創造，與其等待並希望中頭獎，不如現在就做2件事來開始積累財富」。

巴菲特曾說：房子是他有史以來第三好的投資

CNBC報導，現年92歲的巴菲特並沒有像其他富翁住豪宅，而是一直都住在他65年前買下的房子。

這棟房子是他在65年前以3.15萬美元，大約是現在的32萬9505美元（約1018萬元新台幣）所買下的，根據線上房地產公司Zillow評估，現在市值已經漲到約120萬美元（約3600萬元新台幣）。

這間房子距離波克夏（Berkshire Hathaway）總部相當近，車程只要5分鐘，而房子裡面有5個房間，面積6750平方英尺。巴菲特過去就不斷稱讚買房的好處，他曾在2010年的股東信中表示，他的房子是他有史以來第三好的投資，前兩大好的投資分別是「婚姻」以及「戒指」。

巴菲特2009年受訪時曾表示，「我住在這很開心，這個房子蓋得很好，冬暖夏涼，而且相當方便，我無法想像會有比這間更好的房子」。

巴菲特的金錢觀：用翻蓋手機、早餐不花超過4美元

儘管蘋果是波克夏·海瑟威的第三大業務公司，但巴菲特本人卻是一直到2020年才將使用多年的三星 SCH-U320 掀蓋式手機換成iPhone 11。

不過這支手機並不是他自己刻意去買的，是因為蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）與其他人每年都會送他許多蘋果產品所以他才開始使用。

CNBC也報導，在通勤的5分鐘車程，巴菲特會到麥當勞買固定的餐點，每天不外乎3種選擇：一份2.61美元的香腸小餅；一份2.95美元的香腸、雞蛋和乳酪；一份3.17美元的培根、雞蛋和乳酪。

在2017年推出的巴菲特紀錄片中，巴菲特本人也曾說會根據股市的漲跌來決定早餐吃什麼，「如果今早股市下跌，我不會選擇3.17美元的培根、雞蛋和乳酪，而會改吃2.95美元」。

不必為了致富而放棄拿鐵咖啡

當然，我們都不是第二個巴菲特，要如何財富自由就必須從理財小細節開始下手；也許你常常會想從「小錢省出大錢」，像是每天少喝一杯咖啡，但理財專家拉米特·塞西 （Ramit Sethi）認為，「那些3美元的問題，對我們的財務生活根本沒有任何影響。」

拉米特·塞西認為，可以做2件事開始積累財富：

1.關注你的儲蓄率

拉米特·塞西舉例，以30000 美元（約近1百萬新台幣）來說，你的儲蓄率有多少？這是指可以為未來預留的月收入百分比（個人儲蓄佔可支配所得的比重）。如果不能立即存那麼多也沒關係，拉米特·塞西說，「先把你能存的存起來，比如說 5%，然後每年增加 1% 的儲蓄率，從長遠來看，這筆錢會變成大量儲蓄。」

2.制定「有意識的支出計劃」

拉米特·塞西建議大家制定一個「有意識的支出計劃」，而不是依靠預算來管理你的錢。「預算往往會向後看，你最終可能會花更多的時間來對你的支出進行分類，而不是用你的錢過上富裕的生活」。

什麼是「有意識的支出計劃」？大家可以列出4個方向：

固定成本：例如房屋租金或貸款 儲蓄：包括你的應急基金和規畫假期的錢 投資：例如退休金規劃 無罪消費：例如買東西吃或購物

拉米特·塞西認為，按此順序分配資金可確保財務使用狀況按輕重緩急使用，財富規劃主管Sam Palmer則表示，追蹤資金的去向是製定建立長期財富計劃的關鍵一步。

當然每個人對於理財觀念的想法都不太一樣，但總歸來說，根據自己的個人財務目標制定計劃仍是很重要的第一步。

本文授權自今周刊，原文見此。

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