陸行之拆解輝達財測 喊台積電庫存Q1降！他嘆公司太小氣：股利分派率在台墊底

【撰文・李易紓】

輝達(Nvidia)週三（2/22）盤後公布優於預期的財報、財測，週四（2/23）大漲14.02%、收236.64美元，創2022年4月7日以來新高，今年以來的漲幅超過6成！ 輝達幾乎已囊括AI處理器市場高達8成市占率，華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳說，輝達對2023年看法在過去60-90天出現相當大的變化。

陸行之：輝達股票很貴，但美國投資人繼續買未來

輝達是台積電前7大客戶，市調機構估營收占比近6%，知名分析師陸行之在臉書上寫道，輝達預期第一季季增約5-10%，同比衰退22%，明顯優於同業及市場預期，公佈的數字好到不行，表示台積電及產業鏈庫存，從第一季開始將逐步降低。

陸行之說，輝達認為電玩遊戲GPU、AI數據中心需求將回升，電玩遊戲GPU卡庫存整理已經結束，表示第一季遊戲GPU、AI GPU季增應該會超過5-10%。

他分析，輝達去年第四季度庫存月數年比暴增136%到6.98個月相當驚人，第一季營業利潤率將從去年第四季的21%，回升到25%，而去年第四季財報、今年第一季財測EPS為0.57美元、0.56美元，顯示股票還是很貴，「但美國投資人繼續買未來」。

持有台積電不少，他喊台積電應該增加股利發放

陸行之看好輝達大好，將讓包括台積電在內的產業庫存逐步降低，他曾稱「持有台積電股票，而且還不少」，對於台積電今年還不願增加股利發放，也發表其看法。

陸行之說：「我有擔心台積電要是還不願意大幅增加2023年的股利（2019/2020是10，2021/2022都是11元），目前看起來真的如我之前預測，其股利分派率（payout ratio）真的是半導體同業較低墊底的族群」。

他說，很多人認為台積電要留著準備加碼資本開支，「我要在這裡要澄清一下，二季度產能利用率大概率只有70%，明年資本開支我不知道，但今年的預測已經考量（factored in）2022年363億美元及2023年的320-360億美元資本開支及23.9% Net cash to equity的比率」。

陸行之說，他的結論就是台積電是全球半導體行業，不管在核心技術，經營階層，人才，營收獲利增長、份額、資產負債表，現金流都是數一沒有數二的公司，但股利分派率在台灣墊底真的很難看。 表／陸行之臉書

ChatGPT爆紅，「只能挑Nvidia、AMD上下游產業鏈受惠股，不能炒概念」

對於ChatGPT爆紅，陸行之則是認為，目前全球能做大量人工智能訓練的AI晶片公司，只有兩家高算力GPU公司，且被美國商務部工業安全局認證不能賣64bit GPU算力超過100 petaflops給所有中國廠商，而Intel GPU還沒達標，CPU/ASIC/FPGA都力有未逮，只能往較簡單的推理方向前進。

他說，應該要找Nvidia、AMD上下游產業鏈受惠者，及量化實際營收、獲利貢獻比較重要，而不是炒概念，免得像之前臉書炒Metaverse概念改名Meta, 結果Horizon worlds到現在還沒什麼人用。

「Roblox至少還撐著6000多萬活躍使用者（active daily users），要是chatGPT及山寨版的GPT所帶動的人工智能GPU晶片銷售，幾年內只能貢獻少於5%營收，到時候這些相關AI晶片公司也會被打回原型。

本文授權自今周刊，原文見此。

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