25%的人考慮用ChatGPT寫情書 台灣「這些產業」可望搭上順風車

【文．林韋伶】

功能強大的ChatGPT在全球掀起一陣風潮，財信傳媒董事長謝金河甚至分享，今年甚至有25%的人考慮用ChatGPT寫情書。在ChatGPT即將帶來一場顛覆性革命的情況下，台灣哪些產業有機會搭上順風車呢？

在最新一集的《數字台灣》節目中，謝金河分享到：「Google在全世界的搜尋引擎大概一直有90%的市占，現在這場顛覆的革命對未來的搜尋引擎市場可能會帶來非常巨大的影響。」

謝金河也引用數據分析，ChatGPT推出後在2個月內有1億活躍用戶，同樣的數字，過去抖音花了9個月、臉書花了4年、推特花了6年，「ChatGPT可以寫論文、創作小說、寫稿、畫圖，什麼都可以」。

寫情書、論文、創作、畫圖全都會 ChatGPT將掀顛覆性革命

對ChatGPT強大的功能，意藍資訊的董事總經理楊立偉分析，就好像用手機的輸入法，輸了一個字，它就會猜你下個字，若較常用某些字，它就好像可以接龍一樣把它打出來，「這次訓練的資料實在是數量太大了，所以在很多地方都可以接龍，都可以生成，不管是論文、各式各樣的報告，甚至是拿來寫法律條文。」

楊立偉進一步指出，對此受衝擊最大的就是知識工作者，以前大家覺得AI會取代的是重複性工作，現在大家很驚訝看到它居然還有深層能力與創作能力。此外，這次的技術擴散速度非常快，現在是完全開放免費使用，要鼓勵大家盡快去使用。

台灣人工智慧學校的校務長蔡明順則認為，此次衝擊之所以這麼大，是因為以前可能要花35年才能學會的東西，現在透過ChatGPT就可以產生60分、70分，甚至到80分的知識，所以很多人會擔心工作權可能受挑戰。

蔡明順建議：「科技本身是中性的，它基本上是無害，就看人怎麼去用它，必須提出一些應用的對策跟做法。以我人工智慧學校來說，目前有將近1萬名校友，其實都有感受到這一波的衝擊。」

搭上ChatGPT順風車 台灣半導體、資通訊、雲端產業將受惠

至於台灣有哪些產業有機會搭上順風車？楊立偉認為，像是半導體、資通訊產業都是，可能還有一些隱形冠軍，「如何把ChatGPT導引到相關垂直產業，再怎麼去做強化，我覺得很重要。」

楊立偉分析，第二個機會來自於說我們在看雲端服務，事實上台灣在發展AI這5、6年多在邊緣運算端，特別我們在晶片、設備、模組甚至做到系統化這件事，對台灣來講將是另一個關鍵轉捩點。

至於ChatGPT未來應用在生活中，會帶來哪些機會跟破壞性？蔡明順認為，機會在於知識的取得，會比以前的邊際成本更低，甚至會到零。但同時，這也意味著大家在學習時，需要深層思考。

在挑戰的部分，如果內容創作沒有原創性、沒有批判性、沒有查證能力，都可能被挑戰，甚至會被摧毀，「所以我覺得在每個人的工作技能上，恐怕是要重新再去思考，而且要提升每個職務或者是部門要求的KPI上面。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

Google醫生看診、機器人寫論文…ChatGPT掀科技巨浪…謝金河：台積電等3檔股價不會太寂寞

鋼琴、吉他老師被取代？「最強AI聊天」ChatGPT對上Google Bard！微軟百度蘋果沒人敢缺席

永豐銀信用卡盜刷頻傳，「通過3D驗證碼」責任歸屬卡友自己吞？銀行、金管會回應了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】