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中籤現賺6萬！龍德造船2月24日公開申購「只有3天」 承銷價30元賺翻倍抽起來

聯合新聞網／ 今周刊
中籤的股民就能夠領到相當6.25萬元的大紅包。 示意圖／聯合報系資料照
中籤的股民就能夠領到相當6.25萬元的大紅包。 示意圖／聯合報系資料照

【撰文・林依榕】

有興櫃股要轉上市開放申購囉！軍工股龍德造船（6753）將在3月中旬轉上市，2/24起至3/2公開申購，承銷價定為30元、申購總股數1805張。如果以2/23收盤價92.5元計算，抽中1張就相當賺進6.25萬元，讓不少投資人摩拳擦掌來試試手氣，想在228連假過後領個大紅包帶回家。

股本9.8億元的軍工股龍德造船（6753），2021年起興櫃掛牌後，2023年2月7日舉行上市前業績發表會宣布3月中旬將轉上市，消息一出後激勵其股價飆升，連續4天狂漲逾30%，2/23收盤更是來到92.5元創下歷史最高價。

龍德造船2/24起至3/2止開放投資人公開申購，申購總股數1805張、承銷價定為30元，若以2/23收盤價92.5元計算，溢價率高達208%；也就是說，中籤的幸運股民1張就能夠領到相當6.25萬元的大紅包。

不過龍德造船申購截止日雖然到3/2，但適逢228連假，因此實際算下來公開申購日期只有3天，想要試試手氣的股民需在3/3扣款日前匯款、3/6為公開抽籤日。

攤開近年財報表現，2022年合併營收達38.32億元，較2021年成長幅度逾7成，2023年1月營收月增88.9%、年增282%，單月5.878億元更創下歷史新高，大股東包括勤益控（1437）與國發基金。

成立至今已滿46年的龍德造船，主要業務為中高速船艇設計製造與船舶維修，產品涵蓋巡邏艇、消防救援船、交通船以及海軍艦艇等項目，而主要客戶包括英國、港澳等政府機關。

龍德造船擁有國外客戶約100億元訂單，過去營收逾7成多是外銷特殊功能船，需求量相當大，不過近年因專注在國艦國造的內部需求，減少承接過多的國外訂單，光是2022年國艦國造占整體營收比例8成，未來交艦後，仍會持續海外業務穩定營收。

本文授權自今周刊，原文見此

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