眾家漲價惟「它」獨降 Netflix最不可能放棄的市場是哪？「這指標」是關鍵！

【文．劉芮菁】

今年2月以來Netflix動作頻頻，一邊大動作開鍘寄生帳號，同時又在全球30多個國家／地區調降訂閱費用。專家分析，這是Netflix面臨各家國際影音平台的競爭下，試圖以降價來拓展新興市場的市佔率。

十年來首度流失用戶 Netflix推低價方案、抓寄生帳號因應

去（2022）年4月Netflix公布的第一季財報顯示，Netflix整體訂閱戶減少了3.18%，是10年來第一次流失用戶。這也反映了Netflix因新冠疫情導致用戶爆發性成長後，首次下滑的現象。對此，該公司將用戶流失歸因於共享帳號阻礙了市占率擴張，以及面臨Disney+等其他影音串流平台的競爭。由於Netflix主要的營收來自訂閱費用，如何挽回老客戶，並讓訂戶數持續成長，將是Netflix在「後疫情時代」的新挑戰。

為了挽回訂戶數，Netflix去年11月起在12個國家推出含廣告的低價方案，其在美國地區的定價為每月6.99美元，比無廣告的「基本方案」便宜約30%。今年2月以來，Netflix又開始嚴抓寄生帳號，同時在全球30多國調降訂閱費用。儘管Netflix知道打擊寄生帳號的行為可能會引發退訂潮，但仍希望能透過優質內容來留下訂戶。

調降訂閱費用地區 以新興市場為主

《華爾街日報》報導，Netflix調降訂閱費用的國家主要在中東、非洲、拉丁美洲及部分亞洲地區，包括葉門、約旦、利比亞、伊朗、肯亞、克羅埃西亞、委內瑞拉，以及馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南等國家，降價幅度約13%到50%。

以馬來西亞來說，Netflix的基本方案從每月35令吉降至28令吉（約新台幣191.5元），下降了20%。而Disney+在馬來西亞推出的方案是3個月54.9令吉，相當於每月18.3令吉。

再以菲律賓來看，Netflix此次降價讓基本方案的訂閱費用從每月369披索降至249披索（約新台幣139元），下降約33%；Disney+在菲律賓最便宜的「移動版」方案則是每月159披索（約新台幣89元）。由此可見，降價讓Netflix在馬、菲兩國都更能與Disney+競爭。

國際影音平台競爭激烈 逆勢降價反能增營收

儘管如此，Netflix調降費用的策略仍讓外界措手不及。因為在1月時財報會議上，Netflix執行長皮特斯（Greg‧Peters）還在研議調漲費用，希望能為內容製作注入更多資源。Netflix此舉也和各家影音平台的漲價趨勢背道而馳。

《華爾街日報》分析，Netflix降價的現象反映了這些國際影音巨頭們仍在試探何種定價最能提升用戶數、增加海外收入，並在摸索如何適應越發激烈的競爭環境，以及用戶不斷變化的收視習慣。

英國市調公司《Ampere Analysis》研究經理霍勒蘭（Toby Holleran）指出，幾乎所有降價的地區都是新興市場，顯示Netflix意圖在拓展這些新興市場的市佔率。如果Netflix的訂費降低20%，但用戶卻能增加30%，從總營收來看還是能獲利。此外，降價的策略還能緩解Netflix因打擊寄生帳號導致訂戶流失，以及美元走強後帶動訂閱費用提升的問題。

英國另一市調公司《Enders Analysis》的資深分析師湯姆‧哈靈頓（Tom Harrington）則將Netflix的降價策略解讀為，這是Netflix在全球推出一制定價後，因應各個市場的需求而做的調整，反映出Netflix對全球各市場有更深入的了解，估計Netflix未來將持續以「用戶成長」為目標，來調整不同市場的價格，未來降價幅度最大的國家，將是Netflix用戶最少、且最不可能退出的市場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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