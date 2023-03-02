曾經的「行人地獄」 如今卻狠甩台灣 南韓的交通改革做對什麼？

【撰文・李浩宇】

赴日旅遊時，日本的行人優先文化讓不少國人感到新鮮，其實身處鄰國的韓國，也戮力推行行人中心制度。

去年底台灣交通被美國CNN評為「行人地獄」，引起國人熱烈討論。此外，近幾年在日本台灣交流協會發佈的「台灣安全情報」中，文中也時常提醒在台日人「注意台灣人的交通習慣與日本大相逕庭，台灣每日交通事故多，不守交通規則是家常便飯，外出時務必小心周圍車輛與機車，以免發生意外。」

看到日台交流協會的這段文字，或許令許多國人不解，日常生活中，小心汽、機車不是小學就懂的觀念嗎？為何日台交流協會要特別強調？

其實，台灣人的交通習慣確實與日本人的認知有很大落差，因為在日本，車讓人是常識；在台灣，人讓車是應該。因此，日本人習慣了國內行人優先，車讓人的日常模式後，來到台灣在不熟悉環境的狀況下，若沒意識到車輛不讓人所帶來的危險，很有可能會發生意外。

日本的行人優先政策已行之有年，讓行人可安心走在街上。而韓國目前也大力推行行人優先政策，或許可供台灣借鏡。

韓國推「車讓人」 從小教起

事實上，若單論「車讓人」政策，韓國大約從2010年起就已經實施，行人在過斑馬線的時候車輛就必須讓行，否將開罰。因此，現今若到韓國旅遊、工作，可以見到車讓人在韓國已是常態。

韓國的交通教育也是從小教起，韓國的全民交通安全教育施行已久，其核心思想就是「打造以行人為中心的交通」，小學生至高中生都必須接受教育，從觀念上讓國民認知到「行人優先」的重要性。

道路實務上，韓國的交通法令、道路設計、市區規劃也在持續更新中。

例如，韓國在既有政策中，行人穿越馬路時車輛就必須停下，讓行人先行，不過自2022年起，只要有行人準備要過馬路時，車輛就必須停下，且不得往前逼近。

駕駛若遭取締，將處以最高5萬韓元（約2280新台幣）罰款，若違規2至3次，將提高汽車強制責任險保單金額5%，違規4次以上，將提高保單金額10%，不思悔過累犯者，將處以更高額保險金支付，並處以最高16萬韓元罰款（約4060元新台幣）。

遇十字路口或岔路 停車再開

韓國在2022年7月12日還加碼新政策，所有車輛在十字路口或岔路右轉時，無論是否有行人經過，都須停車再開，此法案不僅限於有紅綠燈的斑馬線，即使在無紅綠燈的班馬線處，駕駛也須禮讓行人。

另外，安全區域劃分與法規的配合施行，也是韓國交通的施政重點之一。

例如，韓國在市區會劃分「兒童保護區」，新法除規定駕駛必須禮讓行人外，若遇到保護區內的斑馬線就必須強制停車，即使是沒有紅綠燈或行人通行的狀態也必須遵守；駕駛停車再開時，也必須在紅綠燈及行人號誌均為綠燈的情況下才能通行。

在保護區內違規者，將提高強制險金額10%，並處以最高16萬韓元罰款（約4060元新台幣）。若發生事故，將處以5年以下徒刑或課2000萬韓元罰金（約51萬新台幣）。

依上述原則，韓國在市區也有劃分「長者及身障人士保護區」，汽車若違規第一次，處以強制險金額+5%，第二次違規則處以強制險金額+10%，直到該期保險到期為止。

特殊區域限速30公里 否則開罰

駕駛在各個特殊區域內限速30公里，不得超速，否則將依超速比例開罰。根據韓國國土交通部數據，時速60公里所引發的事故重傷率達92.6%；時速30公里以下引發的事故的重傷率僅有15.4%。

另外，2022年7月12日起，韓國開始實施「行人優先道路」。由於有些道路並無實施人車分離，為了確保行人安全，會在車道前端劃分行人優先通行區的斑馬線，駕駛在斑馬線前必須停車再開，且不可將車慢慢逼近行人，以維護行人安全。

違規者，將處以4萬韓元以上罰款（約新台幣1020元）及記十點交通行政處罰（滿40點吊扣駕照）。

酒駕方面，若因酒駕引起事故，將開罰1500萬至1億7千萬不等的金額（約38.1萬台幣至4320萬台幣）。

這幾類法規與制度，對國人來說可能是「嚴刑峻法」，但韓國在實施行人優先政策後，卻取得了亮眼的成績。

根據WTO資料顯示，2010年南韓每10萬人的交通事故率是11.1人，2021年已經下降至5.26人；台灣在2010年是14.3人，2021年仍處於12.67的高數字。

「如果路上都設人行道，那車該往哪裡走？」這也是許多台灣駕駛人的心聲，如何在法規制訂、道路設計上既能讓行人安心出門，又能讓車輛運行順暢，恐怕產學官民必須多加討論與協商，才能找出雙贏的突破口。

本文授權自今周刊，原文見此。

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