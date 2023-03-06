33歲月薪破6位數反而刷爆卡！網紅崴爺：把花錢慾望 「鎖」進房子裡

【文．盧沛甫】

「賺錢不易，存錢更難。」現今賺錢管道雖多，但在無窮慾望底下，想要好好存錢，必須培養自己的財商思維。網紅崴爺在Podcast節目《毛利小姐變有錢》中，分享自己年輕時理財的做法，同時提醒社會新鮮人，若對於股票、基金等理財工具不熟悉，在做足功課之前，最好還是不要輕易嘗試。

談起年輕時的存錢心法，崴爺坦言是靠買房存錢。他表示，年輕時透過定存存到買房頭期款，並在汐止區買了一間24坪，總價300萬的房子。「我的存錢方式，就是讓自己的錢沒辦法花。」

33歲那年，崴爺月薪首次突破6位數，自覺自己是成功人士的他，隨著收入成長，追求物質的慾望也開始變大，經過一段揮霍無度的時光後，崴爺驚訝地發現，存款不僅沒有增加，連信用卡都刷爆了。

他感嘆：「慾望如同無底洞，若不檢視有哪些讓自己變窮的行為，收入將永遠跟不上支出。」但崴爺強調，慾望是把兩面刃，雖然可能使人負債，但往好處想，也是鞭策自己往前衝的動力之一。

盡管時空背景已經不同，定存可能讓錢越變越薄，但崴爺強調，剛出社會的年輕人還是要務實一點，若對於基金、股票等理財工具都是一知半解，與其買一堆自己不懂的商品，不如靠著定存先存到第一桶金。

「理財，是社會生存的剛需。」存頭期款同時，崴爺利用時間汲取大量理財知識，制定好退休規劃後，他開始將資金布局在穩定、優質的股票與基金，並挑選20家體質好的企業，長期觀察公司營運變化，已掌握股價高低點。

穩健投資，是崴爺在退休目標上的唯一策略。他認為比理財更重要的是「理心」。前段時間受市場風行的加密貨幣、NFT商品，他堅決不碰，主因是自己還不清楚該工具的運作邏輯，其次是由於該商品波動度大，可能超出自己所能承受的範圍。「有了穩健的投資心態，長期投資才有可能持續下去。」崴爺表示。

至於崴爺如何展開退休規劃？對於「買房養老」又有甚麼看法？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/V81yAN

本文授權自今周刊，原文見此。

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