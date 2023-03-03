倒數60天被資遣！他45歲有2子要養…中年失業卻不上班 做Podcast「把自己變寶石」

【撰文・彭蕙珍】

2020年新冠疫情襲捲全球，在電商平台擔任業務主管的Vito（蔣宗信）被老闆下達最後通牒，2個月內必須將業績提升到目標，否則就要走人。然而不到2個月，他就被裁員。當時他已經45歲，有老婆和2個小孩要養，未來何去何從？ 「中年失業第一個心情是惶恐，不知道自己要怎麼辦？慌完之後就在想，我接下來要做什麼？」他決定先去職訓局進修、沉澱下來，再思考未來。 就在Vito被老闆宣告即將被裁員時，朋友幫他在臉書成立粉專，記錄一路走來的心情。2021年出版《倒數60天職場生存記》，出書後，他開始轉念，為何不將自己打造成品牌？去年和好友共同推出《粉紅地獄辛辣麵》Podcast。此時的Vito已經決定讓自己成為會發光的寶石。

Vito的職場相當精彩，總是不惜歸零開始，並願意領低薪轉職。

他的第一份工作是電子廠。從小工廠慢慢跳到上市公司，從生產線、管銷到行銷部門，薪水也從原本的不到3萬一路攀升，還有股票分紅。

身為獨子的他認為自己應該留在父母身邊，在電子廠一片西進風潮中，選擇留在台灣，「在公司做了8年，成長很快，卻因不想西進，發展很受限。」獨子也成為他的枷鎖，「我是同期進去最早升課長的人，但一直卡在那個位置。」

直到長女出生，Vito成為父親，他發覺「當了爸爸就會有一股想要向上的動力，我想讓家人過好一點的生活，那時頓悟一件事，這輩子要變有錢人，在企業裡會很慢。」2008年Vito勇敢離職。

沒想到，迎接他的是一連串挑戰，未來並不如想像中美好，他苦笑道：「我開始一段顛沛流離的生活，換了很多工作。」

想投資卻虧損 彎腰踏入職場

起初，他想當個專業投資人。在上市公司時，他持有一些股票，賣股賺到錢，「從公司優退又拿了一筆錢，我想學投資。」

那段時間每天早上9點打開電視股票頻道，用100多萬資金縱橫股海，不料遇到金融海嘯，虧損一半以上。保守的他承受不了，自此再也不碰股票。

「後來，我做了一個決定，去創業。」Vito轉戰餐飲業，和友人合夥開餐酒館，當起老闆，他負責咖啡和飲品。不幸的是，一年多就失敗作終，光他個人就慘賠200萬。

那年他35歲，還能彎腰再進入職場。 今周刊提供

台科大進修 再轉戰商平台

「我喜歡創業，但我沒有錢，念頭一轉，不如協助別人創業。」他應徵到連鎖加盟總部，從基層做起，不過1年多就爬到副總，薪水翻倍，「我們做OvenCoffee（烤香咖啡），2014年曾是台灣排名前3大的平價連鎖咖啡，開了近30間店。」

好學的他同時也赴台科大企業管理所進修，和董事長、總經理成為同學，眼界大開。考量到連鎖加盟總部不是自己最想做的事，看好電商發展，轉進電商平台。

「我進公司時薪水不到3萬，1年多後成為總監，團隊有8個人，薪水加獎金是當初的翻倍以上。」在這份工作他做了3年多，直到2020年新冠疫情爆發被裁員。

從Vito的職涯觀察，他總是願意降薪、從零開始。他坦言：「我不計一切代價歸零，在每一份新工作中都告訴自己：我一定要挺過去。」雖然他自嘲多次轉職不同行業是「蠢心態」，「但是某種角度也是一個好心態。」

疫情被裁員 拒絕回職場

2020年7月1日Vito再度失業，他糾結著，「我願不願意繼續做原本會做的事？比如回到電子公司管生產線、開餐廳、電商平台？我一點都不想。」

45歲的他赫然發現：「人生有很多事情是你經歷過之後，你不會想要再去做。」

在疫情失業的那段期間，Vito曾到新創公司擔任顧問，有機會轉正職，一份穩定工作的收入吸引著他。只是，心裡有一個聲音告訴他：「不要。」

「我不想再去上班，那種心情我也說不出來。」儘管肩上仍擔著養家的壓力，卻任性的拒絕眼前工作，投入另一種形式的創業，做Podcast。 今周刊提供

「身為一位中高齡的人，走過職場一遭，我經歷『見山是山、見山不是、山見山又是山』心境的轉變，看待工作不再像以前那樣。」

經營Podcast 創造價值

經營Podcast頻道，投入的資金不多，但很花時間。後來，為了省錢，乾脆自己當起製作人，學會所有節目流程。去年10月《粉紅地獄辛辣麵》上架，默默經營一群粉絲。 今周刊提供

Podcast正紅，不少人想要學習怎麼做。他接到基金會與學校單位演講邀約，年前台南一所學校更邀他開設2天一夜、12小時的Podcast實戰課，一小時收費破2千元。

這次的教學讓他領悟：「你創造的價值有多大，就可以拿多少錢。」

今周刊提供

回想過去兩年，Vito感慨發生了太多事情，「我將這兩年叫做『混亂整理』的過程中，有點像是拿一個東西把自己抹亮，以前不相信自己是個寶石，不知不覺中，在做Podcast和教學時，我真的開始發出一些光芒。」

過去的他，心虛自己又不是明星，憑什麼站在舞台上？現在的他心念完全不同，「當我把焦點放在別人身上的時候，就不再在意我是什麼？我只在意你們想要什麼？我能夠給你什麼？」

「我很感恩願意給我機會、聽我講話、看我寫的書的人。」最後，6年3班的Vito分享，不論是投資還是工作，除了掌握趨勢，還要評估自己的興趣，才能支持自己長久地堅持下去。

本文授權自今周刊，原文見此。

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