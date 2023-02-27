「富邦Costco聯名卡」額度不如新鮮人？5潛在因素恐使額度降低 北富銀曝解方

【文．林依榕整理】

好市多聯名卡從國泰世華銀行改成台北富邦銀行後，不少好市多會員對聯名卡的使用金額額度提出質疑，有的人僅能花5000元、有的卻高達80萬，甚至明明提供北富銀薪資證明、名下有房，額度卻不比剛出社會的新鮮人。 對此，有銀行主管解釋，好市多聯名卡之所以有額度使用上的差距，可能與5種情形有關。即便客戶條件再好，一旦碰上這5種情形，就會導致使用額度降低，因此建議好市多會員換卡前思考自身有無這些問題。

好市多和台北富邦銀行合作的聯名卡，金額使用額度近期引起許多好市多會員們的討論，有的人拿到了新申辦的富邦聯名卡，發現自己的可用額度竟然只有5000元，有的人則是什麼薪資相關證明都沒附，使用額度就高達42萬。

《壹蘋新聞網》報導稱，有大學教授不僅向北富銀提供了薪資證明、名下有房，額度卻只有3萬，相較於銀行給學生卡的信用額度2萬元，讓他氣憤大費周章附上財力證明，信用額度只比學生高一點。

《ETtoday新聞雲》指出，有銀行主管解釋，會有上述額度差異情形，可能和5種情形有關：

一、負債過高、信用卡嚴重繳費逾期等信用評等極差的人，儘管財力、背景條件再好，可能會被拒絕批卡或降低使用額度。

二、第一次辦富邦卡的民眾。

三、在好市多消費幾乎只採現金付款。

四、原本使用的好市多聯名卡可用額度不高，如今換卡後，北富銀不會擅自調整額度。

五、根據金管會規定，無擔保的信用額度必須以薪水的22倍為標準，因此以月薪4萬的人為例，信用卡額度加總就不得超過88萬。

北富銀也說明，為了加速申辦讓客戶及早取得卡片，在信用狀況良好、符合法規限制下，會優先透過系統依客戶於北富銀的存款餘額，快速核定簡易額度後製卡寄發。

如果卡友認為新卡額度太低，北富銀強調，會陸續優先邀請這類客戶補充收入證明，並重新審核後調整卡片額度。

本文授權自今周刊，原文見此。

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