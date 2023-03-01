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「怕孩子餓著」聽兒說同學沒飯吃 暖警天天帶高中生買鴨肉飯：錢記我帳上

聯合新聞網／ 今周刊
一名學生因為家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯。一名學生因為家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯。示意圖/聯合報系資料照
一名學生因為家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯。一名學生因為家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯。示意圖/聯合報系資料照

【撰文・翁申霖】

這個社會多了一份正能量！台中一名高中生因家逢變故，經常有一餐沒一餐，一名員警聽聞後便天天帶這名學生去買鴨肉飯吃，就怕他在發育期營養不夠，錯過成長的黃金時間，該名員警更與店家說好，「如果孩子們來吃飯，錢不夠可以先記我帳上」，事件一曝光讓許多人相當感動。

一名網友在Facebook社團「大里人聊天室2.0」發文表示，去買晚餐時看到一位霧峰分局的員警要買飯給一名學生，原以為是孩子闖禍被抓，一問之下才知道，這名學生因家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯，就怕孩子在成長期餓到。

根據《TVBS新聞網》報導，當事鴨肉麵店老闆娘問員警這孩子怎麼了，員警回應，「兒子跟高中生是同學，知道對方家中有困難，成長發育期間怕他營養不夠，專程帶他來買吃的。」

店家再進一步了解才得知，原來該名高中生還有兩個弟弟，為了不讓他們餓肚子，店家除了鴨肉飯、鴨肉米粉之外，還會多送湯給他們，老闆娘也向高中生說，「你不要有壓力，你來找阿姨吃飯我會來付錢，那個警察先生說他會來付錢。」一開始員警是默默行善，意外開啟了善的循環。

儘管店家願意無償提供食物給這名高中生，但員警仍是堅持付清飯錢，並跟店家講好，「如果孩子們來吃飯，錢不夠可以先記帳，下次來會幫忙處理。」

消息曝光後，不少人紛紛大讚默默行善的員警及店家，有民眾豎起大拇指說「我們台灣人非常的有人情味啊！」「（景氣差還願意幫忙）厲害啊，（社會需要正能量）一定需要啊！」

而當事員警則低調沒特別回應，行善的故事剛好被消費的民眾撞見才曝光，讓網友感佩地表示「這警察真的很有愛心，為善不欲人知，也不想出現在鏡頭，真的是大善人」。

本文授權自今周刊，原文見此

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