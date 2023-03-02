經典賽／「紅色閃電」古巴隊為何來台大採買？球員叛逃成日常 經濟危機釀出走潮

【撰文・黃明惠】

2023第五屆世界棒球經典賽（WBC）3月8日起在台中洲際棒球場開打，全球棒球迷引頸期盼，各隊精銳盡出，像是尋求衛冕的美國隊，堪稱陣容「史上最強」，球員清一色都來自MLB；而本次日本隊也相當有看頭，像是效力天使隊的「二刀流」球星大谷翔平、相隔14年再度參加經典賽的達比修有等等，大咖球星陣容相當豪華。 擔任A組預賽地主的中華隊，同組對手還有巴拿馬、荷蘭、義大利與古巴，其他各隊也有不少現役MLB好手，中華隊必須取得分組前2才能晉級複賽。 經典賽中華隊被分在A組，預賽賽程有4天，將會和分組其他4隊各碰頭一次。 ●03/08（三）19:00：對戰巴拿馬 ●03/10（五）19:00：對戰義大利 ●03/11（六）19:00：對戰荷蘭 ●03/12（日）12:00：對戰古巴 日前古巴隊與中職球隊進行交流賽，前2戰對富邦悍將都輸球，教練賽後召集球員訓話，表示希望大家別一直想著購物，「不要一天到晚想買東西。」 這句看似玩笑的話，其實背後隱含古巴國內的經濟危機。

時間回到2017年，也就是上一屆經典賽，當時古巴隊球員來台也是大肆採購，自由時報當時報導，除了買球具之外，電器、民生用品，就連汽車避震器都有人買回古巴。

也許你很難想像，但日常採買食品雜貨對許多古巴人民來說，已然變成一種夢魘，新冠疫情、美國制裁再加上生產不足和限購令，種種因素都讓古巴社會飽受高通膨和物資短缺之苦。

據統計，2022年有超過30萬人偷渡美國，數字創下新高，而疫情打擊觀光業，以及俄烏衝突加劇整體經濟蕭條，也讓古巴國內不斷流失年輕世代，甚至讓棒球國家隊一度召不到球員。

專家也分析，如果古巴經濟持續下滑，這波人口外流現象將會更加惡化。 日前古巴隊與中職球隊進行熱身賽。圖擷自JIT Deporte Cubano推特

面臨內憂外患 古巴經濟走向崩盤

事實上，古巴一直被美國制裁，而當地經濟完全有賴成批的美國旅客前往觀光支撐；不過，當川普上任後，他加重對貿易、旅遊的制裁力度，切斷美國現金流向古巴，導致古巴經濟萎縮了11%，是近30年來最嚴重的下滑。

受到新冠疫情影響，無疑再對當地觀光業造成打擊，而俄烏戰爭爆發，古巴與俄羅斯之間的經濟聯繫也萎縮，進口成本因戰爭拉抬，在內憂外患之下，古巴經濟逐漸走向崩盤。

2021年，數以千計的民眾在街頭抗議政府，除了高呼「獨裁下台」及「我們要自由」之外，更要抗議古巴面臨30年來最嚴重的經濟危機。

外媒報導，在美國制裁下，古巴民眾大排長龍等待領取糧食，加上電力短缺情況惡化，一天停電數小時，以及藥品嚴重短缺，都引發民眾公憤。

在物價飛漲的同時，雖然古巴民眾薪資也跟著調升，但還是跟不上物價升幅。不論是官方或本地商店，民眾大排長龍已經司空見慣。從肥皂、雞肉再到豆類等各項商品，通常是一上架就被搶購一空，而物資不足也助長黑市交易，民眾看到有什麼就買什麼。

為踏上自由的國度 去年逾30萬人偷渡美國

美國近年來邊境移民問題，古巴也是其中源頭之一。許多古巴民眾冒著被大浪吞沒的風險走海路、有人選擇從墨西哥邊境過河，都只為到美國，過上比在古巴好的日子；據美國官方統計，光是2022年就有超過30萬古巴人非法入境，人數創下新高。

美國從2019年開始，對古巴實施石油禁運制裁，導致油價居高不下，進而影響家庭用電與農業生產。許多青壯年無法忍受通膨嚴重的生活，加上不滿國內政權，驅使大量古巴人出逃到美國。

坐小船漂流也要叛逃 古巴球員都有「美國夢」

從觀光業到農業，古巴國內經濟似乎都一蹶不振，這讓年輕族群紛紛離鄉謀生，而嚴重的人口流失，也影響了體育界。

還記得古巴棒球有「紅色閃電」之稱嗎？過往棒球賽事只要碰到他們，都會帶給對手無比的壓力；但年輕人的外移，也讓古巴國家隊一度陷入組隊困難，像是今年經典賽只好「特例徵召出逃海外」球星，才度過棄權危機。

其實古巴棒球員擁有很好的身材條件，卻因為政治體制以及經濟困境，使得他們不得不尋求偷渡或叛逃的方式離開古巴。

2021年東京奧運美洲區資格賽，一名22歲年輕球員普里耶托（Cesar Prieto），在搭機前往佛羅里達前往下榻飯店時，普里耶托直接上了另一台車消失了。

為尋求更好的待遇和發展，很多古巴球員都選擇叛逃之路，過去古巴球員叛逃只有兩種方式，第一種是透過人蛇集團偷渡到其他國家取得居住權，並且等待大聯盟隊伍提供合約後再入境美國。

第二種是趁著參加國際比賽時前往其他國家，並且取得居住權，才能以自由球員的身分跟大聯盟球隊簽約。

不過，透過人口販賣集團叛逃可以說是相當危險，因為要冒著被綁架甚至是死亡威脅的風險，但還是有不少古巴選手為了圓夢，不顧危險前往美國。

外媒報導，對於古巴國內人口衰退現象，不少學者認為，若是經濟制裁不見緩和跡象，按照目前經濟體質，古巴政府恐無能力阻止這波青壯年出走潮。

本文授權自今周刊，原文見此。

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