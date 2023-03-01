台灣工程師校正、日籍咖啡師試味道…這台手沖咖啡機如何讓Cama、黑沃買單？

【撰文‧黃阡阡】

一台能做出手沖風味的智能咖啡機，從家用市場出發卻意外打進商用商機，不僅吸引日本咖啡用具大廠HARIO注資，連鎖咖啡Cama、黑沃等也成為它的客戶。

這是一台能做出手沖風味的智能咖啡機，機器裡已經設定好這杯咖啡需要的溫度、水量、水流速度。」現年四十九歲的全球智能咖啡機龍頭HIROIA創辦人藤木孝雄，邊解釋邊動手操作，短短兩分鐘，一杯熱騰騰的手沖咖啡就端上桌，且每杯都能保證是咖啡的最佳風味。

這台由日本咖啡杯壺大廠HARIO投資研發的智能咖啡機，不只成功打進台灣Cama、 黑沃等連鎖咖啡的通路，甚至賣進全球30國、銷量逾萬台，銷量是其他品牌的數倍。

很難想像，這台智能咖啡機品牌HIROIA創辦人藤木孝雄並非咖啡師出身，也不是工程師背景，台日混血的他曾任職華爾街，最終回到台灣後看準「黑金商機」，帶領不到十人的團隊，開始一場關於咖啡的創業冒險。

台日混血兒領軍 10人研發團隊創業冒險

為了解決咖啡愛好者沒辦法在家中，好好享受一杯職人等級般精緻的手沖咖啡，2015年，回到台灣的他鎖定精品咖啡，帶領研發團隊利用台灣供應鏈資源開發出第一台全自動的智能手沖咖啡機，並跨海至美國西雅圖參展。沒想到這次參展立刻吸引HARIO目光，甚至來台找到藤木孝雄，表態希望能注資合作研發。

「這個合作前後就談了兩年多，包括合作方式、研發基地都要有共識。」藤木孝雄直言，HARIO是國際知名咖啡用具品牌，光虹吸式咖啡壺就拿下全球8成市占，身為日企，對方理所當然希望此智能咖啡機的研發能設在東京，「但我必須說服他們，研發部門一定要設在台灣。」

堅持研發團隊只能設在台灣，藤木孝雄用三大理由說服日本大廠。首先，開發智能咖啡機需要非常強的軟體與供應鏈人才，台灣不僅有優秀人才，還有完整供應鏈，「如果沒有這批優秀的台灣設計師和工程師的幫助，我們根本不可能端出那麼好的產品。」

「如果要做出一杯好的精品咖啡，後續可能需要與咖啡職人密切合作。」藤木孝雄相當清楚，除了供應鏈優勢外，台灣有非常多的國際咖啡大賽冠軍，也因此針對精品咖啡的風味，這些冠軍咖啡師能成為未來合作夥伴；最後，台灣是東亞地區中，唯一還能種植咖啡豆的地方，在咖啡豆的選擇與嘗試上，能激盪出各種新機會。

基於三大理由，HARIO終於點頭，讓智能咖啡機HIROIA研發團隊留在台灣，歷時1年，台日雙方積極合作，台灣工程師校正溫度、水量、水流等，成品再送回日本，由日本咖啡師進行味道調整。藤木孝雄強調，「這工作相當辛苦，當時日本咖啡師調整味道，一天嘗兩百杯咖啡以確保品質，這樣一來一往調整才有今天產品。」

很快地，2019年第一代家用智能咖啡機Samantha I，以不到新台幣3萬元的市價推出，並積極在全球參展，但家用市場還沒敲開，卻意外吸引各國商用需求業者，「我們這才發現，雖然一台不到3萬元，但對消費者來說吸引力還是不夠，反而從商用考量來說，智能咖啡機解決他們人力培訓問題。」藤木孝雄說。

疫情下 逆勢銷30國 銷量萬台稱霸商用市場

緊接著，HIROIA透過經銷商將Samantha I賣到日本、美國、中東、中國乃至東南亞等30個國家，台灣手搖飲品牌CoCo也上門接洽。不只如此，包括Cama、黑沃等連鎖咖啡業者也積極引進，雖然歷經疫情衝擊，但該咖啡機上市至今已累計萬台銷量，和同業不到三千台比，可說在商用市場搶下龍頭。

「過去同一款咖啡豆給不同人沖，就會煮出不同味道。」Cama董事長何炳霖不諱言，智能咖啡機Samantha I可設定沖煮曲線，讓不同的咖啡豆穩定發揮最佳風味，客人拿到的手沖品質也相對穩定，再來是手沖咖啡的時間交給機器後，員工可以去做其他補豆、結帳等工作，整體效率確實有顯著提升。

不過，該智能咖啡機當初是以「家用」考量研發，藤木孝雄坦言，「商用」模式還需克服許多問題，目前已研發出商用版Samantha II，包括提供自動補水、恆溫、WIFI聯網系統等新服務，沖煮時間從過去10分鐘一杯，大幅下降至兩分鐘一杯，補足商用考量求快的需求。

據了解，目前超商業者與國際連鎖咖啡業者都正積極接洽，過往因疫情影響，年營收僅數千萬元的HIROIA，今年有望挑戰破億元營收。

「還是不夠快，包括流程上都還能再進步！」面對市場大量的需求與變化，藤木孝雄相當清楚自家產品還有很大的發展空間，但這台能夠做出手沖風味的智能咖啡機，不僅解決目前缺工、人才培訓等缺口，也確實在不斷成長的「黑金產業」中找出全新的商機。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1367期)

延伸閱讀》

全班最後一名，被笑是「社會寄生蟲」...他流放美國27年後感嘆：台灣的魯蛇，在美國長大變人才

她月薪6.6萬只留1千生活費，拚現金買店面：我不會把房子登記兒子名下，我要他們分遺產而不是分財產

「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰